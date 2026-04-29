Ήταν τον περασμένο Αύγουστο όταν άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες φήμες που ήθελαν τη Ζόι Κράβιτζ και τον Χάρι Στάιλς να έχουν ξεκινήσει ένα μικρό ειδύλλιο. Φήμες που κατάφεραν και έκαναν έξαλλους μέχρι και τους Swifties, καθώς θεώρησαν ότι η γνωστή ηθοποιός έσπασε τον «κώδικα φιλίας» αφού ο 32χρονος pop star είχε σύντομη σχέση με την Τέιλορ Σουίφτ το 2012.

Περασμένα ξεχασμένα, θα πούμε εμείς. Η Σουίφτ έχει προχωρήσει τη ζωή της με τον Τράβις Κέλσι και όπως φαίνεται το ίδιο ετοιμάζεται να κάνει και η Ζόι Κράβιτζ, καθώς εδώ και λίγες ημέρες είναι αρραβωνιασμένη με τον Χάρι Στάιλς.

Και κάπως έτσι, όλα τα βλέμματα έπεσαν πάνω στον Τσάνινγκ Τέιτουμ, ο οποίος για μια τριετία είχε μια έντονη σχέση με την κόρη του Λένι Κράβιτζ – προτού αποφασίσουν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους το 2024.

Και ο γνωστός ηθοποιός δεν χάλασε το χατήρι στο… κουτσομπολιό, με την πρώτη του ανάρτησή του στα social media μετά την είδηση του αρραβώνα της Κράβιτζ και του Στάιλς να προκαλεί ερωτήματα.

Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ, ο οποίος έγινε 46 ετών την Κυριακή, πόσταρε ένα ποίημα του Τζον Ρέντελ για το άγχος και τον χωρισμό – αλλά μάλλον καμία σχέση δεν είχε με την πρώην του.

Πρόκειται για στίχους που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία και δείχνουν το συναισθηματικό άγχος, όπου το μυαλό και η καρδιά διαχωρίζονται από το υπόλοιπο σώμα.

The 45-year-old actor shared a poem on his Instagram story with lines that seem to reflect on a lost love. https://t.co/jsMH9gJlsM — HuffPost Politics (@HuffPostPol) April 28, 2026

Όσο για το ευτυχισμένο ζευγάρι; Σύμφωνα με πληροφορίες, το δαχτυλίδι που έδωσε ο Στάιλς στη Ζόι Κράβιτζ κοστίζει 1 εκατ. δολάρια, ενώ φίλος του ζευγαριού είπε στην Page Six «είναι πάρα πολύ ερωτευμένος ο Χάρι. Θα πήδαγε και σε γκρεμό για χάρη της».