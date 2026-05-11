newspaper
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι πρωτοβουλίες της ελληνικής διπλωματίας για τους Παλαιστίνιους – Τι προτείνει για τα έσοδα εκκαθάρισης
Πολιτική 11 Μαΐου 2026, 06:07

Οι πρωτοβουλίες της ελληνικής διπλωματίας για τους Παλαιστίνιους – Τι προτείνει για τα έσοδα εκκαθάρισης

Η πρόταση και διαμεσολάβηση Γεραπετρίτη για την αποφυγή του οικονομικού στραγγαλισμού των Παλαιστινίων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Στην τήρηση δύσκολων ισορροπιών επιμένει η ελληνική διπλωματία, προκειμένου να διατηρήσει την στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ και να μην εκπέσει της δέσμευσης της για πολιτική αρχών στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Ο Γεραπετρίτης για τη Flotilla

Απαντώντας στην επίκαιρη ερώτησης τη προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας όσον αφορά το στολίσκο για τη Γάζα, Global Sumud Flotilla, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η Αθήνα δεν είχε γνώση της ισραηλινής επιχείρησης ωστόσο έπραξε τα δέοντα για την προστασία και την επιστροφή στις πατρίδες τους των 176 εκ των 178 επιβαινόντων.

Η Αθήνα όπως σημείωσε ο Γεραπετρίτης ωστόσο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα του στολίσκου, αφήνοντας να εννοηθεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της ελληνικής διπλωματίας με δεδομένο ότι πρόκειται για μία προσπάθεια στην οποία ιδιαίτερο ρόλο – έως και κηδεμονία – έχει η Τουρκία, αφού και η συνέλευση τους πραγματοποιήθηκε στην Μαρμαρίδα.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu ο στολίσκος έχει προγραμματιστεί να αποπλεύσει ξανά την Τετάρτη.

Όπως υποστήριξε ο Γεραπετρίτης στη Βουλή «η Ελλάδα έπραξε εκείνο, το οποίο όφειλε να πράξει. Δεν υπήρχε, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, καμία δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, διότι επρόκειτο περί διεθνών υδάτων. Και, όπως καλώς γνωρίζετε, η δυνατότητα που υπάρχει στο πλαίσιο της UNCLOS είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν υπάρχει δυνατότητα για παρέμβαση και απολαύει της ασυλίας με βάση το άρθρο 95 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Αναφερόμενος δε στους δύο ακτιβιστές οι οποίοι είναι σε καθεστώς προσωρινής κράτησης στο Ισραήλ, ο ΥΠΕΞ ανέφερε ότι «είναι ένα ζήτημα, για το οποίο θα υπάρξει συζήτηση, προφανώς και ενώπιον των Αρχών. Την Δευτέρα υπάρχει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει βεβαίως και συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Η σύνδεση του στολίσκου με την Τουρκία

Ενώ υποστήριξε ότιη Ελλάδα θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της, σημειώνοντας πως «θ έχουμε και συνέχεια. Όπως ξέρετε, η Global Sumud Flotilla έχει αυτή τη στιγμή, αύριο και μεθαύριο (σς Σάββατο και Κυριακή), συνέλευση στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας για τις επόμενες κινήσεις. Θέλω να σας πω ότι είμαστε στη διάθεση, πάντοτε, για ανθρωπιστική βοήθεια. Εάν θεωρεί, η οποιαδήποτε ανθρωπιστική οργάνωση, ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε στην παράδοση ανθρωπιστικού υλικού, θα το πράξουμε, όπως έχουμε διεθνές καθήκον».

Στο Ισραήλ δε η αντίληψη που υπάρχει είναι ότι ο στολίσκος ουσιαστικά αποτελεί την επιχειρησιακή έκφραση, την αντιισραηλινή επιχειρησιακή έκφραση της Τουρκίας. Ωστόσο αυτός φαίνεται να είναι ένας ακόμα λόγος που η Αθήνα δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια και θέλει ενεργό συμμετοχή στην προστασία των ακτιβιστών.

Οι πρωτοβουλίες για τους Παλαιστίνιους

Την ίδια στιμή η Αθήνα επιχειρεί να αναλάβει πρωτοβουλίες ειδικά για τους Παλαιστίνιους.

Πιο συγκεκριμένα όπως ανέφεραν ανώτατες διπλωματικές πηγές στο in, έχει ήδη αναληφθεί πρωτοβουλία από τον Γεραπετρίτη, για διαμεσολάβηση, έτσι ώστε η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει τους πόρους που έχουν δεσμεύσει οι Ισραηλινοί από φορολογία των Παλαιστινίων και την κρατάνε χωρίς να την αποδίδουν. Ένα ποσό που υπολογίζεται περίπου στα τρία δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τα έσοδα εκκαθάρισης που παρακρατεί το Ισραήλ

Οι πόροι που παρακρατεί το Ισραήλ από την Παλαιστινιακή Αρχή δείχνουν επί της ουσίας τον οικονομικό στραγγαλισμό που της επιβάλλει απειλώντας τη λειτουργία των παλαιστινιακών θεσμών, ειδικά κατά το 2025-2026.

Όπως αναφέρουν δηλώσεις Παλαιστίνιων αξιωματούχων το συνολικό ποσό των εσόδων που το Ισραήλ παρακρατεί (συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών δασμών και φόρων που συλλέγει για λογαριασμό της Παλαιστινιακής Αρχής) έχει ξεπεράσει τα 4,5 με 5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία. Ενώ εκτιμήσεις από την ΕΕ έκαναν λόγο για 3 έως 4 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρθηκε το φθινόπωρο του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι αυτό αφορά τα «Έσοδα Εκκαθάρισης» (Clearance Revenues), καθώς το Ισραήλ, βάσει του Πρωτοκόλλου του Παρισιού του 1994, συλλέγει δασμούς για εισαγωγές προς τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, καθώς και φόρους από Παλαιστίνιους που εργάζονται στο Ισραήλ.

Χρήματα τα οποία αποτελούν το 60-70% των ετήσιων εσόδων της Παλαιστινιακής Αρχής.

Με απόφαση του ισραηλινού Υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, η μεταφορά των εσόδων, έχει παγώσει, με το Ισραήλ να επικαλείται δράση της Παλαιστινιακής Αρχής σε διεθνή δικαστήρια και την «υποστήριξη της τρομοκρατίας».

Τον Απρίλιο του 2026, αναφέρθηκε ότι το Ισραήλ παρακράτησε περίπου $200 εκατομμύρια σε έναν μήνα, προκαλώντας ασφυξία, αφού η Παλαιστινιακή Αρχή αδυνατεί να καταβάλει πλήρεις μισθούς στους δημόσιους υπαλλήλους από τον Νοέμβριο του 2021, ενώ το 2026 θεωρείται η χειρότερη οικονομική χρονιά από την ίδρυση της.

Να σημειωθεί ότι τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει επανειλημμένα από το Ισραήλ να μην παρακρατεί αυτούς τους πόρους, χαρακτηρίζοντάς τους απαραίτητους για τη σταθερότητα.

Οι ισραηλινές αρχές κρατούν δεσμευμένους τους λογαριασμούς με το πρόσχημα ότι αυτά τα χρήματα θα καταλήξουν στην Χαμάς.

Η λύση που προτείνει η ελληνική διπλωματία

Με την Αθήνα να προτείνει τη λύση, μέσω μίας διεθνούς Επιτροπής, η οποία θα έχει και την παρακολούθηση και την απόδοση λογαριασμού.

Εν ολίγοις θα λογοδοτεί για το πού καταλήγουν τα χρήματα αυτά.

Με την ελληνική διπλωματία να θεωρεί ότι έχει ουσιωδώς μεσολαβήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Μία διαμεσολάβηση η οποία γίνεται διμερώς με πρωτοβουλία Γεραπετρίτη.

Το αν θα καταστεί δυνατό να αποδώσει μένει να επιβεβαιωθεί στην πράξη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Τα πέντε κρίσιμα σημεία για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Τα πέντε κρίσιμα σημεία για την ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Κόσμος
Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Πολιτική 10.05.26

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας

Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας
Global Sumud Flotilla 08.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας

Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
Πολιτική 06.05.26

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν

Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Πολιτική 02.05.26

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων

Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Πολιτική 27.04.26

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε πως «αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες»,

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Διπλωματία 25.04.26 Upd: 16:49

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Σύνταξη
Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη
Διπλωματία 25.04.26

Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική. Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε […]

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής
Διπλωματία 25.04.26

Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής

«Η Γαλλία είναι πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδας και ο Εμανουέλ Μακρόν φίλος της χώρας και μπορώ να πω και προσωπικός μου φίλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, μάλιστα, πως «αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις […]

Σύνταξη
Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν
Διπλωματία 25.04.26

Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, και μία συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Σύνταξη
Μακρόν σε Μητσοτάκη: Yπάρχει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για περιπτώσεις ένοπλης επίθεσης, θα επιβεβαιωθεί στην πράξη
Επίσκεψη στην Αθήνα 25.04.26 Upd: 14:02

Μακρόν σε Μητσοτάκη: Yπάρχει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για περιπτώσεις ένοπλης επίθεσης, θα επιβεβαιωθεί στην πράξη

Ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν επισκέφθηκαν τη φρεγάτα «Κίμων». Ολοκληρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, τι ειπώθηκε

Σύνταξη
Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα
Γαλλία 25.04.26

Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Το σημερινό πρόγραμμα στην Αθήνα

Σύνταξη
Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ – «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» είπε στα ελληνικά
Διπλωματία 24.04.26 Upd: 22:29

Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ – «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» είπε στα ελληνικά

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα ο γάλλος Προέδρος Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος συμμετείχε σε εκδήλωση στην Ρωμαϊκή Αγορά για την επόμενη μέρα της Ευρώπη, ενώ στη συνέχεια παρακάθισε σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Αύριο θα επισκεφθεί τη φρεγάτα Κίμων μαζί με τον ελληνα πρωθυπουργό και θα υπογράψουν συμφωνίες.

Σύνταξη
Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος
Γαλλία 24.04.26

Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος

Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του εν όψει της επίσκεψης υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»

Σύνταξη
Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης
Κοινή δήλωση 24.04.26

Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, συζητήθηκαν «οι πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βύρων Κοτζαμάνης: «Το 2060 οι Ελληνες θα είμαστε όσοι και τη δεκαετία του 1960 αλλά πολύ πιο μεγάλοι σε ηλικία»
Διεθνές Συνέδριο 11.05.26

Βύρων Κοτζαμάνης: «Το 2060 οι Ελληνες θα είμαστε όσοι και τη δεκαετία του 1960 αλλά πολύ πιο μεγάλοι σε ηλικία»

Ο καθηγητής δημογραφίας Βύρων Κοτζαμάνης παρουσίασε μια σειρά από ανησυχητικά στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα - Ο ίδιος σημειώνει πως δεν χρειάζεται πανικός αλλά αλλαγή πολιτικών - Τι δείχνουν και τα στοιχεία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη

Στην ένορκη κατάθεση που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στις 25 Ιουνίου 2024 ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου όχι απλώς δήλωσε άγνοια για τις υποκλοπές, αλλά δεν ανέλαβε καμία ευθύνη ούτε για τις νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παραπέμποντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η AI και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σε τροχιά δυσμενούς σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας – Αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες
Δοκιμασία 11.05.26

Σε τροχιά δυσμενούς σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας – Αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες

Άκρως ανησυχητική η πορεία για την ελληνική οικονομία. Επιτάχυνση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Δομικές αδυναμίες, επί τα χείρω προβλέψεις της κυβέρνησης και ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τερματισμό του πολέμου
Κρίσιμες ώρες 11.05.26

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τερματισμό του πολέμου

«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί -Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο- Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Πνιγμοί και ατυχήματα στη θάλασσα: Μειώθηκαν πολύ οι θάνατοι, όμως 4 παιδιά έχασαν τη ζωή τους – Τι πρέπει ακόμα να γίνει
Εκθεση 11.05.26

Πνιγμοί και ατυχήματα στη θάλασσα: Μειώθηκαν πολύ οι θάνατοι, όμως 4 παιδιά έχασαν τη ζωή τους – Τι πρέπει ακόμα να γίνει

To in προδημοσιεύει την έκθεση της Safe Water Sports για τα θαλάσσια ατυχήματα και τους πνιγμούς στη χώρα μας το 2025 - Σε ποιους δήμους καταγράφονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα – Μιλάει στο in o Παναγιώτης Πασχαλάκης, πρόεδρος της ΜΚΟ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Στην… πρέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών
Ελλάδα 11.05.26

Στην... πρέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας, παρά την προσπάθεια εξοστρακισμού τους από το κυβερνητικό γήπεδο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»
Συνέντευξη 11.05.26

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»

Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, υποστηρίζει ότι η ομοφωνία παραλύει την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ζητεί πιο ευέλικτους μηχανισμούς άμυνας και αποφάσεων

Μαρία Βασιλείου
Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Σκληρή αλήθεια 11.05.26

Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων
«Friends with benefits»; 11.05.26

Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων

Ένα νέο βιβλίο συνδέει τη Σάρα Φέργκιουσον με τον Diddy και επαναφέρει την πρώην Δούκισσα της Υόρκης στη σκιά σκανδάλων που η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιράν: Αλλες «δύο εβδομάδες» χρειάζονται οι ΗΠΑ για να πλήξουν όλους τους στόχους τους, διαβεβαιώνει ο Τραμπ
«Εχουν ηττηθεί» 11.05.26

Ο Τραμπ θέλει άλλες «δύο εβδομάδες» για να πλήξει όλους τους στόχους στο Ιράν

Οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
Cookies