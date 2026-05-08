Έξαλλη η Ζόι Κράβιτζ με ανάρτηση της Hulu – Η φωτογραφία με τον Χάρι Στάιλς που άναψε «φωτιές»

Η Ζόι Κράβιτζ δεν άφησε ασχολίαστη μια ανάρτηση του Hulu που φάνηκε να αξιοποιεί τη σχέση της με τον Χάρι Στάιλς για να προωθήσει ξανά τη σειρά High Fidelity, η οποία είχε ακυρωθεί μετά την πρώτη σεζόν.

Σύμφωνα με το E! News και το Page Six, η πλατφόρμα streaming δημοσίευσε στις 27 Απριλίου στο Instagram φωτογραφία της Κράβιτζ ως Ρόμπιν Μπρουκς, της ηρωίδας που υποδυόταν στο High Fidelity. Στη λεζάντα, το Hulu έγραψε: «Η Ρόμπιν Μπρουκς σίγουρα έχει το Kiss All the Time, Disco Occasionally στη playlist της».

Η αναφορά δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς το Kiss All the Time, Disco Occasionally είναι ο τίτλος του πιο πρόσφατου άλμπουμ του Χάρι Στάιλς, το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές Μαρτίου.

«Αυτό είναι κακόγουστο»

Η Ζόι Κράβιτζ, σύμφωνα με το Page Six, απάντησε στις 6 Μαΐου κάτω από την ανάρτηση γράφοντας: «Αυτό είναι κακόγουστο». Στο σχόλιό της έκανε επίσης tag το Hulu, το οποίο ανήκει στη Disney. Η ανάρτηση έχει πλέον διαγραφεί.

Η υπόθεση έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου το People επιβεβαίωσε ότι η 37χρονη Ζόι Κράβιτζ και ο 32χρονος Βρετανός τραγουδιστής αρραβωνιάστηκαν, έπειτα από οκτώ μήνες σχέσης.

Zoë Kravitz Slams Hulu’s ‘Tacky’ High Fidelity Joke amid Engagement to Harry Styles https://t.co/xQOdJHSDSO — People (@people) May 8, 2026

Η σειρά που ακυρώθηκε παρά τις καλές κριτικές

Το High Fidelity έκανε πρεμιέρα στο Hulu τον Φεβρουάριο του 2010 και ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς ακυρώθηκε μετά την πρώτη σεζόν των 10 επεισοδίων. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις, αφού η σειρά είχε συγκεντρώσει θετικές αξιολογήσεις: 86% από τους κριτικούς και 82% από το κοινό στο Rotten Tomatoes.

Η σειρά μετέφερε την ιστορία του High Fidelity σε μια εκδοχή όπου ο κεντρικός ρόλος, που στην ταινία του 2000 είχε ο Τζον Κιούζακ, περνά σε γυναίκα χαρακτήρα.

Στο τηλεοπτικό High Fidelity, η Κράβιτζ υποδυόταν τη Ρόμπιν «Ρομπ» Μπρουκς, ιδιοκτήτρια δισκοπωλείου με βαθιά αγάπη για τη μουσική και την ποπ κουλτούρα. Μάλιστα, η σύνδεση με την ταινία του 2000 είχε και οικογενειακό ενδιαφέρον, καθώς σε εκείνη συμμετείχε και η μητέρα της, Λίσα Μπονέ.

Στο καστ της σειράς βρίσκονταν επίσης οι Ντα’Βιν Τζόι Ράντολφ, Ντέιβιντ Χ. Χολμς, Τζέικ Λέισι και Κίνγκσλεϊ Μπεν-Αντίρ.

Κράβιτζ VS Hulu

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κράβιτζ εκφράζει δημόσια ενόχληση για το Hulu. Τον Αύγουστο του 2020, μετά την ακύρωση της σειράς, είχε αποχαιρετήσει την ομάδα του High Fidelity με ανάρτηση στο Instagram, η οποία επίσης έχει πλέον διαγραφεί.

«Θέλω να στείλω την αγάπη μου στην οικογένειά μου από το #highfidelity», είχε γράψει τότε. «Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την καρδιά που βάλατε σε αυτή τη σειρά. Σας θαυμάζω όλους. Και ευχαριστώ όλους όσοι την είδαν, την αγάπησαν και τη στήριξαν. #breakupssuck».

Κάτω από εκείνη την ανάρτηση είχε σχολιάσει και η Τέσα Τόμσον: «Θα μου λείψετε όλοι τόσο πολύ».

Η Κράβιτζ, η οποία ήταν και εκτελεστική παραγωγός της σειράς, απάντησε τότε με εμφανή αιχμή για την έλλειψη διαφορετικότητας στο πρόγραμμα της πλατφόρμας: «Εντάξει. Τουλάχιστον το Hulu έχει πάρα πολλές άλλες σειρές με πρωταγωνίστριες γυναίκες με χρώμα που μπορούμε να δούμε. Α, μισό».

Οι αντιδράσεις μετά την ακύρωση

Η ακύρωση του High Fidelity είχε προκαλέσει απογοήτευση και σε άλλους καλλιτέχνες. Η Λίνα Γουέιθ είχε γράψει: «Σπάνια βρίσκω σειρές που πραγματικά με εντυπωσιάζουν. Αυτή το έκανε. Σου είχα πει πόσο πολύ την αγαπούσα. Και εξακολουθώ να την αγαπώ. Αυτή σίγουρα άξιζε άλλη μία σεζόν».

*Mε πληροφορίες από: People