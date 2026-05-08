Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 10:08
Κλειστή η Καραγιώργη Σερβίας λόγω θραύσης αγωγού
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας
Διπλωματία 08 Μαΐου 2026, 11:03

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας

Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση της Ελλάδας για την επέμβαση των ισραηλινών πολεμικών πλοίων εναντίον του στολίσκου για τη Γάζα, Global Sumud Flotilla, «όταν συντελέστηκε» υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ο Γεραπετρίτης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα έπραξε αυτό το οποίο της ζητήθηκε από τις χώρες πολίτες των οποίων ήταν στα ισραηλινά πολεμικά σκάφη και ζητήθηκε από τους Ισραηλινούς να «αποβιβάσουν τους πολίτες, έτσι ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω ανθρωπιστική κρίση».

Η επιχείρηση του Λιμενικού

«Υπήρξε επιχείρηση του Ελληνικού Λιμενικού για την αποβίβαση 176 πολιτών από 34 χώρες. Οι 31 πολίτες εξ αυτών, από τους 176 είχαν ή δήλωσαν ότι είχαν κάποια ζητήματα υγείας, μεταφέρθηκαν αμέσως στο Νοσοκομείο Σητείας. Οι υπόλοιποι και με την προξενική συνδρομή των οικείων χωρών είτε παρέμειναν εκεί είτε μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο Ηροκλείου, από όπου επιβιβάστηκαν για τις πατρίδες τους», όπως είπε ο ΥΠΕΞ.

Σημειώνοντας ότι δύο άτομα «τα οποία βρίσκονταν στο ισραηλινό σκάφος, συνέχισαν την πορεία τους προς το Ισραήλ».

Η Ελλάδα έπραξε ότι όφειλε να πράξει, λέει ο Γεραπετρίτης

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ, «η Ελλάδα έπραξε εκείνο το οποίο όφειλε να πράξει».

Ο Γεραπετρίτης στην απάντηση του ανέφερε ωστόσο ότι «δεν υπήρχε, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, καμία δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, διότι επρόκειτο περί διεθνών υδάτων και η δυνατότητα που υπάρχει στο πλαίσιο της UNCLOS είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν υπάρχει δυνατότητα για παρέμβαση και απολάβη της ασυλίας με βάση το άρθρο 75 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Μιλώντας για τους δύο κρατούμενους που είναι σε καθεστώς προσωρινής κράτησης στο Ισραήλ, ο ΥΠΕ είπε ότι «είναι ένα ζήτημα για το οποίο θα υπάρξει συζήτηση προφανώς και ενώπιον των αρχών», σημειώνοντας τις επερχόμενες συνεδριάσεις τόσο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και του Συμβουλίοου Ασφαλείας της ΕΕ, λέγοντας ότι «η Ελλάδα για μία ακόμα φορά με υπευθυνότητα, επέδειξε την ανθρωπιστική της στάση και απεγκλώβισε τους πολίτες εκείνους οι οποίοι εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν υπό κράτηση».

Κριτική γιατί απελευθερώθηκαν οι πολίτες όλων των χωρών

Στη δευτερολογία του και κληθείς να απαντήσει στην κριτική της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Γεραπετρίτης εξέφρασε την έκπληξη του γιατί όπως είπε «όλες οι χώρες πολίτες των οποίων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα ισραηλινά πλοία, εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς την Ελλάδα» την ίδια στιγμή «εντός του Κοινοβουλίου, ο αρχηγός πολιτικού κόμματος μέμφεται την Ελλάδα για το γεγονός ότι απελευθερώθηκαν, όπως είπατε, οι πολίτες όλων των χωρών», κάνοντας λόγο για αντίφαση.

«Η πραγματική αξία του ανθρωπισμού είναι να μπορείς να εξασφαλίζεις στους περισσότερους ανθρώπους μεγαλύτερο ποσοστό ελευθερίας και ευημερίας. Και αυτό πράξαμε. Δεν ήταν οι 178, ήταν οι 176» ανέφερε χαρακτρηιστικά ο Γεραπετρίτης.

Σημείωσε δε ότι η Ελλάδα απελευθέρωσε 176 πολίτες ξένων χωρών.παρείχε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, απέδωσε την ελευθερία στους πολίτες και υπεραμύνθηκε των κινήσεων της ελληνικής διπλωματίας όσον αφορά το Παλαιστινιακό.

Η βοήθεια της Ελλάδας στην Παλαιστίνη

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ «η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια προς την Παλαιστίνη, είναι πραγματικά μεταξύ των χωρών που έχουν αποδώσει τη μεγαλύτερη βοήθεια», ενώ «πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν το έχουν πράξει».

Χαρακτήρισε δε την ανθρωπιστική βοήθεια ως υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας.

Ο Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στην επιχείρηση της Global Sumud Flotilla το 2025 όταν «και πάλι χάρη στις ενεργητικές πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης απελευθερώθηκαν 27 Έλληνες πολίτες. Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα η οποία έπραξε αυτό για να απεγκλωβίσει. Και τότε νομίζω είχαν υπάρξει ευχαριστίες από όλα τα μέρη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 161 πολίτες από ξένες χώρες, από 16 χώρες επιβιβάστηκαν στην ελληνική πτήση, η οποία τους έφερε εδώ. Μόνον η Ελλάδα μερίμνησε κατά τον τρόπο αυτό».

Κλείνοντας σημείωσε ότι η  Global Sumud Flotilla« έχει αυτή τη στιγμή, αύριο και μεθαύριο, συνέλευση στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας για τις επόμενες κινήσεις. Θέλω να σας πω ότι είμαστε στη διάθεση πάντοτε για ανθρωπιστική βοήθεια. Εάν θεωρεί η οποιαδήποτε ανθρωπιστική οργάνωση ότι μπορεί να συνεισφέρουμε στην παράδοση ανθρωπιστικού υλικού, θα το πράξουμε όπως έχουμε το διεθνές μας καθήκον».

Διαπράχθησαν βασανιστήρια

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της αναφέρθηκε σε βασανιστήρια τα οποία υπέστησαν τα μέλη της Global Sumud Flotilla, έκανε λόγο για αποσιώπηση διεθνών εγκλημάτων που διαπράχθηκαν σε βάρος των ανθρώπων αυτών, ενώ όπως είπε οι δύο κρατούμενοι δεν συνέχισαν την πορεία τους προς το Ισραήλ, αλλά απήχθησαν.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι οι βασανισμοί από τις ισραηλινές δυνάμεις έγιναν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ενώ κατηγόρησε τον ΥΠΕΞ ότι δεν λέει αλήθεια πως δεν γνώριζε τον ακριβή αριθμό των επιβαινόντων και απαχθέντων.

Ανέφερε δε ότι η Ελλάδα σήμερα είναι εμπλεκόμενη στην επέκταση των διεθνών εγκλημάτων του Ισραήλ και πέραν της Γάζας και πέραν της Παλαιστίνης, διότι όσα διαπράχθηκαν σε βάρος των ακτιβιστών είναι υλοποίηση της γενοκτονίας.

Η επίθεση έγινε σε ελληνικές θάλασσες

Στην ερώτηση της η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε μεταξύ άλλων ότι η Global Sumud Flotilla «δέχτηκε επίθεση δυτικά της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, στις θάλασσές μας δηλαδή και μεταφορικά και ουσιαστικά και νομικά, μέσα στο πεδίο της περιοχής έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας. Απήχθησαν, βασανίστηκαν και κακοποιήθηκαν 178 και από αυτούς οι 176 παραδόθηκαν τελικά από το Ισραήλ στην Ελλάδα την 1η Μαΐου, ενώ οι δύο εξακολουθούν να είναι όμηροι ή υποβάλλονται σε βασανιστήρια και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ποινικού δικαίου και δεν έχουν απελευθερωθεί», σημειώνοντας ότι «η χώρα μας έχει σοβαρότατη διεθνή ευθύνη».

