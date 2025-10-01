newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.10.2025 | 21:12
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Ρόδο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γάζα: Το Ισραήλ είναι σε απομόνωση – Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απλώς ενδιαφέρεται για τη νίκη
Κόσμος 01 Οκτωβρίου 2025 | 21:26

Γάζα: Το Ισραήλ είναι σε απομόνωση – Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απλώς ενδιαφέρεται για τη νίκη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τις πλάτες του Τραμπ, ποντάρει πως ο κόσμος θα ξεχάσει τη Γάζα, αν ο πόλεμος τελειώσει με τους δικούς του όρους. Ωστόσο, αναγνωρίζει την απομόνωση και τις συνέπειές της.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Spotlight

Οι συνέπειες του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα είναι πλέον περισσότερο από ορατές για το Τελ Αβίβ και την κυβέρνηση Νετανιάχου. Η απομόνωση από τη διεθνή κοινότητα, με εξαίρεση τις ΗΠΑ, δεν είναι πλέον θεωρητική.

Ο ανθρωπογενής λιμός των αμάχων στη Γάζα και οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού, με πλήγματα χωρίς διάκριση επί μαχητών της Χαμάς και απλών πολιτών, έχουν προκαλέσει οργή. Και οι αντιδράσεις έχουν ξεπεράσει το διπλωματικό επίπεδο, αλλά πλήττουν την οικονομία, τον αθλητισμό και τον πολιτιστικό τομέα της χώρας.

Το μήνυμα για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό είναι σαφές

Εν αναμονή της απάντησης της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, το στοίχημα για το Ισραήλ και την κυβέρνηση Νετανιάχου είναι να ανακτήσει την έξωθεν καλή μαρτυρία.

Καραβάνι άμαχων εκτοπισμένων στη ΛΩρίδα της Γάζας / REUTERS/Mahmoud Issa

Ο κίνδυνος της απομόνωσης

Τα σημάδια της απομόνωσης είναι ορατά. Τόσο από τις ενέργειες του ίδιου του Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και από τις ενέργειες των άλλοτε αταλάντευτων συμμάχων του Ισραήλ.

Πετώντας από το Ισραήλ προς τη Νέα Υόρκη, την περασμένη εβδομάδα, για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το αεροσκάφος του Μπενιαμίν Νετανιάχου απέφυγε σε μεγάλο βαθμό τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Η υπόθεση που κυριάρχησε για το γεγονός αυτό ήταν η προσπάθεια να αποφύγει χώρες που θα μπορούσαν να αποφασίσουν να εκτελέσουν ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και ο πρώην υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, κατηγορούνται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ανεξάρτητη έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ είχε διαπράξει γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα. Έτσι, επιβεβαίωσε τα συμπεράσματα οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλων εμπειρογνωμόνων. Η ισραηλινή κυβέρνηση όχι μόνο απέρριψε την έρευνα, αλλά ζήτησε να πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων.

Παράλληλα, η ΕΕ, ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ, πρότεινε κυρώσεις που θα ανέστειλαν εν μέρει τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με το Ισραήλ. Αρκετά δυτικά κράτη έχουν ήδη εφαρμόσει στοχευμένες κυρώσεις εναντίον ορισμένων Ισραηλινών, αλλά και οργανώσεων εποίκων, που εμπλέκονται σε βίαια επεισόδια στη Δυτική Όχθη.

Καπνός από επίθεση του ισραηλινου στρατού στη Γάζα / REUTERS/Mahmoud Issa

Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Βρετανία και άλλες χώρες έχουν επιβάλει μερικό ή πλήρες εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ.

Και στον ΟΗΕ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε στη Γενική Συνέλευση με αντιπροσωπείες πολλών χωρών να αποχωρούν από την αίθουσα όταν ανέβηκε στο βήμα.

Σαφές μήνυμα

Το μήνυμα για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό είναι σαφές. Όπως επισημαίνει το Politico, η απομόνωσή του στο διεθνές περιβάλλον, είτε διπλωματική είτε συμβολική, έχει καταστεί πρόβλημα. Και πρέπει να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Κάποτε θα σιγήσουν τα όπλα στη Γάζα και θα πρέπει να ανανεώσει τις σχέσεις του Ισραήλ με τους συμμάχους του.

Η συμπαιγνία με το σχέδιο Τραμπ

Παρουσιάζοντας με τον Ντόναλντ Τραμπ το σχέδιο 20 σημείων για την εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε: «Αντί να μας απομονώσει η Χαμάς, αλλάξαμε τα πράγματα και απομονώσαμε τη Χαμάς. Τώρα όλος ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένου του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου, πιέζει τη Χαμάς να αποδεχτεί τους όρους».

Η Χαμάς τώρα μελετά το σχέδιο, που όπως αποκαλύφθηκε, άλλαξε την τελευταία στιγμή, για να εγκριθεί από τον Νετανιάχου. Και οι αραβικές χώρες είχαν συμφωνήσει σε κάτι λίγο διαφορετικό από αυτό που ανακοινώθηκε τελικά. Αρκετές αραβικές χώρες έχουν εκνευριστεί με την ασάφεια του σχεδίου σχετικά με την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα. Αλλά και σχετικά με την πορεία προς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Χαμηλή δημοτικότητα

Επιπλέον, ακόμη και στην υπόθεση ότι το σχέδιο Τραμπ θα υλοποιηθεί κατά γράμμα, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλα θα ξεχαστούν για το Ισραήλ.

Παλαιστίνιοι ψάχνουν στα χαλάσματα έπειτα από ισραηλινή επίθεση στη Γάζα / REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Στη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, περίπου 66.000 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Ο ΟΗΕ αποδέχεται τα στοιχεία ως έγκυρα και το Ισραήλ αναγνωρίζει ότι περίπου οι μισοί ήταν άμαχοι. Επίσης, η κοινή γνώμη στο εξωτερικό έχει επηρεαστεί από τη στρατηγική λιμού που έχει επιβάλει το Ισραήλ στους αμάχους στη Γάζα.

Έρευνα του YouGov έδειξε ότι η καθαρή εύνοια των πολιτών πολλών δυτικών χωρών προς το Ισραήλ βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά, σε σύγκριση με το 2016, όταν άρχισαν οι μετρήσεις. Ενδεικτικά, η καθαρή ευνοϊκή στάση προς το Ισραήλ στη Γερμανία είναι -44, στη Γαλλία -48 και στη Δανία -54. Στην Ιταλία και την Ισπανία είναι ακόμη χαμηλότερα τα επίπεδα, -52 και -55 αντίστοιχα.

Συνολικά, μόνο το 13-21% σε οποιαδήποτε χώρα έχει ευνοϊκή γνώμη για το Ισραήλ, σε σύγκριση με το 63-70% που έχει αρνητική άποψη.

Δημόσιες καταγγελίες

Και δεν είναι μόνο οι απλοί πολίτες. Επιφανείς προσωπικότητες στην Ευρώπη έχουν καταγγείλει το Ισραήλ για γενοκτονία. Ακόμη και στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί οι εκκλήσεις για εμπάργκο όπλων. Κυρίως από πολιτικούς του Δημοκρατικού Κόμματος, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν. Ακόμα και στις ΗΠΑ, που παραμένει μέχρι στιγμής ο ισχυρότερος σύμμαχος του Ισραήλ, η κοινή γνώμη έχει μετατοπιστεί λόγω των γεγονότων στη Γάζα.

Αθλητική και πολιτιστική απομόνωση

Ακόμη και αν ο ίδιος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, υπάρχει ανησυχία για την απομόνωση της χώρας στο εσωτερικό του Ισραήλ.

Ο Νίμροντ Γκόρεν, Ισραηλινός ακαδημαϊκός και συνεργάτης στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής, δήλωσε στο Politico ότι οι απειλές για πολιτιστικά, ακαδημαϊκά και αθλητικά μποϊκοτάζ είναι ηχηρή προειδοποίηση.

Επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Όλμερτ, σφοδρός επικριτής του Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε: «Έχουμε γίνει κράτος παρίας. Υπάρχει ένα διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των φρικτών φρικαλεοτήτων που προκάλεσε η Χαμάς στους Ισραηλινούς στις 7 Οκτωβρίου και αυτών που εμείς τώρα προκαλούμε στους Παλαιστίνιους».

Και πρόσθεσε: «Χάνουμε το είδος της διεθνούς υποστήριξης που πάντα έδενε το Ισραήλ με τα ισχυρότερα, πιο ισχυρά, πιο σημαντικά, πιο φωτισμένα στοιχεία στον Δυτικό κόσμο».

Ο Όλμερτ αμφιβάλλει επίσης και για την επιτυχία του σχεδίου Τραμπ. Πιστεύει ότι οι αλλαγές που επέβαλε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο σχέδιο είναι πιθανότατα σαμποτάζ για να αναγκάσουν τη Χαμάς να απορρίψει τη συμφωνία. «Ο Μπίμπι δεν θέλει συμφωνία και δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο», είπε ο Όλμερτ.

Χειραψία Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Το αφήγημα του αντισημιτισμού

Προς το παρόν, σύμφωνα με το Politico, η αντιμετώπιση της διεθνούς κριτικής ως αντισημιτισμού από τον Νετανιάχου εξακολουθεί να έχει απήχηση στο εσωτερικό. Πολλοί Ισραηλινοί έχουν την προδιάθεση να πιστεύουν ότι το κράτος τους κάνει αγώνα ενάντια στην εξόντωση των Εβραίων. Και αυτή η αίσθηση υπαρξιακού κινδύνου επιδεινώθηκε στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συμβαδίζει επίσης με το εγχώριο δημόσιο αίσθημα. Πολλοί Ισραηλινοί δεν πιστεύουν ότι ένα εβραϊκό κράτος μπορεί να συνυπάρχει με ένα παλαιστινιακό. Η υποστήριξη για μια λύση δύο κρατών μεταξύ των Εβραίων Ισραηλινών έχει μειωθεί στο περίπου ένα τέταρτο σε πρόσφατες έρευνες.

Σύμφωνα με τον Νίμροντ Γκόρεν, «οι περισσότεροι Ισραηλινοί συνεχίζουν να αισθάνονται ότι ο κόσμος είναι εναντίον μας και ότι κανείς δεν μας καταλαβαίνει. Αυτή είναι η δεξιά αφήγηση και τώρα, νομίζω, λειτουργεί προς όφελος του Νετανιάχου».

Η κυβέρνηση Νετανιάχου αρνείται ότι το Ισραήλ είναι απομονωμένο. Αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε στο Politico: «Μην σας μπερδεύει ο θόρυβος της δυνατής μειοψηφίας και της ριζοσπαστικής αριστεράς». Επιπλέον, επισήμανε ότι οι ξένοι επενδυτές «επενδύουν στο Ισραήλ. Η αγορά μας έχει αυξηθεί περισσότερο από 50%, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη αγορά τους τελευταίους 12 μήνες. Και στη μέση ενός πολέμου επτά μετώπων. Γιατί; Επειδή κερδίζουμε τον πόλεμο και οι άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχει ένα λαμπρό μέλλον στο Ισραήλ».

Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Νετανιάχου, Ναντάβ Στράουχλερ, η λογική είναι απλή: Κερδίστε τον πόλεμο με τους όρους του Ισραήλ και όλα θα εξομαλυνθούν. Η επιτυχία θα καταστήσει περιττή κάθε προσπάθεια αποκατάστασης σχέσεων.

Ο ρόλος του Ντόναλντ Τραμπ

Αυτό που είναι προφανές είναι ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει ποντάρει στον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον Ναντάβ Στράουχλερ, «ο μέσος Ισραηλινός, κοιτάζει τον Τραμπ και την Ουάσιγκτον. Αν οι ΗΠΑ είναι στο πλευρό μας, τότε είναι εντάξει, τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα». Έτσι και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «βλέπει ότι ο Τραμπ είναι σύμμαχό του και δεν θα τον αναγκάσει να κάνει πράγματα. Θα τον υποστηρίξει. Νιώθει σίγουρος ότι για τη συμμαχία με τον Τραμπ. Αν ήταν η Καμάλα Χάρις στον Λευκό Οίκο, δεν νομίζω ότι θα ένιωθε το ίδιο».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Scope: Καμπανάκι για τα εταιρικά NPLs στις τράπεζες της ΕΕ

Scope: Καμπανάκι για τα εταιρικά NPLs στις τράπεζες της ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ: Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκαλεί «γελοία» τα αιτήματα των Δημοκρατικών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση [βίντεο]
Shutdown 01.10.25

Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκαλεί «γελοία» τα αιτήματα των Δημοκρατικών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε «γελοία» τα αιτήματα των Γερουσιαστών των Δημοκρατικών για να υπερψηφίσουν την χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Ποιο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας για την περίπτωση ρεσάλτου στα πλοία
Κόσμος 01.10.25

Ποιο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας για την περίπτωση ρεσάλτου στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Στην περίπτωση ρεσάλτου μελών του ισραηλινού ναυτικού στα πλοία του Global Sumud Flotilla, όπως ήδη συμβαίνει, έχει καταρτιστεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο για την ασφάλεια των επιβαινόντων

Σύνταξη
Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά
91 ετών 01.10.25

Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά

Η Τζέιν Γκούντολ πέθανε από φυσικά αίτια, ανέφερε το Ινστιτούτο της σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν πρωτοπόρος στον τομέα της, τόσο ως γυναίκα επιστήμονας όσο και για το έργο της

Σύνταξη
O γαλλικός στρατός κατέλαβε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Φέρεται ύποπτο ως βάση εκτόξευσης drones
Στη Βρετάνη 01.10.25

O γαλλικός στρατός κατέλαβε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Φέρεται ύποπτο ως βάση εκτόξευσης drones

Η γαλλική εισαγγελία αναφέρει ότι το πλοίο δεν μπορεί να αποδείξει τη σημαία του. Το τάνκερ φέρεται ότι βρισκόταν ανοιχτά της Δανίας, όταν drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της.

Σύνταξη
Η ισότητα ευκαιριών χωλαίνει στην προσχολική εκπαίδευση – Μεγαλώνει το χάσμα προνομιούχων και μη στην ΕE
Social Europe 01.10.25

Η ισότητα ευκαιριών χωλαίνει στην προσχολική εκπαίδευση – Μεγαλώνει το χάσμα προνομιούχων και μη στην ΕE

Πολύ μεγάλα είναι τα ποσοστά των παιδιών που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και δεν απολαμβάνουν προσχολική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι υποαμείβονται και έχουν επισφαλείς συμβάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Το Κίεβο σκότωσε με drone φιλορώσο Ουκρανό αξιωματούχο – Η στιγμή της επίθεσης [βίντεο]
Ντοκουμέντο 01.10.25

Το Κίεβο σκότωσε με drone φιλορώσο Ουκρανό αξιωματούχο - Η στιγμή της επίθεσης

Ο θανών είχε κατηγορήσει την Ουκρανία για απόπειρα δολοφονίας του το 2023, κάτι που τελικά κατορθώθηκε σήμερα από Κίεβο, μέσω επιδρομής με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Χερσώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Μακρόν θα επικαιροποιήσει το πυρηνικό δόγμα – Καλεί και άλλες χώρες να επωφεληθούν από τη γαλλική ομπρέλα
Ευρωπαϊκή διάσταση 01.10.25

Ο Μακρόν θα επικαιροποιήσει το πυρηνικό δόγμα – Καλεί και άλλες χώρες να επωφεληθούν από τη γαλλική ομπρέλα

«Εργάζομαι αυτήν τη στιγμή για την επικαιροποίηση του δόγματός μας και επιθυμώ να συνεχίσω την εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου μας με τους Ευρωπαίους που το επιθυμούν», δήλωσε ο Μακρόν

Σύνταξη
Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς
Ο ρόλος του λαϊκισμού 01.10.25

Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς

Ενώ η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς μειώνεται όλο και πιο πολύ, αυτή σε μη αντιπροσωπευτικούς, όπως η αστυνομία, η δημόσια διοίκηση και το δικαστικό σύστημα, έχει παραμείνει σταθερή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Global Sumud Flotilla: Σε εξέλιξη η επίθεση του Ισραήλ – Πρώτοι στόχοι τα πλοία Alma και Sirius
Αγωνία 01.10.25 Upd: 22:34

Σε εξέλιξη η επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla - Πρώτοι στόχοι τα πλοία Alma και Sirius

«Tο κράτος του Ισραήλ δρα ως πειρατής», καταγγέλλει σε ανακοίνωσή του το March to Gaza Greece - Συγκέντρωση το βράδυ της Τετάρτης στο υπουργείο Εξωτερικών, συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα την Πέμπτη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Global Sumud Flotilla: Με γενική απεργία απειλούν τα συνδικάτα στην Ιταλία αν το Ισραήλ επιτεθεί στον στόλο
Πλησιάζει τη Γάζα 01.10.25

Με γενική απεργία απειλούν τα συνδικάτα στην Ιταλία αν το Ισραήλ επιτεθεί στον Global Sumud Flotilla

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι αναμένει «η κυβέρνηση του Νετανιάχου να μην αποτελέσει απειλή» για τον Global Sumud Flotilla - «Προστατέψτε τον», ζητά η Διεθνής Αμνησία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα
Culture Live 01.10.25

«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της πλατφόρμας Netflix, καλώντας τους γονείς να ακυρώσουν τις συνδρομές τους για χάρη της «υγείας των παιδιών τους». Η αγορά τον άκουσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
IOBE: Οι Έλληνες καταναλωτές οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ – Το ανησυχητικό 65% που «μόλις τα βγάζει πέρα»
Πίνακες 01.10.25

Οι Έλληνες καταναλωτές οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ - Το ανησυχητικό 65% που «μόλις τα βγάζει πέρα»

Προς το χειρότερο κινήθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Μικρή βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αμβλύνεται ελαφρώς η απαισιοδοξία για τα οικονομικά της χώρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκαλεί «γελοία» τα αιτήματα των Δημοκρατικών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση [βίντεο]
Shutdown 01.10.25

Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκαλεί «γελοία» τα αιτήματα των Δημοκρατικών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε «γελοία» τα αιτήματα των Γερουσιαστών των Δημοκρατικών για να υπερψηφίσουν την χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους
Champions League 01.10.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους

LIVE: Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο
Ελλάδα 01.10.25

Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει πρώτα τα νησιά στο Ιόνιο πέλαγος και περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Σύνταξη
Το νέο τρέιλερ του γοτθικού «Frankenstein» αποκαλύπτει επιτέλους το τέρας-Τζέικομπ Ελόρντι
«Συγχώρεση, κατανόηση» 01.10.25

Το νέο τρέιλερ του γοτθικού «Frankenstein» αποκαλύπτει επιτέλους το τέρας-Τζέικομπ Ελόρντι

Μαζί με τον Τζέικομπ Έλορντι, το νέο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου «Frankenstein» περιλαμβάνει επίσης σκηνές με τον Όσκαρ Άιζακ στο ρόλο του Βίκτορ Φον Φρανκενστάιν και τη Μία Γκοθ στο ρόλο της Ελίζαμπεθ Λαβένζα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι
Champions League 01.10.25

LIVE: Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν
Champions League 01.10.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν

LIVE: Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 01.10.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 01.10.25

LIVE: Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 01.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Αέρας η Νιούκαστλ, νίκησε άνετα (4-0) την Ουνιόν
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Αέρας η Νιούκαστλ, νίκησε άνετα (4-0) την Ουνιόν

Η Νιούκαστλ ήταν ανώτερη και εύστοχη. Ετσι, πέτυχε την πρώτη της νίκη, και μάλιστα εκτός έδρας, απέναντι στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Τα δυο γκολ με εύστοχα πέναλτι του Γκόρντον

Βάιος Μπαλάφας
Global Sumud Flotilla: Ποιο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας για την περίπτωση ρεσάλτου στα πλοία
Κόσμος 01.10.25

Ποιο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας για την περίπτωση ρεσάλτου στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Στην περίπτωση ρεσάλτου μελών του ισραηλινού ναυτικού στα πλοία του Global Sumud Flotilla, όπως ήδη συμβαίνει, έχει καταρτιστεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο για την ασφάλεια των επιβαινόντων

Σύνταξη
Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά
91 ετών 01.10.25

Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά

Η Τζέιν Γκούντολ πέθανε από φυσικά αίτια, ανέφερε το Ινστιτούτο της σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν πρωτοπόρος στον τομέα της, τόσο ως γυναίκα επιστήμονας όσο και για το έργο της

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Ολυμπιακός
Champions League 01.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Ολυμπιακός

LIVE: Άρσεναλ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
O γαλλικός στρατός κατέλαβε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Φέρεται ύποπτο ως βάση εκτόξευσης drones
Στη Βρετάνη 01.10.25

O γαλλικός στρατός κατέλαβε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Φέρεται ύποπτο ως βάση εκτόξευσης drones

Η γαλλική εισαγγελία αναφέρει ότι το πλοίο δεν μπορεί να αποδείξει τη σημαία του. Το τάνκερ φέρεται ότι βρισκόταν ανοιχτά της Δανίας, όταν drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της.

Σύνταξη
Η ισότητα ευκαιριών χωλαίνει στην προσχολική εκπαίδευση – Μεγαλώνει το χάσμα προνομιούχων και μη στην ΕE
Social Europe 01.10.25

Η ισότητα ευκαιριών χωλαίνει στην προσχολική εκπαίδευση – Μεγαλώνει το χάσμα προνομιούχων και μη στην ΕE

Πολύ μεγάλα είναι τα ποσοστά των παιδιών που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και δεν απολαμβάνουν προσχολική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι υποαμείβονται και έχουν επισφαλείς συμβάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της
Συνάντηση κορυφής - Δανία 01.10.25

Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά, τόνισαν τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το Κίεβο σκότωσε με drone φιλορώσο Ουκρανό αξιωματούχο – Η στιγμή της επίθεσης [βίντεο]
Ντοκουμέντο 01.10.25

Το Κίεβο σκότωσε με drone φιλορώσο Ουκρανό αξιωματούχο - Η στιγμή της επίθεσης

Ο θανών είχε κατηγορήσει την Ουκρανία για απόπειρα δολοφονίας του το 2023, κάτι που τελικά κατορθώθηκε σήμερα από Κίεβο, μέσω επιδρομής με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Χερσώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο