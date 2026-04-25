Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν
Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, και μία συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας
Τελετή υπογραφής εννέα συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, ξεκινώντας από την ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Προέδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.
Υπεγράφησαν επίσης από τους αρμόδιους υπουργούς των δύο χωρών:
1. Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση.
2. Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.
3. Οδικός Χάρτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας.
4. Κοινή Δήλωση Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης.
5. Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας 2026-2030.
6. Κοινή Δήλωση Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλικής Δημοκρατίας.
7. Σύμβαση για την Ίδρυση Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ψηφιακών Ωκεάνιων Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής.
8. Διακήρυξη Πρόθεσης Συνεργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα Άμυνας και στην Καινοτομία των Αμυντικών και Στρατιωτικών Τεχνολογιών και Συστημάτων.
9. Συμφωνία Πλαίσιο για την Εν συνεχεία Υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF και 1η Εκτελεστική Σύμβαση του 2026 μεταξύ του Υπουργείου ‘Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας MBDA France.
