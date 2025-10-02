Ο Έντι Ράμα τρολάρει τον Ντόναλντ Τραμπ για τις ελλιπείς γεωγραφικές του γνώσεις

Στο άτυπο ευρωπαϊκό συμβούλιο στην Δανία βρέθηκε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, όπου διασταυρώθηκε με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Εκεί ο Ράμα δεν έχασε την ευκαιρία να κοροϊδέψει τις λάθος γεωγραφικές γνώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Τι είπε ο Ράμα στον Μακρόν

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υπερηφανευόμενος για τους 7 πολέμους που έχει τερματίσει, ανέφερε ότι μεταξύ αυτών έχει βάλει τέλος και σε εκείνον ανάμεσα στην Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν, μπερδεύοντας την Αρμενία και την Αλβανία.

Albanian PM Rama to Macron: You should congratulate Ilham Aliyev and me. Trump has ended the conflict between us. https://t.co/6GhybUMMRe pic.twitter.com/lpjObSNFFt — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025

Ο Ράμα άρπαξε την ευκαιρία της συνάντησής του με τον Αλίεφ και τον Μακρόν και απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Γαλλίας, είπε: «Θα έπρεπε να ζητήσεις συγγνώμη σε εμάς. Καθώς δεν μας συνεχάρηκες τον Αλίεφ κι εμένα γιατί ο Τραμπ τερμάτισε τον πόλεμο ανάμεσα στις χώρες μας».

Ο Μακρόν, αρχικά προβληματίστηκε και μετά τόσο εκείνος όσο και οι υπόλοιποι ξέσπασαν σε γέλια.