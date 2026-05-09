Κατάμεστο το ΟΑΚΑ για τους Metallica: Μια εκρηκτική βραδιά στην Αθήνα με το απόλυτο metal παραλήρημα
Music Stage 09 Μαΐου 2026, 20:15

Κατάμεστο το ΟΑΚΑ για τους Metallica: Μια εκρηκτική βραδιά στην Αθήνα με το απόλυτο metal παραλήρημα

Το ΟΑΚΑ γεμίζει από χιλιάδες fans που ταξιδεύουν από κάθε γωνιά της χώρας, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια γιορτή του metal.

Upd:9.05.2026, 22:56
Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Μια από τις πιο δυνατές metal βραδιές στήνεται στο ΟΑΚΑ, με τους θρυλικούς Metallica να ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή και να μετατρέπουν το στάδιο σε μια τεράστια, εκκωφαντική αρένα.

Οι Metallica επέστρεψαν δυναμικά στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026, ανεβαίνοντας στη σκηνή του ΟΑΚΑ μπροστά σε περίπου 70.000 θεατές που έχουν κατακλύσει το Ολυμπιακό Στάδιο για τη μεγάλη συναυλία της βραδιάς. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική, με το κοινό να αποθεώνει το θρυλικό συγκρότημα.

Οι James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo άνοιξαν το live με το εμβληματικό «Creeping Death», από το ιστορικό άλμπουμ «Ride the Lightning» του 1984. Η βραδιά στο ΟΑΚΑ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς οι Metallica φαίνεται πως ετοιμάζουν ένα ακόμη αξέχαστο show για το ελληνικό κοινό.

Μαζί τους, οι εκρηκτικοί Knocked Loose που ανεβάζουν την αδρεναλίνη από το πρώτο λεπτό, ενώ οι Gojira προσθέτουν το δικό τους βαρύ metal ήχο δημιουργώντας ένα line up που δύσκολα θα ξαναδεί κανείς.

Λίγο μετά τις 16:00 άνοιξαν οι πύλες του ΟΑΚΑ. Οι πρώτοι στη σειρά, που περίμεναν επί ώρες για να μπουν έγκαιρα και να πιάσουν θέση κοντά στη σκηνή, παρότι εξουθεωμένοι, μπήκαν τρέχοντας στον χώρο. Οι διοργανωτές ανά λίγα λεπτά ανοίγουν και κλείνουν την είσοδο, προκειμένου να μη δημιουργηθεί συνωστισμός στις εισόδους του σταδίου.

Το ΟΑΚΑ έχει γεμίσει από χιλιάδες fans που ταξιδεύουν από κάθε γωνιά της χώρας, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια γιορτή του metal. Η ένταση, ο ήχος και η ενέργεια υπόσχονται μια εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη για χρόνια σε όσους βρεθούν εκεί.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το «άνοιγμα» του live με το εμβληματικό «Creeping Death»

Το θρυλικό «For Whom the Bell Tolls» αντήχησε στο ΟΑΚΑ

Το ‘’Unforgiven’’ ένωσε 70.000 θεατές σε μία μοναδική στιγμή

Φρενίτιδα με τους Metallica στο ΟΑΚΑ: Έπαιξαν το συρτάκι του Ζορμπά και Τρύπες

Συγκίνηση και ανατριχίλα στο ΟΑΚΑ με το ‘’Nothing Else Matters’’ των Metallica

Οι Metallica έβαλαν «φωτιά» στο ΟΑΚΑ με το ‘’Enter Sandman’’



Συναυλία του heavy metal συγκροτήματος Metallica στο ΟΑΚΑ, Σάββατο 9 Μαϊου 2026

Συναυλία του heavy metal συγκροτήματος Metallica στο ΟΑΚΑ, Σάββατο 9 Μαϊου 2026

Συναυλία του heavy metal συγκροτήματος Metallica στο ΟΑΚΑ, Σάββατο 9 Μαϊου 2026

Κόσμος
Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζιπίνγκ: Γιατί αποτελούν ένα δυσλειτουργικό δίδυμο;

Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζιπίνγκ: Γιατί αποτελούν ένα δυσλειτουργικό δίδυμο;

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Λίβανος: 18 νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την κατάπαυση πυρός

Λίβανος: 18 νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την κατάπαυση πυρός

Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους
Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους

Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του κύρους του Στέμματος, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που διέκοψε κάθε επαφή με τον Άντριου

Μιανμάρ: Ανακαλύφθηκε ρουμπίνι 11.000 καρατιών – «Εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί» (εικόνα)
Ανακαλύφθηκε ρουμπίνι 11.000 καρατιών (εικόνα)

Ανακαλύφθηκε ένα τεράστιο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατιών στην περιοχή του Μόγκοκ, στο βόρειο τμήμα της Μιανμάρ, το οποίο είναι «εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί».

Αναμνήσεις μίας πανδημίας: Γιατί ο φόβος και ο πανικός για τον Χανταϊό έρχονται πριν απ’ τις πληροφορίες
Αναμνήσεις μίας πανδημίας: Γιατί ο φόβος και ο πανικός για τον Χανταϊό έρχονται πριν απ’ τις πληροφορίες

Πάνω από 6 χρόνια αφού η COVID-19 αναδιαμόρφωσε την αίσθηση ασφάλειας που είχαμε, ακόμη και η αναφορά ενός νέου ιού μπορεί να ξυπνήσει φόβους που ο εγκέφαλός μας δεν έμαθε ποτέ να απομακρύνει εντελώς

Βαλένθια: «Αν δεν μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, θα αγωνιστούμε με την ομάδα Νέων»
Βαλένθια: «Αν δεν μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, θα αγωνιστούμε με την ομάδα Νέων»

Η Βαλένθια πήγε τη σειρά με τον Παναθηναϊκό σε πέμπτο παιχνίδι και ο διευθύνων σύμβουλός της Βαλένθια ζητάει την αναβολή του αγώνα με τη Μπασκόνια για την ACB, ειδάλλως θα παραταχθεί με «νέους».

Τι κάνει τους Ευρωπαίους να νιώθουν περήφανοι για τη χώρα τους; Σε τι προηγούνται οι Έλληνες
Τι κάνει τους Ευρωπαίους να νιώθουν περήφανοι για τη χώρα τους; Σε τι προηγούνται οι Έλληνες

Η τέχνη της Αναγέννησης στην Ιταλία, η δημοκρατία στη Σουηδία και ο λαός στην Ισπανία... Οι πολίτες στην Ευρώπη ορίζουν την εθνική υπερηφάνεια με μοναδικούς τρόπους

Αναφορές για βάση ειδικών αποστολών του Ισραήλ σε έρημο του Ιράκ – Επιτέθηκαν σε μη εμπόλεμα μέρη
Αναφορές για βάση ειδικών αποστολών του Ισραήλ σε έρημο του Ιράκ – Επιτέθηκαν σε μη εμπόλεμα μέρη

Η Wall Street Journal αποκάλυψε την ύπαρξη βάσης έρευνας και διάσωσης, καθώς και ειδικών επιχειρήσεων του Ισραήλ σε έρημο του Δυτικού Ιράκ, χωρίς να γνωστοποιήσει την ακριβή τοποθεσία.

Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα
Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα

Η επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναδεικνύει τις διαρκείς προκλήσεις που παρουσιάζει η διαχείριση υγειονομικών κρίσεων εν πλω, αντανακλώντας ιστορικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται

Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Αύξησαν τη διαφορά οι Αγρινιώτες (+6) και νιώθουν ασφάλεια (vid)
Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Αύξησαν τη διαφορά οι Αγρινιώτες (+6) και νιώθουν ασφάλεια (vid)

Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί του Ατρομήτου πέτυχε ο Παναιτωλικός και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον του. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε και οι φιλοξενούμενο αντέδρασαν στο β’ μέρος.

Η πλατφόρμα του θανάτου: Το σκοτεινό μυστικό κάτω από τον μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου
Η πλατφόρμα του θανάτου: Το σκοτεινό μυστικό κάτω από τον μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου

Kάτω από τον μεγαλοπρεπή κεντρικό σταθμό του Μιλάνου κρύβεται μια ιστορία πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι ταξιδιώτες.  

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους
LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους για τον μεγάλο τελικό του Final Four στο BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3 σετ: Δεύτερο σερί πρωτάθλημα οι «πράσινοι» και πρώτο νταμπλ μετά από 41 χρόνια (vids)
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 1-3: Δεύτερο σερί πρωτάθλημα και πρώτο νταμπλ μετά από 41 χρόνια (vids)

Με κορυφαίους τους Νίλσεν, Γιάντσουκ και καταλυτικό τον Ανδρεόπουλο ο Παναθηναϊκός νίκησε στη Θεσσαλονίκη με 3-1 σετ και με 3-1 νίκες και κατέκτησε το δεύτερο σερί πρωτάθλημα στη Novibet Volley League

Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο
Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, λόγω της αυξημένης παρουσίας αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα

Η απουσία Δένδια στην Πορτογαλία κατά την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, άνοιξε τη συζήτηση από πλευράς Γεωργιάδη για το ποιοι μπορούν να φτάσουν στη... Σελήνη για να να αποφύγουν τα δύσκολα.

Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

