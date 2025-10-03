newspaper
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
03.10.2025 | 14:07
Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη και τη σκότωσε
Γάζα: Παράταση χρόνου ζητά η Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ – Ασφυκτική πίεση στην οργάνωση να συμφωνήσει
Κόσμος 03 Οκτωβρίου 2025 | 14:13

Γάζα: Παράταση χρόνου ζητά η Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ – Ασφυκτική πίεση στην οργάνωση να συμφωνήσει

«Take or leave it» είναι το μήνυμα του Τραμπ στη Χαμάς την ώρα που η Γάζα χρειάζεται επειγόντως ανάσα - Εγγυήσεις προσπαθεί να αποσπάσει η παλαιστινιακή οργάνωση ζητώντας περισσότερο χρόνο

Spotlight

Αντιμέτωπη με το τελεσίγραφο του προέδρου των ΗΠΑ και την πίεση των αραβικών καθεστώτων αλλά και της Ε.Ε. βρίσκεται η Χαμάς που καλείται να απαντήσει εάν αποδέχεται το σχέδιο εκεχειρίας για τη Γάζα που παρουσίασαν Τραμπ και Νετανιάχου σε κοινή συνέντευξη Τύπου πριν από λίγες ημέρες.

Η παλαιστινιακή οργάνωση φέρεται να ζητά παραπάνω χρόνο προκειμένου να δώσει την απάντησή της στο τελεσίγραφο τριών ημερών του αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με πηγή της οργάνωσης που μίλησε στο Al Jazeera.

Το σχέδιο 20 σημείων που παρουσίασε ο Τραμπ, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Ισραήλ να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, έρχεται την ώρα που ο παλαιστινιακός πληθυσμός δοκιμάζεται από τη λιμοκτονία και τις διαρκείς ισραηλινές επιθέσεις ιδίως στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

Η διεθνής κατακραυγή για τη σχεδιαζόμενη κατάληψη της πόλης της Γάζας και οι – έστω και συμβολικές- κινήσεις αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους σε συνδυασμό με την αντοχή των Παλαιστινίων που επιμένουν να παραμένουν στη γη τους, έβαλαν πάγο στα ευφάνταστα σχέδια Ισραήλ αλλά και ΗΠΑ για τον εκτοπισμό του πληθυσμού.

«Το Ισραήλ δεν έχει εγκαταλείψει τη Γάζα και συνεχίζει με τα σχέδιά του» ανέφερε το γραφείο Τύπου του Νετανιάχου

Αντί αυτού έρχεται τώρα μία πρόταση που θέτει ξανά το κρίσιμο ζήτημα της κατάπαυσης πυρός στο τραπέζι αλλά ενταφιάζει την προοπτική του παλαιστινιακού κράτους, καθώς η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας δεν ανατίθεται καν στην Παλαιστινιακή Αρχή αλλά σε έναν «μεταβατικό οργανισμό» που μπορεί ο πρόεδρός του να είναι ο Τραμπ ενώ κυκλοφορεί έντονα ότι ρόλο θα έχει και ο αρχιτέκτονας της εισβολής στο Ιράκ, Τόνι Μπλερ.

Διακυβέρνηση της Γάζας χωρίς Παλαιστίνιους

Το εν λόγω «ειρηνευτικό» σχέδιο, εμπνευσμένο από την εποχή της αποικιοκρατίας, δεν αναγνωρίζει στους Παλαιστίνιους κανένα δικαίωμα αυτοδιάθεσης μετά από πάνω από 66.000 νεκρούς τα τελευταία δύο χρόνια.

Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία πιέζουν τη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο ενώ η ανακοίνωση της ΕΕ μιλά επίσης για «ευκαιρία» που δεν πρέπει να χαθεί και καλεί όποιους «έχουν λόγο» να πιέσουν την παλαιστινιακή οργάνωση να πει το «ναι».

Ωστόσο το σχέδιο έχει πολλά κενά που η παλαιστινιακή οργάνωση λέει ότι χρειάζεται να διευκρινιστούν καθώς δεν δίνει καν επαρκείς εγγυήσεις ότι εάν η Χαμάς παραδώσει όλους τους ομήρους εντός 72 ωρών όπως της ζητείται, το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τις επιθέσεις παραβιάζοντας τη συμφωνία όπως έχει κάνει επανειλημμένα μέχρι τώρα.

Μέχρι στιγμής η παλαιστινιακή οργάνωση έχει δηλώσει επίσημα ότι εξετάζει το αμερικανοϊσραηλινό σχέδιο και θα απαντήσει με γνώμονα τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού.

Δημοσίευμα στους Times of Israel ανέφερε σήμερα ότι η Χαμάς θα πει το «ναι» στο σχέδιο αλλά θα ζητήσει τροποποιήσεις. Και άλλοι αναλυτές συμφωνούν ότι η Χαμάς θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει κάποιες παραχωρήσεις προς την παλαιστινιακή πλευρά καθώς η πρόταση στην ουσία της ζητά συνθηκολόγηση με μόνο αντάλλαγμα το σταμάτημα της σφαγής.

«Δεν έχουμε εκτίμηση σχετικά με το ποια θα είναι η απάντησή τους», δήλωσε σχετικά το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου στους Times of Israel και πρόσθεσε ότι η εισβολή του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας θα συνεχιστεί.

«Το Ισραήλ δεν έχει εγκαταλείψει τη Γάζα και συνεχίζει με τα σχέδιά του», ανέφερε χαρακτηριστικά η δήλωση υποδεικνύοντας ότι ακόμα και τώρα που η πίεση στη Χαμάς είναι πιο ασφυκτική από ποτέ το Τελ Αβίβ δεν είναι διατεθειμένο να αναβάλει την επιχείρησή του.

Ισραηλινό σχέδιο

Αξιωματούχοι της Χαμάς διεξάγουν σειρά συναντήσεων με παλαιστινιακές παρατάξεις και περιφερειακούς μεσολαβητές για να διαμορφώσουν την απάντηση τους.

«Ο Τραμπ μας αντιμετωπίζει σαν να πρέπει να αποδεχτούμε αυτό το σχέδιο με βάση τη γνωστή αγγλική φράση: Take it or leave it. Αυτό είναι απαράδεκτο στην πολιτική πρακτική. Δεν μπορεί να είναι θέμα αποδοχής ή απόρριψης μιας συμφωνίας σε όλα τα σημεία», δήλωσε ο Μοχάμεντ Ναζάλ, βετεράνος αξιωματούχος της Χαμάς και μακροχρόνιο μέλος του πολιτικού της γραφείου, σε συνέντευξή του στο Drop Site.

«Αυτό το σχέδιο διατυπώθηκε χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς ή οποιουδήποτε παλαιστινιακού κόμματος, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστινιακής Αρχής. Πώς λοιπόν μπορεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ να καταλήξει σε συμφωνία με τη μία πλευρά της σύγκρουσης, αποκλείοντας την παλαιστινιακή πλευρά;»

«Αυτό το σχέδιο δεν είναι σχέδιο του Τραμπ. Είναι ένα ισραηλινό σχέδιο», πρόσθεσε.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ναζάλ -ο οποίος είναι μέλος της Χαμάς από το 1989 και έχει υπηρετήσει στο πολιτικό της γραφείο από το 1996- δήλωσε ότι η οργάνωση εξετάζει προσεκτικά το έγγραφο και σύντομα θα δώσει την επίσημη απάντησή της. «Προσεγγίζουμε το σχέδιο με υψηλό βαθμό ευθύνης», είπε. «Αρχίσαμε να το μελετάμε και να διεξάγουμε διαβουλεύσεις μόλις το λάβαμε».

Ενώ ο Ναζάλ είπε ότι ορισμένες πτυχές της πρότασης μπορεί να είναι αποδεκτές από τη Χαμάς και να ευθυγραμμίζονται στενά με τις αρχές στις οποίες η ομάδα είχε συμφωνήσει προηγουμένως, περιέγραψε τους περισσότερους όρους ως ισραηλινές εντολές, ενώ επεσήμανε ότι εντός των παλαιστινιακών παρατάξεων υπάρχει έντονη ανησυχία για το σχέδιο που παρουσιάστηκε.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η Χαμάς στις 18 Αυγούστου είχε αποδεχτεί την αμερικανική πρόταση εκεχειρίας που περιλάμβανε μια σειρά παραχωρήσεις ακόμα και τον αφοπλισμό της όπως και των άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων αλλά στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Η πρόταση αυτή πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων όταν το Ισραήλ την απέρριψε με τις ΗΠΑ να στηρίζουν για ακόμα μία φορά τη φυγή προς τα εμπρός του Νετανιάχου.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο

Η δυσκολία που έχει η παλαιστινιακή πλευρά να αποδεχτεί το σχέδιο είναι εξίσου μεγάλη με τη δυσκολία που έχει να το απορρίψει καθώς η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο επίπεδο καταστροφής. Οι νεκροί από πείνα έχουν ξεπεράσει τους  440 και καθημερινά ο αριθμός των θανάτων αυξάνεται.

Η αποστολή του Global Sumud Flotilla στρέφει ξανά την παγκόσμια προσοχή στον παλαιστινιακό θύλακα και φανερώνει την αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ των κοινωνιών – που βγαίνουν στους δρόμους-  και των κυβερνήσεων στις αντιδράσεις τους απέναντι στο Ισραήλ.

Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από δυτικά κράτη δεν άλλαξε ουσιαστικά την αντιμετώπιση που επεφύλαξαν στο Ισραήλ που για ακόμα μία φορά χρησιμοποίησε το πολεμικό του ναυτικό για να καταλάβει σκάφη σε διεθνή ύδατα που επέβαιναν ευρωπαίοι πολίτες που μετέφεραν γάλα και τρόφιμα στον πολιορκημένο θύλακα.

Παρά τις διακηρύξεις, το σχέδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και δεν αμφισβητείται από καμία μεγάλη δύναμη «προτείνει» στους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τον αγώνα τους για ελευθερία εάν θέλουν να γλιτώσουν από την εξόντωση.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι πέρα από την πορεία που θα έχει η νέα «πρόταση» άμεσα, μακροπρόθεσμα δεν είναι βιώσιμη καθώς δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, δεν προσφέρει καμία εναλλακτική στους Παλαιστινίους, ενώ το Ισραήλ ατιμώρητο θα μπορεί να συνεχίζει την ίδια τακτική όποτε επιθυμεί.

Business
Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Business
Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

inWellness
inTown
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς» – Αποκαλυπτική συνέντευξη – Τι είπε για την Κέιτ
Η αναφορά στον Χάρι 03.10.25

«Θα αλλάξω την μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»: Αποκαλυπτική συνέντευξη του πρίγκιπα Γουίλιαμ - Τι είπε για την Κέιτ

Ο Γουίλιαμ σε μία από τις πιο προσωπικές του συνεντεύξεις μέχρι σήμερα, παρουσίασε την προσέγγισή του στη μοναρχία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μαρία Νιώτη: Για προμελετημένη πράξη κάνει λόγο η οικογένειά της – Ο δράστης παρενοχλούσε το θύμα για μήνες
Κόσμος 03.10.25

Μαρία Νιώτη: Για προμελετημένη πράξη κάνει λόγο η οικογένειά της – Ο δράστης παρενοχλούσε το θύμα για μήνες

Σοκαριστικές είναι οι πληροφορίες για τα γεγονότα πριν την δολοφονία της Μαρίας Νιώτη στις ΗΠΑ, με τον φερόμενο δράστη να την παρενοχλεί για μήνες πριν το μοιραίο απόγευμα

Σύνταξη
Γάζα: Ένα σκάφος πλέει ακόμα προς τον θύλακα – Παγκόσμιος ξεσηκωμός και απεργία στην Ιταλία
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Ένα σκάφος του στόλου αλληλεγγύης πλέει ακόμα προς τη Γάζα - Παγκόσμιος ξεσηκωμός και γενική απεργία στην Ιταλία

Πάνω από 450 ακτιβιστές κρατούνται από το Ισραήλ που κατέλαβε τα πλοία τους σε διεθνή ύδατα - Η παγκόσμια προσοχή στραμμένη στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Σκηνικό διαίρεσης 03.10.25

Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Από την ευφορία της επανένωσης του 1990, η Γερμανία στο hangover της οικονομικής στασιμότητας, των διευρυμένων ανισοτήτων μεταξύ ανατολικών και δυτικών κρατιδίων και της ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας
Κόσμος 03.10.25

Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας

«Η παρουσία τέτοιων αεροσκαφών κοντά στις ακτές μας στην Καραϊβική είναι απρέπεια, πρόκληση, απειλή για την ασφάλεια της χώρας», τόνισε. Η Βενεζουέλα μιλάει για απειλή.

Σύνταξη
Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART
Περίπλοκος διάλογος 03.10.25

Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART

Ο Πούτιν εξήγησε ότι ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις νέες συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει έναν νέο πύραυλο, τον Ορέσνικ.

Σύνταξη
Φιλανθρωπικό τουρ του Μέσι στην Ινδία (pic)
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Φιλανθρωπικό τουρ του Μέσι στην Ινδία (pic)

Σε εκδηλώσεις και τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα διεξαχθούν σε διάφορες πόλεις της Ινδίας θα συμμετάσχει ο Λιονέλ Μέσι τον προσεχή Δεκέμβριο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για δηλώσεις Κοβέσι: Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;
ΠΑΣΟΚ 03.10.25

Ανδρουλάκης για δηλώσεις Κοβέσι: Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι «και σε άλλες χώρες υπάρχει νόμος περί ευθύνης υπουργών, αλλά δεν εργαλειοποιείται προκειμένου κάποιοι να μην ερευνηθούν ποτέ από τη δικαιοσύνη»

Σύνταξη
Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο
Παναθηναϊκός 03.10.25

Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεσμεύτηκε στις 16 Σεπτεμβρίου για ενέργειες που θα ενισχύσουν τον σύλλογο. Τρεις εβδομάδες αργότερα, απλώς υπήρξε μία επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μισόλογα και δικαιολογίες Κουρδή (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Όλα καλώς καμωμένα στον οργανισμό…
Βουλή 03.10.25

Μισόλογα και δικαιολογίες Κουρδή (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Όλα καλώς καμωμένα στον οργανισμό…

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είδε τα πάντα καλώς καμωμένα στον Οργανισμό, προσπαθώντας να πείσει την εξεταστική επιτροπή και ενδεχομένως και τον... εαυτό του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί γνήσιο υπερασπιστή της ‘διαφάνειας’»
Περί άρθρου 86 03.10.25

«Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί γνήσιο υπερασπιστή της 'διαφάνειας'» - ΚΚΕ για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Άλωστε η διαφθορά είναι συνώνυμο της ίδιας της ΕΕ, στην οποία 'λύνουν και δένουν' τα διάφορα λόμπι και τα μονοπώλια και από τους κόλπους της οποίας έχουν προκύψει πολυάριθμα σκάνδαλα» τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Νησιώτικος δήμος προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους εκπαιδευτικούς
Απόφαση ορόσημο 03.10.25

Νησιώτικος δήμος προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους εκπαιδευτικούς

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αφουγκράζεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και τους στηρίζει στην πράξη απέναντι στον κίνδυνο της πλήρους ερημοποίησης της περιφερειακής και νησιωτικής Ελλάδας.

Σύνταξη
«Aναίσθητη για 4 ημέρες» – Η Μαντόνα αποκαλύπτει πώς προσβλήθηκε από σήψη και βακτηριακή λοίμωξη
Καμπάλα healing 03.10.25

«Aναίσθητη για 4 ημέρες» - Η Μαντόνα αποκαλύπτει πώς προσβλήθηκε από σήψη και βακτηριακή λοίμωξη

Η Μαντόνα μίλησε ανοιχτά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2023, στην πρώτη της εμφάνιση σε podcast με τον Τζέι Σέτι, τον Βρετανο-Ινδό συγγραφέα, επιχειρηματία και life coach.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Global Sumud Flotilla – Κοινή ανακοίνωση προοδευτικής αντιπολίτευσης: Να προβεί η κυβέρνηση σε ενέργειες για την ασφαλή επιστροφή
Στόλος για τη Γάζα 03.10.25

Global Sumud Flotilla – Κοινή ανακοίνωση προοδευτικής αντιπολίτευσης: Να προβεί η κυβέρνηση σε ενέργειες για την ασφαλή επιστροφή

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για το Global Sumud Flotilla, καλώντας την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων

Σύνταξη
Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;

«Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 03.10.25

Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης

Αδυναμία δηλώνουν οι νέοι να προχωρήσουν στην αγορά κατοικιών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η γηραιά ήπειρος αναζητά νέα μέτρα για να καταπολεμήσει την στεγαστική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα
«Απέτυχαν» 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα

«Όταν ένας υπουργός και μια κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν ούτε το απολύτως στοιχειώδες –να δώσουν στους αγρότες τα λεφτά που δικαιούνται και μάλιστα στην ώρα τους– δεν έχουν καμία νομιμοποίηση να συνεχίσουν»

Σύνταξη
Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος
Εξωγήινος ωκεανός 03.10.25

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος

Αναδρομική ανάλυση δεδομένων του σκάφους Cassini αποκαλύπτει την παρουσία νέων οργανικών μορίων στον Εγκέλαδο, ο οποίος κρύβει κάτω από την επιφάνειά του έναν απέραντο ωκεανό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή
«Εδώ και τώρα» 03.10.25

ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή

Το ΚΚΕ τονίζει πως «για μια ακόμη αφορά η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση προτάσσουν τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ, νομιμοποιώντας τις εγκληματικές πρακτικές του»

Σύνταξη
Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply
English edition 03.10.25

Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply

Only 10% of beef consumed in Greece is locally produced, with rising dependence on imports pushing retail prices toward €20 per kilo. Farmers warn of further shortages.

Σύνταξη
