Η Ισλαμική Τζιχάντ δημοσιοποίησε και τέταρτο βίντεο με τον ίδιο όμηρο - Μόλις γιόρτασε τα 29α γενέθλιά του

Νέο βίντεο, το τέταρτο κατά σειρά, με τον όμηρο Αλεξάντερ (Σάσα) Τρουφάνοφ, που κρατείται στη Γάζα, δημοσιοποίησε η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

Ο συγκεκριμένος όμηρος συνεχίζει να βρίσκεται στα χέρια της ένοπλης οργάνωσης, η οποία είναι σύμμαχος της Χαμάς.

Μόλις γιόρτασε τα 29α γενέθλιά του, τα δεύτερα τα οποία περνάει υπό ομηρεία.

BREAKING: The Palestinian Islamic Jihad released a new, second video within a week of hostage Sasha Troufanov, who has been held by them in captivity in violation of International law for 404 days. Sasha’s father was murdered on October 7th.

