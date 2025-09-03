Ζόι Κράβιτζ: Επιτίθεται στα «ομοφοβικά» Φιλαράκια – «Απορώ πώς τα βλέπαμε»

Η κωμική σειρά Φιλαράκια (Friends) έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο επιδραστικές στην ιστορία της τηλεόρασης αλλά για τη Ζόι Κράβιτζ είναι μια ακόμη σειρά που αναπαράγει κλισέ και στερεότυπα του παρελθόντος -και ως τέτοια καλό θα ήταν να να κλειδωθεί στο χρονοντούλαπο.

Η σειρά που τα τελευταία χρόνια δέχεται ολοένα και πιο έντονη κριτική για το περιεχόμενό της βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο με τη Ζόι Κράβιτζ να είναι η τελευταία που προστέθηκε στη λίστα των επικριτών, δηλώνοντας ότι το χιούμορ της σειράς είναι «υπερβολικά ομοφοβικό».

Αν και η τηλεοπτική κωμωδία Φιλαράκια εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο αγαπημένα σίριαλ όλων των εποχών ακόμη και στη streaming κυριαρχία, η εξέλιξη της κοινωνίας και της συνείδησης έχει οδηγήσει πολλούς να ξανασκεφτούν την κληρονομιά της.

Η Ζόι Κράβιτζ, σε μία νέα της συνέντευξη, αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να παρακολουθεί κανείς σήμερα τη σειρά, με δεδομένες τις αμφιλεγόμενες ατάκες της.

Η Ζόι Κράβιτζ, σε συνέντευξη στο περιοδικό People για την προώθηση της νέας της ταινίας, Caught Stealing, ρωτήθηκε ποιά κομμάτια από τα 90s (η δεκαετία όπου διαδραματίζεται η ταινία), θα ήθελε να αφήσει πίσω. Η απάντησή της ήταν άμεση: «Τα υπερβολικά ομοφοβικά αστεία στη mainstream τηλεόραση».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δημοφιλή σειρά. «Αν δεις τώρα τα Φιλαράκια, λες ‘Ουάου, αυτό είναι…’ Υπάρχουν τόσα πολλά (ομοφοβικά αστεία) στα Φιλαράκια. Δηλαδή, πράγματα που δεν είναι ατάκες, γίνονται ατάκες. Είναι τρελό. Οπότε ίσως αυτό [θα άδηνα πίσω]; Ας μείνουμε εδώ».

Η κωμική σειρά, η οποία έγινε το μεγαλύτερο τηλεοπτικό σόου και καθόρισε την κωμωδία της εποχής, έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια κριτική για παρωχημένα αστεία που αφορούν την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, καθώς και για την έλλειψη πολυπολιτισμικότητας.

Πέρυσι, η ηθοποιός Αΐσα Τάιλερ, η οποία συμμετείχε στη σειρά, δήλωσε ότι η δημογραφική σύνθεση του καστ αντικατόπτριζε την τότε επικρατούσα άποψη ότι «μόνο οι λευκές ιστορίες πουλάνε».

Τα Φιλαράκια έχουν επίσης επικριθεί για σεναριακές πλοκές που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αγωνία του Τσάντλερ Μπινγκ (Μάθιου Πέρι) μήπως θεωρηθεί γκέι, αλλά και σε μία ιστορία γύρω από τον τρανς γονέα του (που υποδυόταν η Κάθλιν Τέρνερ).

Το 2020, ο Ντέιβιντ Σουίμερ, ο οποίος υποδυόταν τον Ρος στη σειρά, απέρριψε την κριτική, λέγοντας ότι η σειρά ήταν «πρωτοποριακή» για την εποχή της.

Νωρίτερα φέτος, ο Στίβεν Παρκ, ένας ηθοποιός που εμφανίστηκε σε δύο επεισόδια της σειράς, θυμήθηκε μία στιγμή όπου ένα μέλος του συνεργείου έκανε ένα ρατσιστικό σχόλιο για τον ίδιο [ο Παρκ έχει καταγωγή από την Ασία] στα γυρίσματα. «Ηταν ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον», υποστήριξε.

Τα Φιλαράκια έχουν γεράσει -όπως και πολλά προϊόντα μιας άλλης εποχής που στο καλειδοσκόπιο των νέων καιρών μοιάζουν παρωχημένα -αν όχι προσβλητικά.