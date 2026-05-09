Κατάμεστο το ΟΑΚΑ για τους Metallica: Μια εκρηκτική βραδιά στην Αθήνα με το απόλυτο metal παραλήρημα

Μια από τις πιο δυνατές metal βραδιές στήνεται στο ΟΑΚΑ, με τους θρυλικούς Metallica να ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή και να μετατρέπουν το στάδιο σε μια τεράστια, εκκωφαντική αρένα.

Οι Metallica επέστρεψαν δυναμικά στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026, ανεβαίνοντας στη σκηνή του ΟΑΚΑ μπροστά σε περίπου 70.000 θεατές που έχουν κατακλύσει το Ολυμπιακό Στάδιο για τη μεγάλη συναυλία της βραδιάς. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική, με το κοινό να αποθεώνει το θρυλικό συγκρότημα.

Οι James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo άνοιξαν το live με το εμβληματικό «Creeping Death», από το ιστορικό άλμπουμ «Ride the Lightning» του 1984. Η βραδιά στο ΟΑΚΑ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς οι Metallica φαίνεται πως ετοιμάζουν ένα ακόμη αξέχαστο show για το ελληνικό κοινό.

Μαζί τους, οι εκρηκτικοί Knocked Loose που ανεβάζουν την αδρεναλίνη από το πρώτο λεπτό, ενώ οι Gojira προσθέτουν το δικό τους βαρύ metal ήχο δημιουργώντας ένα line up που δύσκολα θα ξαναδεί κανείς.

Λίγο μετά τις 16:00 άνοιξαν οι πύλες του ΟΑΚΑ. Οι πρώτοι στη σειρά, που περίμεναν επί ώρες για να μπουν έγκαιρα και να πιάσουν θέση κοντά στη σκηνή, παρότι εξουθεωμένοι, μπήκαν τρέχοντας στον χώρο. Οι διοργανωτές ανά λίγα λεπτά ανοίγουν και κλείνουν την είσοδο, προκειμένου να μη δημιουργηθεί συνωστισμός στις εισόδους του σταδίου.

Το ΟΑΚΑ έχει γεμίσει από χιλιάδες fans που ταξιδεύουν από κάθε γωνιά της χώρας, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια γιορτή του metal. Η ένταση, ο ήχος και η ενέργεια υπόσχονται μια εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη για χρόνια σε όσους βρεθούν εκεί.

Το «άνοιγμα» του live με το εμβληματικό «Creeping Death»

Το θρυλικό «For Whom the Bell Tolls» αντήχησε στο ΟΑΚΑ

Το ‘’Unforgiven’’ ένωσε 70.000 θεατές σε μία μοναδική στιγμή

Φρενίτιδα με τους Metallica στο ΟΑΚΑ: Έπαιξαν το συρτάκι του Ζορμπά και Τρύπες

Συγκίνηση και ανατριχίλα στο ΟΑΚΑ με το ‘’Nothing Else Matters’’ των Metallica

Οι Metallica έβαλαν «φωτιά» στο ΟΑΚΑ με το ‘’Enter Sandman’’

