Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν μέσα στη Βουλή της Αλβανίας με την αντιπολίτευση να αποδοκιμάζει και να εκτοξεύει αντικείμενα στο πρωθυπουργό Εντι Ράμα.

Επίκεντρο των αντιδράσεων, η Ντιέλα, το πρώτο ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη που διορίστηκε υπουργός για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός ανέβηκε στο βήμα για να παρουσιάσει το πρόγραμμα, ωστόσο η ένταση κλιμακώθηκε μετά την τοποθέτηση της Ντιέλα.

«Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσω», δήλωσε η Ντιέλα σε βιντεοσκοπημένη ομιλία πριν από την έγκριση του κυβερνητικού προγράμματος και τη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου.

Εξοργισμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης πέταξαν βιβλία του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής προς τον πρωθυπουργό αλλά και μπουκάλι με νερό, με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεδρίασης για 15 λεπτά.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα προειδοποίησε ότι το πρόγραμμα δεν θα παρουσιαστεί και δεν θα γίνει καμία συζήτηση, αλλά θα τεθεί απευθείας σε ψηφοφορία. Μετά την επανέναρξη της ολομέλειας, ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκο Πελέσι, έθεσε το πρόγραμμα σε ψηφοφορία, το οποίο έλαβε 82 ψήφους υπέρ.

Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, οι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος πλησίασαν τις θέσεις των υπουργών και πέταξαν τον κανονισμό της Βουλής καθώς και ένα μπουκάλι νερό προς τον Ράμα και τον νέο πρόεδρο του κοινοβουλίου, Νίκο Πελέσι.

Μόλις 25 λεπτά κράτησε η συνεδρίαση

Ήταν η πρώτη φορά που ένα κυβερνητικό πρόγραμμα δεν παρουσιάστηκε στους βουλευτές και δεν συζητήθηκε, αλλά τέθηκε απευθείας σε ψηφοφορία. Η συνεδρίαση διήρκεσε μόλις 25 λεπτά, παρότι είχε προγραμματιστεί να κρατήσει 25 ώρες και να διεξαχθεί εκτενής συζήτηση.

Μετά τη συνεδρίαση, ο Ράμα έγραψε στο Facebook ότι οι εκλεγμένοι βουλευτές πρέπει να μπορούν να συζητούν στο κοινοβούλιο απρόσκοπτα. Τόνισε ότι οι 83 έδρες που κέρδισε το Σοσιαλιστικό Κόμμα στις εκλογές της 11ης Μαΐου αποτελούν υποχρέωση απέναντι στους ψηφοφόρους «να θέσουμε ένα ανυπέρβλητο όριο σε όποιον μέσα στην αίθουσα του κοινοβουλίου χρησιμοποιεί τα χέρια, τα πόδια, το σώμα του ως επιχείρημα και τον θόρυβο ή τις ύβρεις του δρόμου ως εναλλακτική αντιπολίτευση».

Σε μια σύντομη τοποθέτησή του στη Βουλή, προτού ξεσπάσει η ένταση, ο Ράμα σημείωσε ότι η τέταρτη θητεία του συμπίπτει με το σχέδιο ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Αλβανία του 2030 στην ΕΕ είναι ο τίτλος αυτής της θητείας. Η ευρωπαϊκή Αλβανία είναι η πυξίδα που καθοδηγεί κάθε σελίδα του προγράμματός μας και το μετρονόμο στον ρυθμό κάθε μεταρρύθμισης που θα αναλάβουμε», είπε ο Ράμα.

Τα Τίρανα στοχεύουν να ενταχθούν στην ΕΕ έως το 2030. Η Αλβανία άνοιξε το πρώτο κεφάλαιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων τον Οκτώβριο του 2024