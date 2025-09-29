Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ

Η Ισλαμική Τζιχάντ μέσω του Γενικού Γραμματέα του κινήματος στην Παλαιστίνη, Διοικητής Ζιάντ Αλ-Ναχάλα προέβη σε ανακοίνωσε σχετικά με την συνέντευξη Τύπου και το σχέδιο ανάμεσα στους Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου για την ειρήνη στη Γάζα.

«Αυτό που ανακοινώθηκε στην συνέντευξη Τύπου μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου είναι καθαρά μια αμερικανο-ισραηλινή συμφωνία, που αντικατοπτρίζει την πλήρη στάση του Ισραήλ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλ Ναχάλα για την συνέντευξη Τύπου.

«Είναι μια φόρμουλα για τη συνέχιση της επιθετικότητας εναντίον του παλαιστινιακού λαού. Μέσω αυτής, το Ισραήλ επιδιώκει να επιβάλει μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών αυτό που δεν μπόρεσε να επιτύχει μέσω του πολέμου. Ως εκ τούτου, θεωρούμε την αμερικανο-ισραηλινή ανακοίνωση ως συνταγή για την ανάφλεξη της περιοχής».

Η κριτική αυτή παρότι σαφής δεν θεωρείται άμεση ή επίσημη απάντηση της οργάνωσης. Η απάντηση αναμένεται να δοθεί από κοινού από όλες τις αντιστασιακές ομάδες της Παλαιστίνης.

Ποιά είναι η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ

Η παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ ή επίσημα το Κίνημα Ισλαμικής Τζιχάντ για την Παλαιστίνη, έχει παρουσία τόσο στη Γάζα, όσο και στη Δυτική Όχθη. Στη Γάζα δρα μέσα από τις Ταξιαρχίες Αλ Κουντς.

Η δράση της λαμβάνει χώρα σε επιθέσεις στο Ισραήλ, την Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, πάντα εναντίον Ισραηλινών και σπανιότερα εναντίον Παλαιστινίων.

Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ διατηρεί παρουσία στο Λίβανο, τη Συρία, ενώ διατηρεί γραφεία και πολύ καλές σχέσεις με το Ιράν. Η δύναμή της υπολογίζεται σε 4.000 με 6.000 άτομα μόνο στη Γάζα παρότι οι πληροφορίες προέρχονται από δυτικούς αναλυτές ή υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες δεν δύναται να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα.