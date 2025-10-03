Αντιμέτωπη με το τελεσίγραφο του προέδρου των ΗΠΑ και την πίεση των αραβικών καθεστώτων αλλά και της Ε.Ε. βρίσκεται η Χαμάς που καλείται να απαντήσει εάν αποδέχεται το σχέδιο εκεχειρίας για τη Γάζα που παρουσίασαν Τραμπ και Νετανιάχου σε κοινή συνέντευξη Τύπου πριν από λίγες ημέρες.

Η παλαιστινιακή οργάνωση φέρεται να ζητά παραπάνω χρόνο προκειμένου να δώσει την απάντησή της στο τελεσίγραφο τριών ημερών του αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με πηγή της οργάνωσης που μίλησε στο Al Jazeera.

Το σχέδιο 20 σημείων που παρουσίασε ο Τραμπ, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Ισραήλ να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, έρχεται την ώρα που ο παλαιστινιακός πληθυσμός δοκιμάζεται από τη λιμοκτονία και τις διαρκείς ισραηλινές επιθέσεις ιδίως στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

Η διεθνής κατακραυγή για τη σχεδιαζόμενη κατάληψη της πόλης της Γάζας και οι – έστω και συμβολικές- κινήσεις αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους σε συνδυασμό με την αντοχή των Παλαιστινίων που επιμένουν να παραμένουν στη γη τους, έβαλαν πάγο στα ευφάνταστα σχέδια Ισραήλ αλλά και ΗΠΑ για τον εκτοπισμό του πληθυσμού.

«Το Ισραήλ δεν έχει εγκαταλείψει τη Γάζα και συνεχίζει με τα σχέδιά του» ανέφερε το γραφείο Τύπου του Νετανιάχου

Αντί αυτού έρχεται τώρα μία πρόταση που θέτει ξανά το κρίσιμο ζήτημα της κατάπαυσης πυρός στο τραπέζι αλλά ενταφιάζει την προοπτική του παλαιστινιακού κράτους, καθώς η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας δεν ανατίθεται καν στην Παλαιστινιακή Αρχή αλλά σε έναν «μεταβατικό οργανισμό» που μπορεί ο πρόεδρός του να είναι ο Τραμπ ενώ κυκλοφορεί έντονα ότι ρόλο θα έχει και ο αρχιτέκτονας της εισβολής στο Ιράκ, Τόνι Μπλερ.

Διακυβέρνηση της Γάζας χωρίς Παλαιστίνιους

Το εν λόγω «ειρηνευτικό» σχέδιο, εμπνευσμένο από την εποχή της αποικιοκρατίας, δεν αναγνωρίζει στους Παλαιστίνιους κανένα δικαίωμα αυτοδιάθεσης μετά από πάνω από 66.000 νεκρούς τα τελευταία δύο χρόνια.

Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία πιέζουν τη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο ενώ η ανακοίνωση της ΕΕ μιλά επίσης για «ευκαιρία» που δεν πρέπει να χαθεί και καλεί όποιους «έχουν λόγο» να πιέσουν την παλαιστινιακή οργάνωση να πει το «ναι».

Ωστόσο το σχέδιο έχει πολλά κενά που η παλαιστινιακή οργάνωση λέει ότι χρειάζεται να διευκρινιστούν καθώς δεν δίνει καν επαρκείς εγγυήσεις ότι εάν η Χαμάς παραδώσει όλους τους ομήρους εντός 72 ωρών όπως της ζητείται, το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τις επιθέσεις παραβιάζοντας τη συμφωνία όπως έχει κάνει επανειλημμένα μέχρι τώρα.

Μέχρι στιγμής η παλαιστινιακή οργάνωση έχει δηλώσει επίσημα ότι εξετάζει το αμερικανοϊσραηλινό σχέδιο και θα απαντήσει με γνώμονα τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού.

Δημοσίευμα στους Times of Israel ανέφερε σήμερα ότι η Χαμάς θα πει το «ναι» στο σχέδιο αλλά θα ζητήσει τροποποιήσεις. Και άλλοι αναλυτές συμφωνούν ότι η Χαμάς θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει κάποιες παραχωρήσεις προς την παλαιστινιακή πλευρά καθώς η πρόταση στην ουσία της ζητά συνθηκολόγηση με μόνο αντάλλαγμα το σταμάτημα της σφαγής.

«Δεν έχουμε εκτίμηση σχετικά με το ποια θα είναι η απάντησή τους», δήλωσε σχετικά το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου στους Times of Israel και πρόσθεσε ότι η εισβολή του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας θα συνεχιστεί.

«Το Ισραήλ δεν έχει εγκαταλείψει τη Γάζα και συνεχίζει με τα σχέδιά του», ανέφερε χαρακτηριστικά η δήλωση υποδεικνύοντας ότι ακόμα και τώρα που η πίεση στη Χαμάς είναι πιο ασφυκτική από ποτέ το Τελ Αβίβ δεν είναι διατεθειμένο να αναβάλει την επιχείρησή του.

Ισραηλινό σχέδιο

Αξιωματούχοι της Χαμάς διεξάγουν σειρά συναντήσεων με παλαιστινιακές παρατάξεις και περιφερειακούς μεσολαβητές για να διαμορφώσουν την απάντηση τους.

«Ο Τραμπ μας αντιμετωπίζει σαν να πρέπει να αποδεχτούμε αυτό το σχέδιο με βάση τη γνωστή αγγλική φράση: Take it or leave it. Αυτό είναι απαράδεκτο στην πολιτική πρακτική. Δεν μπορεί να είναι θέμα αποδοχής ή απόρριψης μιας συμφωνίας σε όλα τα σημεία», δήλωσε ο Μοχάμεντ Ναζάλ, βετεράνος αξιωματούχος της Χαμάς και μακροχρόνιο μέλος του πολιτικού της γραφείου, σε συνέντευξή του στο Drop Site.

«Αυτό το σχέδιο διατυπώθηκε χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς ή οποιουδήποτε παλαιστινιακού κόμματος, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστινιακής Αρχής. Πώς λοιπόν μπορεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ να καταλήξει σε συμφωνία με τη μία πλευρά της σύγκρουσης, αποκλείοντας την παλαιστινιακή πλευρά;»

«Αυτό το σχέδιο δεν είναι σχέδιο του Τραμπ. Είναι ένα ισραηλινό σχέδιο», πρόσθεσε.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ναζάλ -ο οποίος είναι μέλος της Χαμάς από το 1989 και έχει υπηρετήσει στο πολιτικό της γραφείο από το 1996- δήλωσε ότι η οργάνωση εξετάζει προσεκτικά το έγγραφο και σύντομα θα δώσει την επίσημη απάντησή της. «Προσεγγίζουμε το σχέδιο με υψηλό βαθμό ευθύνης», είπε. «Αρχίσαμε να το μελετάμε και να διεξάγουμε διαβουλεύσεις μόλις το λάβαμε».

Ενώ ο Ναζάλ είπε ότι ορισμένες πτυχές της πρότασης μπορεί να είναι αποδεκτές από τη Χαμάς και να ευθυγραμμίζονται στενά με τις αρχές στις οποίες η ομάδα είχε συμφωνήσει προηγουμένως, περιέγραψε τους περισσότερους όρους ως ισραηλινές εντολές, ενώ επεσήμανε ότι εντός των παλαιστινιακών παρατάξεων υπάρχει έντονη ανησυχία για το σχέδιο που παρουσιάστηκε.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η Χαμάς στις 18 Αυγούστου είχε αποδεχτεί την αμερικανική πρόταση εκεχειρίας που περιλάμβανε μια σειρά παραχωρήσεις ακόμα και τον αφοπλισμό της όπως και των άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων αλλά στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Η πρόταση αυτή πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων όταν το Ισραήλ την απέρριψε με τις ΗΠΑ να στηρίζουν για ακόμα μία φορά τη φυγή προς τα εμπρός του Νετανιάχου.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο

Η δυσκολία που έχει η παλαιστινιακή πλευρά να αποδεχτεί το σχέδιο είναι εξίσου μεγάλη με τη δυσκολία που έχει να το απορρίψει καθώς η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο επίπεδο καταστροφής. Οι νεκροί από πείνα έχουν ξεπεράσει τους 440 και καθημερινά ο αριθμός των θανάτων αυξάνεται.

Η αποστολή του Global Sumud Flotilla στρέφει ξανά την παγκόσμια προσοχή στον παλαιστινιακό θύλακα και φανερώνει την αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ των κοινωνιών – που βγαίνουν στους δρόμους- και των κυβερνήσεων στις αντιδράσεις τους απέναντι στο Ισραήλ.

Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από δυτικά κράτη δεν άλλαξε ουσιαστικά την αντιμετώπιση που επεφύλαξαν στο Ισραήλ που για ακόμα μία φορά χρησιμοποίησε το πολεμικό του ναυτικό για να καταλάβει σκάφη σε διεθνή ύδατα που επέβαιναν ευρωπαίοι πολίτες που μετέφεραν γάλα και τρόφιμα στον πολιορκημένο θύλακα.

Παρά τις διακηρύξεις, το σχέδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και δεν αμφισβητείται από καμία μεγάλη δύναμη «προτείνει» στους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τον αγώνα τους για ελευθερία εάν θέλουν να γλιτώσουν από την εξόντωση.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι πέρα από την πορεία που θα έχει η νέα «πρόταση» άμεσα, μακροπρόθεσμα δεν είναι βιώσιμη καθώς δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, δεν προσφέρει καμία εναλλακτική στους Παλαιστινίους, ενώ το Ισραήλ ατιμώρητο θα μπορεί να συνεχίζει την ίδια τακτική όποτε επιθυμεί.