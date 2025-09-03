magazin
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
03.09.2025 | 16:07
Φωτιά ξέσπασε σε φυτώριο στο Μενίδι – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ζόι Κράβιτζ: Επιτίθεται στα «ομοφοβικά» Φιλαράκια – «Απορώ πώς τα βλέπαμε»
Fizz 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:45

Ζόι Κράβιτζ: Επιτίθεται στα «ομοφοβικά» Φιλαράκια – «Απορώ πώς τα βλέπαμε»

΄Τα Φιλαράκια στην πυρά. Σε νέα συνέντευξή της η κόρη του Λένι Κράβιτζ, Ζόι Κράβιτζ, σχολίασε το ομοφοβικό χιούμορ του sitcom που σημάδεψε τα 90s.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Binge-watching: Κι όμως σου κάνει καλό

Binge-watching: Κι όμως σου κάνει καλό

Spotlight

Η κωμική σειρά Φιλαράκια (Friends) έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο επιδραστικές στην ιστορία της τηλεόρασης αλλά για τη Ζόι Κράβιτζ είναι μια ακόμη σειρά που αναπαράγει κλισέ και στερεότυπα του παρελθόντος -και ως τέτοια καλό θα ήταν να να κλειδωθεί στο χρονοντούλαπο.

Η σειρά που τα τελευταία χρόνια δέχεται ολοένα και πιο έντονη κριτική για το περιεχόμενό της βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο με τη Ζόι Κράβιτζ να είναι η τελευταία που προστέθηκε στη λίστα των επικριτών, δηλώνοντας ότι το χιούμορ της σειράς είναι «υπερβολικά ομοφοβικό».

Αν και η τηλεοπτική κωμωδία Φιλαράκια εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο αγαπημένα σίριαλ όλων των εποχών ακόμη και στη streaming κυριαρχία, η εξέλιξη της κοινωνίας και της συνείδησης έχει οδηγήσει πολλούς να ξανασκεφτούν την κληρονομιά της.

Η Ζόι Κράβιτζ, σε μία νέα της συνέντευξη, αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να παρακολουθεί κανείς σήμερα τη σειρά, με δεδομένες τις αμφιλεγόμενες ατάκες της.

@pinknews Zoë Kravitz is loving ’90s nostalgia but says we can leave behind the casual homophobia in popular television series of the time like beloved sitcom, ‘Friends’. «[I’m] really nostalgic for that time. Then also the fashion, all that stuff’s so cool. New York City and the grunge,” the actress and filmmaker told PEOPLE. But not everything about the ‘90s is worth celebrating, according to Kravitz.“[The ‘90s had] super homophobic jokes on mainstream television. «If you watch Friends now you’re like, ‘Whoa’,” she added. “Like, things that aren’t punchlines are punchlines. It’s wild. So maybe that? We can keep that there.” Kravitz made the comments while promoting her upcoming film ‘Caught Stealing’. #zoekravitz #friends #homophobia #caughtstealing #lgbtqia ♬ I’ll Be There for You (TV Version with Dialogue) – The Rembrandts

Η Ζόι Κράβιτζ, σε συνέντευξη στο περιοδικό People για την προώθηση της νέας της ταινίας, Caught Stealing, ρωτήθηκε ποιά κομμάτια από τα 90s (η δεκαετία όπου διαδραματίζεται η ταινία), θα ήθελε να αφήσει πίσω. Η απάντησή της ήταν άμεση: «Τα υπερβολικά ομοφοβικά αστεία στη mainstream τηλεόραση».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δημοφιλή σειρά. «Αν δεις τώρα τα Φιλαράκια, λες ‘Ουάου, αυτό είναι…’ Υπάρχουν τόσα πολλά (ομοφοβικά αστεία) στα Φιλαράκια. Δηλαδή, πράγματα που δεν είναι ατάκες, γίνονται ατάκες. Είναι τρελό. Οπότε ίσως αυτό [θα άδηνα πίσω]; Ας μείνουμε εδώ».

YouTube thumbnail

Η κωμική σειρά, η οποία έγινε το μεγαλύτερο τηλεοπτικό σόου και καθόρισε την κωμωδία της εποχής, έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια κριτική για παρωχημένα αστεία που αφορούν την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, καθώς και για την έλλειψη πολυπολιτισμικότητας.

Πέρυσι, η ηθοποιός Αΐσα Τάιλερ, η οποία συμμετείχε στη σειρά, δήλωσε ότι η δημογραφική σύνθεση του καστ αντικατόπτριζε την τότε επικρατούσα άποψη ότι «μόνο οι λευκές ιστορίες πουλάνε».

Τα Φιλαράκια έχουν επίσης επικριθεί για σεναριακές πλοκές που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αγωνία του Τσάντλερ Μπινγκ (Μάθιου Πέρι) μήπως θεωρηθεί γκέι, αλλά και σε μία ιστορία γύρω από τον τρανς γονέα του (που υποδυόταν η Κάθλιν Τέρνερ).

YouTube thumbnail

Το 2020, ο Ντέιβιντ Σουίμερ, ο οποίος υποδυόταν τον Ρος στη σειρά, απέρριψε την κριτική, λέγοντας ότι η σειρά ήταν «πρωτοποριακή» για την εποχή της.

Νωρίτερα φέτος, ο Στίβεν Παρκ, ένας ηθοποιός που εμφανίστηκε σε δύο επεισόδια της σειράς, θυμήθηκε μία στιγμή όπου ένα μέλος του συνεργείου έκανε ένα ρατσιστικό σχόλιο για τον ίδιο [ο Παρκ έχει καταγωγή από την Ασία] στα γυρίσματα. «Ηταν ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον», υποστήριξε.

Τα Φιλαράκια έχουν γεράσει -όπως και πολλά προϊόντα μιας άλλης εποχής που στο καλειδοσκόπιο των νέων καιρών μοιάζουν παρωχημένα -αν όχι προσβλητικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Σταύρος Παπασταύρου: «Να ξεκαθαρίσει η Κύπρος τη θέση της για το καλώδιο με την Ελλάδα»

Σταύρος Παπασταύρου: «Να ξεκαθαρίσει η Κύπρος τη θέση της για το καλώδιο με την Ελλάδα»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Binge-watching: Κι όμως σου κάνει καλό

Binge-watching: Κι όμως σου κάνει καλό

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα 1,5% ανέκτησε τις 2.030 μονάδες η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα 1,5% ανέκτησε τις 2.030 μονάδες η αγορά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Με μεγάλωσε λάθος»: Η χειρότερη ερωτική συμβουλή που άκουσε ποτέ η Μάιλι Σάιρους ήταν από τη μητέρα της
Όλα λάθος 03.09.25

«Με μεγάλωσε λάθος»: Η χειρότερη ερωτική συμβουλή που άκουσε ποτέ η Μάιλι Σάιρους ήταν από τη μητέρα της

Η ποπ σταρ Μάιλι Σάιρους έχει περάσει από πολλές (και όχι πάντα καλές) σχέσεις στη ζωή της. Και όπως φαίνεται για αυτό φταίει η μητέρα της Τις και η συμβουλή που της είχε δώσει από παλιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ροκ και ξεκατίνιασμα: «Δεν δίνω δεκάρα για τον Όζι» είπε ο Ρότζερ Γουότερς και προκάλεσε την οργή του γιου του Τζακ
Κακίες & αντιδράσεις 03.09.25

Ροκ και ξεκατίνιασμα: «Δεν δίνω δεκάρα για τον Όζι» είπε ο Ρότζερ Γουότερς και προκάλεσε την οργή του γιου του Τζακ

Ο πάλαι ποτέ ηγέτης των Pink Floyd Ρότζερ Γουότερς απαξίωσε με τα χειρότερα λόγια τη μουσική κληρονομιά του Όζι Όσμπορν και αυτό δεν άρεσε καθόλου στον γιο του θρύλου των Black Sabbath.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Είναι σκληρό»: Η Ντέμι Μουρ για τον Μπρους Γουίλις μετά την άνοια – Τι είπε για τη διαδικτυακή επίθεση στη νέα σύζυγό του
«Ό,τι έχουμε, όσο το έχουμε» 02.09.25

«Είναι σκληρό»: Η Ντέμι Μουρ για τον Μπρους Γουίλις μετά την άνοια – Τι είπε για τη διαδικτυακή επίθεση στη νέα σύζυγό του

Η διάγνωση της μετωποκροταφικής άνοιας του Μπρους Γουίλις έχει φέρει στην επιφάνεια μία συγκλονιστική ιστορία αγάπης, αφοσίωσης και δυσκολιών. Η Ντέμι Μουρ επιβεβαιώνει τη μάχη και παίρνει θέση για το τοξικό μίσος που αντιμετώπισε η Έμα Χέμινγκ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα άγρια πάρτι, η επιτυχία που δεν του άξιζε και η συγχώρεση: Ο Τσάρλι Σιν πιο νηφάλιος από ποτέ
Η αλήθεια του 02.09.25

Τα άγρια πάρτι, η επιτυχία που δεν του άξιζε και η συγχώρεση: Ο Τσάρλι Σιν πιο νηφάλιος από ποτέ

Μετά από δεκαετίες βουτηγμένος στο αλκοόλ και τις ουσίες, ο Τσάρλι Σιν αποφάσισε ότι ήρθε ο καιρός να πει ο ίδιος την ιστορία του. Ή έστω ότι θυμάται από αυτήν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads παντρεύεται στα 73 του και μοιράζεται την αγαπημένη του playlist
Ambient καταστάσεις 02.09.25

Ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads παντρεύεται στα 73 του και μοιράζεται την αγαπημένη του playlist

«Παντρεύομαι αυτή την εβδομάδα και έφτιαξα μια playlist σχεδόν εξ ολοκλήρου με ορχηστρικά κομμάτια, για να συνοδεύσουν το υπέροχο και πικάντικο δείπνο των καλεσμένων μας», έγραψε ο Ντέιβιντ Μπερν στο Instagram, προσθέτοντας ένα link προς μια playlist στο Apple Music.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντουέιν Τζόνσον κλαίει ανεξέλεγκτα μετά τα 15 λεπτά χειροκροτήματος της ταινίας «The Smashing Machine» στη Βενετία
Αλλαγή ρόλων 02.09.25

Ο Ντουέιν Τζόνσον κλαίει ανεξέλεγκτα μετά τα 15 λεπτά χειροκροτήματος της ταινίας «The Smashing Machine» στη Βενετία

Ο Ντουέιν Τζόνσον λαμβάνει και απολαμβάνει 15λεπτo χειροκρότημα στο Φεστιβάλ της Βενετίας δημιουργώντας την τέλεια συνθήκη για τα επερχόμενα Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ

Το όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης και στις αναφορές που κάνουν στον ίδιο τα αρχηγικά μέλη της κρητικής μαφίας

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

Με νέα του παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας ορίζει τη σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο

Σύνταξη
Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης

Σπουδαία κίνηση από τους οπαδούς της Γουότφορντ για τον νεαρό οπαδό του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης πρόσφατα.

in.gr Team
Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο
Κόσμος 03.09.25

Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο

Η στιγμή της συνομιλίας Πούτιν και Σι μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters.

Σύνταξη
Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής
On Field 03.09.25

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής

Ο αγώνας με την Ισπανία είναι ο δεύτερος «τελικός» στον όμιλο και για να μην την… πατήσουμε πρέπει να έχουμε στο νου μας την Βοσνία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία
Πολιτική 03.09.25

Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία

Με το πρόσχημα της ανταγωνιστικότητας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται να ξηλώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο μετά από 3 μνημόνια και 6 χρόνια γαλάζιας διακυβέρνησης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανησυχεί για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μίλησε για το Ισραήλ και την κατάσταση στην Γάζα, αλλά και για την τιμωρία που έχει επιβληθεί στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
Στον αέρα; 03.09.25

ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη. Οφείλει άμεσα να ενημερώσει για την πραγματική κατάσταση, το χρονοδιάγραμμα και τις αληθείς προοπτικές υλοποίησης του έργου», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο
Καταδίκη 03.09.25

Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο

«Η Αθηνά να πάρει τετράδιο για να κρατήσει σημειώσεις», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση του ΛΕΞ για την συναυλία στην Θεσσαλόνικη. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποια πόλη θα αποδειχθεί πιο δυνατή.

Σύνταξη
Ο Τραμπ πέθανε, ζήτω ο Τραμπ: Γιατί διαδόθηκαν στα social media ψευδείς φήμες ότι ο πρόεδρος είναι νεκρός
#trumpisdead 03.09.25

Ο Τραμπ πέθανε, ζήτω ο Τραμπ: Γιατί διαδόθηκαν στα social media ψευδείς φήμες ότι ο πρόεδρος είναι νεκρός

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της φήμης ήταν ότι πολλοί χρήστες όχι μόνο την πίστεψαν ή την διέδωσαν, αλλά φαινόταν να ελπίζουν ότι ο Τραμπ είχε πεθάνει. Κι αυτό δεν είναι καλό σημάδι για έναν ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κρητική μαφία: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου…» – Εκβιασμοί από τον αρχηγό και ξυλοδαρμοί από τον ηγούμενο
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου…» – Εκβιασμοί από τον αρχηγό και ξυλοδαρμοί από τον ηγούμενο

Ένα στικάκι που άφησε άγνωστος σε παγκάκι έξω από το νοσοκομείο Χανιών ενημερώνοντας την Αστυνομία, αποκάλυψε ηχογραφημένες συνομιλίες με όσα έλεγε ο αρχηγός της κρητικής μαφίας για τον ηγούμενο

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το Δημογραφικό πραγματοποιείται, σήμερα 3 Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος

Σύνταξη
Δύναμη γυναίκας: Κλόντια Σίφερ, Ιρίνα Σάικ και άλλες μούσες για τα 40 χρόνια της Donna Karan – Η επανάσταση και το σώμα
Ορόσημο 03.09.25

Δύναμη γυναίκας: Κλόντια Σίφερ, Ιρίνα Σάικ και άλλες μούσες για τα 40 χρόνια της Donna Karan – Η επανάσταση και το σώμα

Με αφορμή τις τέσσερις δεκαετίες επανάστασης με επίκεντρο τη γυναίκα, ο οίκος Donna Karan συνεχίζει το κάλεσμα στη γυναικεία ενδυνάμωση με πέντε μούσες της μόδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, αναμεσά τους διευθυντές υπουργείων
Ελλάδα 03.09.25

Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, αναμεσά τους διευθυντές υπουργείων

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω δέκα περίπου συστηματικών στοιχηματικών εταιρειών οι οποίες χρησιμοποιούν ως πράκτορες - εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φωτιά: Σε εξέλιξη τρεις πυρκαγιές στη Μεσσηνία – Συναγερμός στην Καλαμάτα
Ελλάδα 03.09.25

Σε εξέλιξη τρεις πυρκαγιές στη Μεσσηνία - Συναγερμός στην Καλαμάτα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασαν σχεδόν την ίδια ώρα τρεις πυρκαγιές σε περιοχές της Μεσσηνίας, με τη μία φωτιά να καίει κοντά σε πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας

Σύνταξη
Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη
On Field 03.09.25

Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη

Τι έδειξε με το «καλημέρα» ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ και ποιο είναι το στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας
«Σκλαβιά» 03.09.25

Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας

Συνάντηση με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού είχε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος τόνισε πως «αντί να μιλάμε σήμερα για 35ωρο με καλύτερες αμοιβές, πάμε πίσω» με το 13ωρο

Σύνταξη
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»
Όχι οι πολίτες 03.09.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»

«Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια», λέει το ΥΠΕΝ - «Παρουσιάζει τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων, κρύβοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 03.09.25

Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις

Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων εντόπισε τους δύο νεαρούς που απέρριπταν στερεά απόβλητα από όχημα σε λόφο του Κορυδαλλού

Σύνταξη
«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι
«True Criminal» 03.09.25

«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι

Ο Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι, ο οποίος αποτέλεσε κομμάτι του ρωσικού πολιτιστικού στερεώματος για δύο δεκαετίες, ανέφερε σε συνέντευξη του στον Guardian ότι ο ρωσικός κινηματογράφος κάνει μια στροφή προς τα παραμύθια και την προπαγάνδα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο
Το μεγάλο (ξε)καθάρισμα 03.09.25

Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο

Σαν σκηνή βγαλμένη από αστυνομικό θρίλερ, δύο βοηθοί του Κιμ Γιονγκ Ουν έσπευσαν να απολυμάνουν καρέκλες, ποτήρια και τραπέζια αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο

Σύνταξη
Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο – Ποστέκογλου και Σπαλέτι στην κορυφή της λίστας (pic)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο – Ποστέκογλου και Σπαλέτι στην κορυφή της λίστας (pic)

Ο Άγγελος Ποστέκογλου και ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι τα δύο φαβορί για να αναλάβουν τη Φενέρμπαχτσε μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο