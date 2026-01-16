«Έκανα χιούμορ» λέει ο Ράμα για τις δηλώσεις του για τους Έλληνες και τους «απόγονους του Πλάτωνα»

«Έκπληκτος» δηλώνει o Έντι Ράμα με την έκταση που έλαβαν οι δηλώσεις του για τους Έλληνες εν μέσω συμμετοχής του σε πάνελ διεθνούς συνόδου στο Άμπου Ντάμπι.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας δήλωσε μεταξύ άλλων πως «εσείς οι Έλληνες νομίζετε πως έχετε το μονοπώλιο στη φιλοσοφία» και «πάντοτε υποτιμάτε τους άλλους».

Ο ίδιος, λίγες ώρες μετά, θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσω ανάρτησής του στο X.

«Είναι απίστευτο το πώς μια φράση που διατυπώθηκε με χιούμορ αποκόπτεται πλήρως από το πλαίσιό της και μετατρέπεται σε εργαλείο δημόσιας επίθεσης με εθνικιστικό πάθος – κάτι που, δυστυχώς, συμβαίνει συχνά στα μίντια της Αθήνας!», έγραψε.

Συνέχισε αναφέροντας δεν έχει την «παραμικρή αμφιβολία πως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης είναι Ελληνες φιλόσοφοι και ότι η Αρχαία Ελλάδα αποτελεί το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού».

Η ανάρτησή του

«Είμαι έκπληκτος από την αντίδραση ορισμένων μέσων ενημέρωσης στην Αθήνα και κάποιου Έλληνα πολιτικού σχετικά με μία αναφορά μου, που κάθε άλλο παρά προκατάληψη είχε, και που ήταν εμποτισμένη με φιλικό χιούμορ, κατά τη συζήτησή μου με τον αξιότιμο δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριος στο πάνελ που οργανώθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Αμπου Ντάμπι!

Διαβεβαιώνω όμως όλους όσοι ανησυχούν και αισθάνονται προσβεβλημένοι ότι δεν έχω ούτε την παραμικρή αμφιβολία πως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης είναι Ελληνες φιλόσοφοι και ότι η Αρχαία Ελλάδα αποτελεί το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ότι ο ελληνικός πολιτισμός αξίζει μόνο θαυμασμό, όχι μόνο για τους φιλοσόφους της αρχαιότητας, αλλά και για τους ποιητές, τους συγγραφείς, τους κινηματογραφιστές και τη μουσική που έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα για την οποία τρέφω τα πιο θετικά συναισθήματα, ότι ο ελληνικός λαός είναι για μένα ένας αναντικατάστατος γείτονας, αδελφός του αλβανικού λαού, αδιαπραγμάτευτα, και ότι για τον πρωθυπουργό της Ελλάδας τρέφω έναν ιδιαίτερο σεβασμό.

Ελπίζω να έγινα κατανοητός.

Όμως, ας μη μου ζητήσει κανείς από όσους ανησυχούν ή ενοχλήθηκαν από το χιούμορ μου να θεωρώ ότι όποιος γράφει και μιλά ελληνικά με το εθνικιστικό πάθος των προαναφερθέντων είναι απόγονος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.

Αυτά».

Jam i mahnitur nga reagimi i disa mediave në Athinë e i ndonjë politikani të lodhur grek lidhur me tonet e mia aspak tendencioze, po me humor miqësor gjatë bashkëbisedimit me gazetarin e nderuar John Defterios në panelin e organizuar gjatë Samitit të Zhvillimit të Qëndrueshëm në… — Edi Rama (@ediramaal) January 16, 2026

Οι δηλώσεις του Έντι Ράμα

Η συζήτηση ξεκίνησε με τον Αλβανό πρωθυπουργό να εκφράζει την ενόχλησή του στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο και συντονιστή της συζήτησης, Τζον Ντεφτέριος, ο οποίος φέρεται να πρόφερε λάθος το επώνυμο του Ράμα. «Είσαι Ελληνας, ε; Γι’ αυτό τα προφέρεις λάθος. Το ξέρω αυτό, γιατί είμαστε γείτονες. Σας ξέρουμε πολύ καλά», είπε.

Στη συνέχεια της συζήτησης ο Αλβανός πρωθυπουργός προχώρησε σε ακόμα ένα δηκτικό σχόλιο: «Ως Ελληνας […] πάντα υποτιμάς τους ανθρώπους. Νομίζεις ότι έχεις το μονοπώλιο της φιλοσοφίας. Νομίζεις ότι είσαι κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είσαι».