Ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ, Ταξιαρχίες αλ-Κουντς, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των νυχτερινών σφοδρών βομβαρδισμών του Ισραήλ στη Γάζα, ανακοίνωσε αξιωματούχος της παλαιστινιακής οργάνωσης και πηγές.

«Ο Ναζί Αμπού Σαΐφ, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών αλ-Κουντς, γνωστός ως Αμπού Χάμζα, σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματούχος της παλαιστινιακής οργάνωσης αυτής, συμμάχου της Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αξιωματούχος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Πηγές που συνδέονται με την Ισλαμική Τζιχάντ είπαν ότι η ισραηλινή επιδρομή είχε στόχο το σπίτι του Χάμζα στο κέντρο της Γάζας και από την επιδρομή σκοτώθηκαν και πολλά άλλα μέλη της οικογένειάς του.

⚡⭕The Islamic Jihad Movement announces the martyrdom of «Abu Hamza,» the spokesman for the Al-Quds Brigades. pic.twitter.com/zV9qPyYHKc

— Middle East Observer (@ME_Observer_) March 18, 2025