22.04.2026 | 21:50
Νεκρός άνδρας από μαχαίρι στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο
Εντι Ράμα: «Χιούμορ» η ατάκα για τον Πλάτωνα – Τι είπε για συνυποσχετικό παραπομπής στη Χάγη για ΑΟΖ
Διπλωματία 22 Απριλίου 2026, 21:57

Εντι Ράμα: «Χιούμορ» η ατάκα για τον Πλάτωνα – Τι είπε για συνυποσχετικό παραπομπής στη Χάγη για ΑΟΖ

O Εντι Ράμα τόνισε ότι τα Τίρανα δεν βλέπουν πρόβλημα για την παραπομπή του ζητήματος στη Χάγη.

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

«Έχουμε αποφασίσει εδώ και καιρό ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τις χώρες μας να παρασυρθούν σε διαμάχες. Πρέπει να πάμε και να λύσουμε τα εκκρεμή θέματα μεταξύ μας», τόνισε, μεταξύ άλλων ο Αλβανός πρωθυπουργός, Εντι Ράμα μιλώντας στο Forum των Δελφών.

Υπογράμμισε την ανάγκη πως οι δύο χώρες πρέπει να προχωρήσουν σε οριστικές λύσεις χωρίς να παρασύρονται σε διμερείς εντάσεις.

Ο Ράμα άφησε να εννοηθεί ότι η συμφωνία Ελλάδας και Αλβανίας για την παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο προσεχές φθινόπωρο, καθώς, όπως ανέφερε, οι διαβουλεύσεις έχουν προχωρήσει σημαντικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προχωρημένες συνομιλίες που είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αλβανίας, τονίζοντας ότι τα Τίρανα δεν βλέπουν πρόβλημα για την παραπομπή του ζητήματος στη Χάγη.

«Έκανα χιούμορ όταν είπα ότι δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα»

«Εκανα χιούμορ» απάντησε σχετικά ο Εντι Ράμα ερωτηθείς σχετικά για παλαιότερη δήλωσή του που είχε κάνει για τους Ελληνες ότι «δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα».

Συγκεκριμένα, ο Έντι Ράμα σχολίασε: «Είχαμε ένα θέμα όταν είπα ότι οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα, αλλά ήταν ένας τρόπος να μπούμε στο κλίμα της συζήτησης με τον συνάδελφο σας. Δεν είχα πρόθεση να μειώσω τις αξίες και την ομορφιά της ελληνικής κουλτούρας και Ιστορίας. Συνεπώς, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τέτοιου είδους ζητήματα.

Ήταν ένας τρόπος να τον «πειράξω» λίγο, τον δημοσιογράφο, γιατί παίρνουμε τους εαυτούς μας πολύ στα σοβαρά. Το μόνο πρόβλημα που έχω με τους Έλληνες -αλλά και τους Αλβανούς περισσότερο – είναι ότι παίρνετε τους εαυτούς σας πολύ στα σοβαρά…

Κατέληξε λέγοντας πως έχει μεγάλο θαυμασμό για τη Ελλάδα και συνέχισε λέγοντας πως «απλώς έκανα χιούμορ με πολύ σοβαρούς ανθρώπους, οπότε ίσως δεν ήμουν στο σωστό μέρος».

Σε άλλο σημείο, ο Έντι Ράμα φάνηκε να εκνευρίζεται όταν χρειάστηκε να αναφερθεί στον Φρέντι Μπελέρι.

Ο Ράμα και εξήγησε ότι είναι πολύ συνηθισμένο στην Αλβανία, οι κατηγορούμενοι να μένουν προφυλακισμένοι για πολλούς μήνες. Έφερε μάλιστα το παράδειγμα του δημάρχου Τιράνων, που είναι από το κόμμα του, ο οποίος προφυλακίστηκε τον Ιανουάριο του 2025 και η δίκη του μόλις άρχισε.

Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή
Διπλωματία 21.04.26

Με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ συναντήθηκε, χθες, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς […]

Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο
Πολιτική 21.04.26

Φέτος η επέτειος των 205 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 συμπίπτει με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, γεγονός που επισημάνθηκε στα πολιτικά μηνύματα των περισσότερων νομοθετών

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση
Διπλωματία 21.04.26

Η επίσκεψη Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, με την κυβέρνηση να θέλει να προβάλει την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής κλίματος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Διπλωματία 19.04.26

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.

Οι πρακτικές του Ισραήλ μέσα από το φίλτρο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα
Πολιτική 18.04.26

Αρκούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας απέναντι στην συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ για να δικαιολογήσουν την ανοχή της Αθήνας απέναντι στις πρακτικές του Τελ Αβίβ στη Μέση Ανατολή;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Διπλωματία 16.04.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο
Διπλωματία 15.04.26

Η έκθεση καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, των παραβιάσεων της ελληνικής ΑΟΖ και της παρεμπόδισης κρίσιμων ενεργειακών έργων της ΕΕ, όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Μέση Ανατολή 14.04.26

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»
Διπλωματία 14.04.26

Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Πολιτική 14.04.26

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν
Ελληνοτουρκικά 13.04.26

Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν

Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα
Τουρκία 13.04.26

«Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση'' έχει την υποστήριξη της ΕΕ», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν

Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωσή του
Διπλωματία 10.04.26

Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία με την πολύνεκρη επίθεση στο Λίβανο και ο Νετανιάχου αναζητά την πολιτική του σωτηρία μέσα από τη συνέχιση του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Διπλωματία 09.04.26

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Βουλή: Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας – Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 22.04.26

Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Φλώρος, καταψήφισε στη Βουλή όλες τις προτάσεις για άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ και άφησε αιχμές κατά των συναδέλφων του που πειθάρχησαν στην κομματική γραμμή.

Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Λιντς για την 34η αγωνιστική Premier League.

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι για την 34η αγωνιστική Premier League.

Αστέρας-Παναιτωλικός 2-1: Βαθιά ανάσα με ανατροπή και με ήρωα τον Παπαδόπουλο στο 89’
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Ο Αστέρας ξύπνησε μετά το γκολ του Παναιτωλικού και πέτυχε νίκη-σωτηρίας. Έχασε ευκαιρίες είχε και δοκάρι, ενώ στο 89’ ο Παπαδόπουλος απέκρουσε πέναλτι του Ρόσα! Ανέβηκε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τον Μερτς
Κόσμος 22.04.26

Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένο να συμβάλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και ζήτησε να κάνουν το ίδιο και οι άλλες χώρες

Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ
On Field 22.04.26

Ο Άγγλος τεχνικός έγινε ο προπονητής με τις λιγότερες μέρες παραμονής στον πάγκο των Λονδρέζων από το 2007 και μετά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
O Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακή – κολαστήριο στην Αφρική με τους κρατούμενους να φωνάζουν «ελευθερία» (βίντεο)
Ισημερινή Γουινέα 22.04.26

Ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακές στην Ισημερινή Γουινέα εν μέσω καταιγίδας, όπου οι κρατούμενοι παραμένουν για χρόνια χωρίς να έχουν πρόσβαση δικηγόρους ή να τηρούνται οι κανόνες του κράτους δικαίου

Moody’s Adjusts Greek Bank Outlooks
English edition 22.04.26

Piraeus Bank, Alpha Bank, and Optima Bank were affirmed with stable outlooks. Eurobank and National Bank of Greece were also affirmed, but their outlooks were revised to negative from stable.

Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει
Ελλάδα 22.04.26

Τι είδε ο ιατροδικαστής στη σορό του θύματος - Η Αστυνομία εκτιμά ότι ο 40χρονος σκότωσε την άτυχη γυναίκα όταν αυτή έφτασε στο σημείο της συνάντησης χωρίς να προηγηθεί κάποιο άλλο επεισόδιο

ΕΕ: Σχεδιάζει «προσωρινή» μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά
Πράσινη ανάπτυξη 22.04.26

Η Κομισιόν προτίθεται να χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Έτσι θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προσφέρουν «στοχευμένη και προσωρινή» υποστήριξη έως ότου λήξει η κρίση στην ενέργεια.

#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς
«Εκμετάλλευση» 22.04.26

Ανησυχητική έρευνα του Guardian με ανάλυση του hashtag ToddlerScincare αποκάλυψε εκατοντάδες βίντεο με νήπια και παιδιά κάτω των 13 ετών να διαφημίζουν προϊόντα περιποίησης

Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία
Πόλεμος στην Ουκρανία 22.04.26

Έπειτα από τρεις μήνες αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ροές πετρελαίου στις δύο χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
On Field 22.04.26

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
AI 22.04.26

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Συνέντευξη 22.04.26

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Τον κίνδυνο μιας ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής αναταραχής, εφόσον παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

