DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις χαλαρά μεν, αλλά φρόντισε να έχεις ανοιχτά μάτια και να «ρουφήξεις» κάθε χρήσιμη πληροφορία δε. Οι φίλοι σου μπορούν να σε βοηθήσουν αρκετά στο να λύσεις κάποια προβλήματα που παίζουν στα επαγγελματικά σου. Αρκεί, βέβαια, να τα μοιραστείς πρώτα μαζί τους, έτσι; Αφιέρωσε κι εσύ τον απαραίτητο χρόνο σε αυτόν τον τομέα, για να αντιμετωπίσεις τα ζόρια.

DON’TS: Μην επιδιώκεις να ξεκινήσεις έντονες συζητήσεις, κυριολεκτικά, out of the blue, νομίζοντας πως έτσι θα βάλεις τα πάντα στην θέση τους και θα ξεκαθαρίσεις το καθετί. Σκ@τά θα τα κάνεις! Παράλληλα, μην επιτρέψεις ούτε στα νεύρα και στα mood swings σου να σε έχουν σε μια μόνιμη τσίτα, καθώς καλά δεν θα περάσεις, το μόνο σίγουρο! Μην κινείσαι βιαστικά και απρόσεκτα.