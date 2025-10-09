Φημισμένη γκαλερί του Βερολίνου εκπροσωπεί πλέον τον Έντι Ράμα, πρωθυπουργό της Αλβανίας

Το όνομα του Έντι Ράμα, πρωθυπουργός της Αλβανίας για πάνω από μια δεκαετία, έχει απασχολήσει πολλές φορές τον διεθνή Tύπο για βαρύτατα οικονομικά και πολιτικά σκάνδαλα που σχετίζονται με την κυβέρνηση του – με αποκορύφωμα τις διαδηλώσεις του 2024 που έλαβαν χώρα στα Τίρανα και είχαν ως κεντρικό αίτημα την παραίτηση του λόγω «διαφθοράς».

Ωστόσο, την εμφάνιση της κάνει τώρα μια είδηση, η οποία δεν μοιάζει με τις υπόλοιπες: ο Ράμα, ο οποίος σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών των Τιράνων και δούλεψε ως καλλιτέχνης στο Παρίσι τη δεκαετία του ’90, πριν επιστρέψει για να αναλάβει το αξίωμα του υπουργού Πολιτισμού της Αλβανίας το 1998, εκπροσωπείται πλέον από την φημισμένη γκαλερί σύγχρονης τέχνης Société.

Ο Ράμα εντάσσεται σε μια διεθνή ομάδα καλλιτεχνών που εκπροσωπεί η Société, όπως η Τρίσα Μπάγκα, η Λου Γιανγκ και η Πέτρα Κοτράιτ.

Πέρυσι, η γκαλερί Marian Goodman φιλοξένησε το έργο του στον χώρο της στο Παρίσι, μια σειρά από κεραμικά, γλυπτά καθώς και αφηρημένα έργα σε χαρτί — πολλά από τα οποία είναι σελίδες ημερολογίου.

Άλλες ατομικές εκθέσεις του Ράμα έχουν πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο στην Αθήνα το 2023, με τίτλο «Improvisations», στην Galleria Alfonso Artiaco στη Νάπολη το 2020, στην Tophane-I Amire Culture and Art Center στην Κωνσταντινούπολη το 2015, και στο China Institute of Culture στο Χονγκ Κονγκ την ίδια χρονιά.

Ανρί Σάλα: «Άρχισα να ζωγραφίζω μαζί με τον Έντι»

Στη Société, ο Ράμα θα παρουσιάσει περισσότερα από τα κεραμικά και τα έργα σε χαρτί —που συχνά δημιουργούνται κατά τη διάρκεια συναντήσεων και τηλεφωνικών συνομιλιών σε ανακυκλωμένα επίσημα έγγραφα— τα οποία έχει δημιουργήσει την τελευταία δεκαετία.

Στην ιστοσελίδα της γκαλερί, έχει προστεθεί και ένα άρθρο του Αλβανού καλλιτέχνη Ανρί Σάλα, ο οποίος αναφέρεται στην συνεργασία που είχε με τον «μέντορα του, Έντι Ράμα».

«Γνώρισα τον Έντι Ράμα όταν ήμουν περίπου δέκα ετών, μέσω των γονιών μας. Ήταν φοιτητής στην Ακαδημία Καλών Τεχνών των Τιράνων και δέκα χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Το ενδιαφέρον μου για τη ζωγραφική ήταν ίσως μεγαλύτερο από το συνηθισμένο για ένα παιδί, και αυτό τράβηξε την προσοχή του. Άρχισα να ζωγραφίζω μαζί με τον Έντι χρησιμοποιώντας λαδομπογιά. Εκείνη την εποχή, υπό το κομμουνιστικό καθεστώς της Αλβανίας, η λαδομπογιά διανέμονταν σε περιορισμένες ποσότητες αποκλειστικά σε φοιτητές καλών τεχνών και σε όσους ήταν επίσημα αναγνωρισμένοι ως καλλιτέχνες. Έχοντας την προσοχή του Έντι και δουλεύοντας με ένα είδος μπογιάς που συνήθως δεν ήταν διαθέσιμο για μένα, ένιωθα σαν να έμπαινα σε έναν αντισυμβατικό, ενήλικα, ακόμη και ελαφρώς παραβατικό κόσμο», ανέφερε.

Η γκαλερί δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την ημερομηνία της πρώτης έκθεσης του Έντι Ράμα.

*Με πληροφορίες από: ARTnews