Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη
Κόσμος 11 Σεπτεμβρίου 2025

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη

Η Αλβανία παρουσίασε την Diella, την πρώτη υπουργό που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Spotlight

Η Αλβανία έκανε ένα πρωτοποριακό βήμα στην κυβερνητική διακυβέρνηση, παρουσιάζοντας την πρώτη ψηφιακή υπουργό στον κόσμο. Η Diella, ένα ψηφιακό ον με τεχνητή νοημοσύνη, θα αναλάβει τη διαχείριση όλων των δημόσιων συμβάσεων του κράτους, από υπηρεσίες και προϊόντα μέχρι δημόσια έργα.

«H νέα υπουργός, η Diella, το πρώτο μέλος (σ.σ. της κυβέρνησης) που δεν είναι παρόν με φυσική μορφή, αλλά δημιουργήθηκε ψηφιακά, θα έχει δομή προσαρμοσμένη και ειδική εντολή για να σπάσει τους φόβους, τα εμπόδια και την περιοριστικότητα της διοίκησης», δήλωσε ο Ράμα κατά την ομιλία του.

H Diella

Ο διορισμός της Diella εντάσσεται σε μια προσπάθεια να εισαχθεί η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη βαθύτερα στη λειτουργία του κράτους, σπάζοντας τα παραδοσιακά όρια της γραφειοκρατίας και αυξάνοντας τη διαφάνεια σε έναν ευαίσθητο τομέα όπως το δημόσιο.

Ο Ράμα δήλωσε ότι οι αποφάσεις για τους διαγωνισμούς θα λαμβάνονται «εκτός των υπουργείων» και θα ανατίθενται στη Diella, η οποία είναι «υπηρέτης των δημόσιων προμηθειών». Πρόσθεσε ότι η διαδικασία θα είναι «βήμα-βήμα», αλλά η Αλβανία θα γίνει μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί θα είναι 100% αδιάβλητοι και κάθε δημόσιο κεφάλαιο που περνά από τη διαδικασία θα είναι 100% αναγνώσιμο.

«Αυτό δεν είναι επιστημονική φαντασία, αλλά καθήκον της Diella», είπε.

Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί μια σημαντική «μεταμόρφωση» στον τρόπο που η αλβανική κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και ασκεί την διοικητική εξουσία, εισάγοντας την τεχνολογία όχι μόνο ως εργαλείο, αλλά και ως ενεργό συμμετέχοντα στη διακυβέρνηση.

Η Diella έχει ήδη παρουσιαστεί στους Αλβανούς πολίτες καθώς υποστηρίζει την πλατφόρμα e-Albania, που επιτρέπει στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σχεδόν σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες ψηφιακά. Έχει μάλιστα και avatar, εμφανιζόμενη ως νεαρή γυναίκα με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία.

Η Diella θα αξιολογεί τους διαγωνισμούς και θα έχει το δικαίωμα να «προσλαμβάνει ταλέντα από όλο τον κόσμο», ενώ θα διασπά «τον φόβο προκατάληψης και τη σκληρότητα της διοίκησης».

Η Αλβανία παλεύει εδώ και καιρό με τη διαφθορά, ιδιαίτερα στη δημόσια διοίκηση και στις δημόσιες προμήθειες, θέμα που έχει επισημανθεί επανειλημμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ετήσιες εκθέσεις για το κράτος δικαίου.

Ο Ράμα κέρδισε μια ιστορική τέταρτη θητεία τον Μάιο του 2025, με πρόγραμμα την ένταξη της χώρας στην ΕΕ έως το 2030.

World
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Αμετάβλητα τα επιτόκια

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Αμετάβλητα τα επιτόκια

Ενέργεια
Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

inWellness
inTown
