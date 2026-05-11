Οι πρωτοβουλίες της ελληνικής διπλωματίας για τους Παλαιστίνιους – Τι προτείνει για τα έσοδα εκκαθάρισης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στην τήρηση δύσκολων ισορροπιών επιμένει η ελληνική διπλωματία, προκειμένου να διατηρήσει την στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ και να μην εκπέσει της δέσμευσης της για πολιτική αρχών στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Ο Γεραπετρίτης για τη Flotilla

Απαντώντας στην επίκαιρη ερώτησης τη προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας όσον αφορά το στολίσκο για τη Γάζα, Global Sumud Flotilla, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η Αθήνα δεν είχε γνώση της ισραηλινής επιχείρησης ωστόσο έπραξε τα δέοντα για την προστασία και την επιστροφή στις πατρίδες τους των 176 εκ των 178 επιβαινόντων.

Η Αθήνα όπως σημείωσε ο Γεραπετρίτης ωστόσο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα του στολίσκου, αφήνοντας να εννοηθεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της ελληνικής διπλωματίας με δεδομένο ότι πρόκειται για μία προσπάθεια στην οποία ιδιαίτερο ρόλο – έως και κηδεμονία – έχει η Τουρκία, αφού και η συνέλευση τους πραγματοποιήθηκε στην Μαρμαρίδα.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu ο στολίσκος έχει προγραμματιστεί να αποπλεύσει ξανά την Τετάρτη.

Όπως υποστήριξε ο Γεραπετρίτης στη Βουλή «η Ελλάδα έπραξε εκείνο, το οποίο όφειλε να πράξει. Δεν υπήρχε, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, καμία δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, διότι επρόκειτο περί διεθνών υδάτων. Και, όπως καλώς γνωρίζετε, η δυνατότητα που υπάρχει στο πλαίσιο της UNCLOS είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν υπάρχει δυνατότητα για παρέμβαση και απολαύει της ασυλίας με βάση το άρθρο 95 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Αναφερόμενος δε στους δύο ακτιβιστές οι οποίοι είναι σε καθεστώς προσωρινής κράτησης στο Ισραήλ, ο ΥΠΕΞ ανέφερε ότι «είναι ένα ζήτημα, για το οποίο θα υπάρξει συζήτηση, προφανώς και ενώπιον των Αρχών. Την Δευτέρα υπάρχει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει βεβαίως και συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Η σύνδεση του στολίσκου με την Τουρκία

Ενώ υποστήριξε ότιη Ελλάδα θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της, σημειώνοντας πως «θ έχουμε και συνέχεια. Όπως ξέρετε, η Global Sumud Flotilla έχει αυτή τη στιγμή, αύριο και μεθαύριο (σς Σάββατο και Κυριακή), συνέλευση στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας για τις επόμενες κινήσεις. Θέλω να σας πω ότι είμαστε στη διάθεση, πάντοτε, για ανθρωπιστική βοήθεια. Εάν θεωρεί, η οποιαδήποτε ανθρωπιστική οργάνωση, ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε στην παράδοση ανθρωπιστικού υλικού, θα το πράξουμε, όπως έχουμε διεθνές καθήκον».

Στο Ισραήλ δε η αντίληψη που υπάρχει είναι ότι ο στολίσκος ουσιαστικά αποτελεί την επιχειρησιακή έκφραση, την αντιισραηλινή επιχειρησιακή έκφραση της Τουρκίας. Ωστόσο αυτός φαίνεται να είναι ένας ακόμα λόγος που η Αθήνα δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια και θέλει ενεργό συμμετοχή στην προστασία των ακτιβιστών.

Οι πρωτοβουλίες για τους Παλαιστίνιους

Την ίδια στιμή η Αθήνα επιχειρεί να αναλάβει πρωτοβουλίες ειδικά για τους Παλαιστίνιους.

Πιο συγκεκριμένα όπως ανέφεραν ανώτατες διπλωματικές πηγές στο in, έχει ήδη αναληφθεί πρωτοβουλία από τον Γεραπετρίτη, για διαμεσολάβηση, έτσι ώστε η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει τους πόρους που έχουν δεσμεύσει οι Ισραηλινοί από φορολογία των Παλαιστινίων και την κρατάνε χωρίς να την αποδίδουν. Ένα ποσό που υπολογίζεται περίπου στα τρία δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τα έσοδα εκκαθάρισης που παρακρατεί το Ισραήλ

Οι πόροι που παρακρατεί το Ισραήλ από την Παλαιστινιακή Αρχή δείχνουν επί της ουσίας τον οικονομικό στραγγαλισμό που της επιβάλλει απειλώντας τη λειτουργία των παλαιστινιακών θεσμών, ειδικά κατά το 2025-2026.

Όπως αναφέρουν δηλώσεις Παλαιστίνιων αξιωματούχων το συνολικό ποσό των εσόδων που το Ισραήλ παρακρατεί (συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών δασμών και φόρων που συλλέγει για λογαριασμό της Παλαιστινιακής Αρχής) έχει ξεπεράσει τα 4,5 με 5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία. Ενώ εκτιμήσεις από την ΕΕ έκαναν λόγο για 3 έως 4 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρθηκε το φθινόπωρο του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι αυτό αφορά τα «Έσοδα Εκκαθάρισης» (Clearance Revenues), καθώς το Ισραήλ, βάσει του Πρωτοκόλλου του Παρισιού του 1994, συλλέγει δασμούς για εισαγωγές προς τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, καθώς και φόρους από Παλαιστίνιους που εργάζονται στο Ισραήλ.

Χρήματα τα οποία αποτελούν το 60-70% των ετήσιων εσόδων της Παλαιστινιακής Αρχής.

Με απόφαση του ισραηλινού Υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, η μεταφορά των εσόδων, έχει παγώσει, με το Ισραήλ να επικαλείται δράση της Παλαιστινιακής Αρχής σε διεθνή δικαστήρια και την «υποστήριξη της τρομοκρατίας».

Τον Απρίλιο του 2026, αναφέρθηκε ότι το Ισραήλ παρακράτησε περίπου $200 εκατομμύρια σε έναν μήνα, προκαλώντας ασφυξία, αφού η Παλαιστινιακή Αρχή αδυνατεί να καταβάλει πλήρεις μισθούς στους δημόσιους υπαλλήλους από τον Νοέμβριο του 2021, ενώ το 2026 θεωρείται η χειρότερη οικονομική χρονιά από την ίδρυση της.

Να σημειωθεί ότι τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει επανειλημμένα από το Ισραήλ να μην παρακρατεί αυτούς τους πόρους, χαρακτηρίζοντάς τους απαραίτητους για τη σταθερότητα.

Οι ισραηλινές αρχές κρατούν δεσμευμένους τους λογαριασμούς με το πρόσχημα ότι αυτά τα χρήματα θα καταλήξουν στην Χαμάς.

Η λύση που προτείνει η ελληνική διπλωματία

Με την Αθήνα να προτείνει τη λύση, μέσω μίας διεθνούς Επιτροπής, η οποία θα έχει και την παρακολούθηση και την απόδοση λογαριασμού.

Εν ολίγοις θα λογοδοτεί για το πού καταλήγουν τα χρήματα αυτά.

Με την ελληνική διπλωματία να θεωρεί ότι έχει ουσιωδώς μεσολαβήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Μία διαμεσολάβηση η οποία γίνεται διμερώς με πρωτοβουλία Γεραπετρίτη.

Το αν θα καταστεί δυνατό να αποδώσει μένει να επιβεβαιωθεί στην πράξη.