Live: Στην Αθήνα ο Εμανουέλ Μακρόν – Ποιους θα δει

Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να υπογράψει με τον έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την ανανέωση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμφωνίας για άλλα πέντε χρόνια.

Το Σάββατο ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» και εν συνεχεία θα ακολουθήσει στο Μέγαρο Μαξίμου η υπογραφή συμφωνιών και κοινών δηλώσεων.

Δείτε live όλες τις εξελίξεις