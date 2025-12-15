Ο Έντι Ράμα στις μεγάλες φουάρ, με αντιδράσεις: Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ως καλλιτέχνης στη Frieze και την Art Basel

Ένα από τα πιο απρόσμενα ονόματα που συνάντησαν φέτος οι επισκέπτες της Frieze London και της Art Basel Paris δεν ανήκε σε κάποιο ανερχόμενο εικαστικό αστέρι, αλλά σε εν ενεργεία πρωθυπουργό. Ο λόγος για τον Έντι Ράμα, πρωθυπουργό της Αλβανίας, ο οποίος παρουσιάστηκε στις δύο κορυφαίες φουάρ σύγχρονης τέχνης με έργα από τη μακρόχρονη –αν και λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό– καλλιτεχνική του πορεία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του The Art Newspaper, ο Ράμα, απόφοιτος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών των Τιράνων και ενεργός καλλιτέχνης στο Παρίσι πριν στραφεί στην πολιτική στα τέλη της δεκαετίας του 1990, συνεχίζει να δημιουργεί παράλληλα με την πολιτική του διαδρομή. Έχει εκθέσει στο Centre Pompidou και έχει συμμετάσχει δύο φορές στη Μπιενάλε της Βενετίας, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι το σχέδιο λειτουργεί γι’ αυτόν ως τρόπος επιβίωσης στις εξαντλητικές κυβερνητικές συσκέψεις.

Στις 9 Οκτωβρίου, η γκαλερί Société του Βερολίνου ανακοίνωσε την ένταξή του στο δυναμικό της. Λίγες ημέρες αργότερα, αφιέρωσε έναν ολόκληρο τοίχο στη Frieze London σε περίπου 25 πολύχρωμα σχέδια με στυλό και λάδι, καθώς και δύο ζωγραφισμένα μπρούντζινα γλυπτά σε κεραμικές βάσεις. Στην Art Basel Paris παρουσιάστηκε μικρότερη επιλογή έργων.

Η Julia Ballantyne-Way, συνέταιρος της Société, δήλωσε στο The Art Newspaper ότι περίπου τα μισά σχέδια πωλήθηκαν, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για όλα τα γλυπτά. Όπως σημείωσε, πολλοί επισκέπτες αγνοούσαν πλήρως την καλλιτεχνική ιδιότητα του Ράμα και εξέφρασαν έκπληξη αλλά και έντονο ενδιαφέρον.

Αντιδράσεις

Η παρουσία του πρωθυπουργού της Αλβανίας στον διεθνή εικαστικό χάρτη δεν περνά ωστόσο χωρίς αντιδράσεις. Επικριτές του, όπως ο καλλιτέχνης Armando Lulaj, μιλούν για μια επικοινωνιακή στρατηγική εξωραϊσμού της εικόνας του, σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική του διαδρομή εξακολουθεί να σκιάζεται από υποθέσεις διαφθοράς προηγούμενων ετών.

Η γκαλερί απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι η καλλιτεχνική δραστηριότητα του Ράμα προηγείται της πολιτικής του καριέρας.

Τα έργα του παρουσιάστηκαν πρόσφατα και στην Art Basel Miami Beach, ενώ έχει προγραμματιστεί ατομική έκθεση στο Βερολίνο την άνοιξη, στο πλαίσιο του Gallery Weekend Berlin.