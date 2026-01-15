Αιχμηρή απάντηση Ράμα σε Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο: «Οι Ελληνες νομίζουν ότι είναι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη»
«Ως Ελληνας […] πάντα υποτιμάς τους ανθρώπους. Νομίζεις ότι έχεις το μονοπώλιο της φιλοσοφίας. Νομίζεις ότι είσαι κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είσαι» είπε ο Έντι Ράμα.
Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, εξαπέλυσε αιχμηρή και ειρωνική επίθεση κατά Ελλήνων, απαντώντας επικριτικά σε Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης σε συνέδριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Αφορμή στάθηκε η λανθασμένη προφορά του ονόματός του από τον συντονιστή, Τζον Ντεφτέριος, με τον Ράμα να προχωρά σε διαδοχικά σχόλια που ξεπέρασαν το προσωπικό περιστατικό και έλαβαν χαρακτήρα γενικευμένης απαξίωσης.
Η συζήτηση ξεκίνησε με τον Αλβανό πρωθυπουργό να εκφράζει την ενόχλησή του στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο και συντονιστή της συζήτησης, Τζον Ντεφτέριος, ο οποίος φέρεται να πρόφερε λάθος το επώνυμο του Ράμα. «Είσαι Ελληνας, ε; Γι’ αυτό τα προφέρεις λάθος. Το ξέρω αυτό, γιατί είμαστε γείτονες. Σας ξέρουμε πολύ καλά», είπε.
«Ως Έλληνας… πάντα υποτιμάς τους ανθρώπους»
Στη συνέχεια της συζήτησης ο Αλβανός πρωθυπουργός προχώρησε σε ακόμα ένα δηκτικό σχόλιο: «Ως Ελληνας […] πάντα υποτιμάς τους ανθρώπους. Νομίζεις ότι έχεις το μονοπώλιο της φιλοσοφίας. Νομίζεις ότι είσαι κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είσαι».
Σε άλλο σημείο, όταν ο συντονιστής αναφέρθηκε σε ένα πρότζεκτ επένδυσης ενός δισεκατομμυρίου για την Αλβανία, ο Ράμα τού είπε: «Είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Μετράτε όπως οι Ελληνες. Οταν μιλάτε για τα δικά σας χρήματα, βάζετε τρία μηδενικά παραπάνω. Οταν μιλάτε για τα χρήματα των άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό κάνετε. Γι’ αυτό σας αγαπάει τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ενωση».
Στο ίδιο πνεύμα, ο Ράμα σχολίασε σκωπτικά και το Μαυροβούνιο στη συνέχεια λέγοντας: «Το Μαυροβούνιο είναι η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη χώρα της περιοχής. Εχει 50 εκατομμύρια πολίτες. Εμείς είμαστε μικροί, αλλά το Μαυροβούνιο είναι το παν».
