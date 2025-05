«Το γιαβάς-γιαβάς δεν βοηθά στο Κυπριακό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αποχωρώντας από τη συνάντηση που είχε την Δευτέρα (5/5) με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ.

Ειδικότερα, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «το 50% του χρόνου της συνάντησης αναλώθηκε για να εκφράσει την ενόχλησή του για τους σφετερισμούς. Δεν υπάρχει παρέμβαση από την εκτελεστική εξουσία στη δικαστική σε καμία δημοκρατική χώρα».

Σε ό,τι αφορά τη δήλωσή για την ίδια τη διαδικασία, που έγινε στα αγγλικά, ο Κύπριος πρόεδρος ανέφερε πως «δεν ήταν το αποτέλεσμα που περίμενα. Η προσέγγιση γιαβάς – γιαβάς στο κυπριακό πρόβλημα δεν αποδίδει».

Από την πλευρά του, ο Ερσίν Τατάρ έκανε λόγο για «νέα ατμόσφαιρα», ενώ σημείωσε ότι έχει τις ίδιες θέσεις σε ό,τι αφορά τα οδοφράγματα. Ερωτηθείς αναφορικά με το ζήτημα των σφετεριστών, ο Τατάρ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του, ενώ είπε ότι το ζήτημα καθίσταται πιο έντονο και ζήτησε από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΟΗΕ να μεταφέρει στη Νέα Υόρκη το μήνυμα πως δεν πρέπει να πολιτικοποιείται το περιουσιακό.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι εισέπραξε τρεις αρνητικές απαντήσεις από τον Ερσίν Τατάρ σε πρότασή του για το θέμα των οδοφραγμάτων, στο να ανακοινωθεί σήμερα η εφαρμογή της συμφωνίας της Πύλας, καθώς και στο θέμα του επεξεργασμένου νερού στη Μια Μηλιά.

Ο Κύπριος πρόεδρος τόνισε, ωστόσο, ότι η προσπάθεια στο Κυπριακό θα συνεχιστεί και σημείωσε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για να υπάρξει περαιτέρω εμπλοκή της διεθνούς κοινότητας, προκειμένου να βοηθήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών.

«Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται. Μπορώ να σας πω ότι από δικής μου πλευράς θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν, παρά τις δυσκολίες – δεν τις υποβαθμίζω, δεν τις υποτιμώ – αλλά ξέρω ποιος είναι ο στόχος μου. Έχω ξεκάθαρο προσανατολισμό, ξεκάθαρη κατεύθυνση. Και να είστε σίγουροι ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξουν εξελίξεις», υπογράμμισε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη νέα του πρόταση σχετικά με τα οδοφράγματα, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι πρότεινε ως πρώτο βήμα – και ακολούθως, να συνεχιστεί η συζήτηση για τα 4 οδοφράγματα – «ν’ ανοίξουμε ένα οδόφραγμα στη Λευκωσία για τους πεζούς. Υπήρξε άρνηση από πλευράς του κ. Τατάρ».

Σε δήλωση του εκπροσώπου του ΟΗΕ στην Κύπρο για τη συνάντηση, αναφέρεται πως «οι δύο ηγέτες εγκαινίασαν την Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία. Καλωσόρισαν τα μέλη της επιτροπής και ενθάρρυναν την επιτροπή να προωθήσει το διάλογο και τις πρωτοβουλίες που αφορούν θέματα τη νεολαία».

