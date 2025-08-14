newspaper
Αλβανία: Ο Ράμα «καλοβλέπει» μια κυβέρνηση AI ως κλειδί για τη διαφθορά και την ταχύτερη ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 14 Αυγούστου 2025

Αλβανία: Ο Ράμα «καλοβλέπει» μια κυβέρνηση AI ως κλειδί για τη διαφθορά και την ταχύτερη ένταξη στην ΕΕ

«Μια μέρα μπορεί να έχουμε ένα υπουργείο που θα διευθύνεται εξ ολοκλήρου από την Τεχνητή Νοημοσύνη», είχε δηλώσει ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, σε συνέντευξη Τύπου για την ψηφιοποίηση

Σύνταξη
Τον εκσυγχρονισμό της διακυβέρνησης μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της AI στην πολιτική φαίνεται να προκρίνει ο Έντι Ράμα, ώστε να επιταχυνθεί η ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η δημιουργία ενός μοντέλου AI για να εκλεγεί υπουργός θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ολόκληρη AI κυβέρνηση»

Ο Αλβανός πρωθυπουργός εμφανίζεται μάλιστα υπέρμαχος δημιουργίας υπουργείων που θα διοικούνται αποκλειστικά από AI, ώστε να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Τον περασμένο μήνα ο ίδιος δήλωσε ότι η τεχνολογία θα μπορούσε σύντομα να γίνει «το πιο αποτελεσματικό μέλος της αλβανικής κυβέρνησης».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Politico, η Αλβανία αξιοποιεί την τεχνολογία – υπάρχουν ακόμα και σκέψεις για AI υπουργείο – για να επιταχύνει την ένταξή της στην ΕΕ την ώρα που η υπόλοιπη Ευρώπη τσακώνεται για την ασφάλεια και το πεδίο εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης.

«Μια μέρα μπορεί να έχουμε ένα υπουργείο που θα διευθύνεται εξ ολοκλήρου από την Τεχνητή Νοημοσύνη», είχε δηλώσει ο Ράμα σε συνέντευξη Τύπου για την ψηφιοποίηση τονίζοντας ότι «με αυτόν τον τρόπο, δεν θα υπήρχε νεποτισμός ή σύγκρουση συμφερόντων».

Ο ίδιος το πήγε ακόμα παραπέρα λέγοντας ότι οι προγραμματιστές στην Αλβανία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα μοντέλο AI για να εκλεγεί υπουργός. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει «σε μια ολόκληρη AI κυβέρνηση και πρωθυπουργό», πρόσθεσε ο Ράμα.

Τον Μάιο, μάλιστα, χρησιμοποίησε την AI για να κάνει μια έκπληξη στους 40 ηγέτες που βρέθηκαν στα Τίρανα για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Συγκεκριμένα,  είχε ετοιμάσει ένα βίντεο με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, στο οποίο οι καλεσμένοι του «μεταμορφώνονταν» σε παιδιά και έλεγαν στη μητρική τους γλώσσα το «Καλώς ήρθατε στην Αλβανία».

AI και διαφθορά

Ο Μπεν Μπλούσι, πρώην πολιτικός του κυβερνώντος κόμματος και συγγραφέας με έντονο ενδιαφέρον για την AI πιστεύει ότι δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθούμε από την τεχνολογία και ότι μια τέτοια μορφή διοίκησης είναι εφικτή και θα μπορούσε να ανατρέψει την αντίληψή μας για τη δημοκρατία.

Η Αλβανία παλεύει εδώ και καιρό με τη διαφθορά, με μέλη του κυβερνώντος κόμματος να έχουν κατηγορηθεί και καταδικαστεί. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα είναι στα δικαστήρια για διαφθορά και ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος Ιλίρ Μέτα βρίσκεται ήδη πίσω από τα κάγκελα.

«Η AI είναι ένα εργαλείο, όχι ένα θαύμα», σχολίασε η Τζορίντα Ταμπάκου, μέλος του αλβανικού κοινοβουλίου με το Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης. Όπως είπε η ίδια, στα σωστά χέρια μπορεί να μεταμορφώσει τη διακυβέρνηση, αλλά στα λάθος χέρια «γίνεται μια ψηφιακή μεταμφίεση για την ίδια παλιά δυσλειτουργία».

Η ίδια υποστηρίζει την ψηφιακή καινοτομία αλλά θεωρεί ότι ολόκληρο το σύστημα διακυβέρνησης χρειάζεται επανεκκίνηση προτού η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορέσει να αναπτυχθεί και αξιοποιηθεί.

Ειδικοί και μέλη της αντιπολίτευσης προειδοποιούν ότι η AI δεν μπορεί να θεραπεύσει ένα διεφθαρμένο σύστημα αν οι ίδιοι άνθρωποι που το διαχειρίζονται προγραμματίζουν και τους αλγορίθμους. Την ίδια ώρα τονίζουν την ανάγκη για διαφάνεια και δημόσια διαβούλευση καθώς η χώρα υστερεί σε υποδομές, εξειδικευμένο προσωπικό και πόρους.

Η γενική εικόνα δείχνει φιλόδοξα σχέδια, αλλά και σημαντικές προκλήσεις που απαιτούν προσεκτική υλοποίηση. Η Αλβανία προωθεί την πλήρη ψηφιοποίηση των συναλλαγών μέχρι το 2030 και έχει ήδη μεταφέρει το 95% των δημόσιων υπηρεσιών στην πλατφόρμα e-Albania.

Ομόλογα
Ομόλογα: Όταν τα «γουρούνια» πετούν – Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής

Ομόλογα: Όταν τα «γουρούνια» πετούν – Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής

