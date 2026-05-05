newspaper
Τρίτη 05 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γκίλφοϊλ: Ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026 – Το καλοκαίρι στην Αθήνα ο Χέγκσεθ
Διπλωματία 05 Μαΐου 2026, 17:41

Γκίλφοϊλ: Ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026 – Το καλοκαίρι στην Αθήνα ο Χέγκσεθ

Την Αθήνα θα επισκεφθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις της η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Την Αθήνα θα επισκεφθεί μέσα στο 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις της η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα αποκάλυψε την είδηση κατά την επίσκεψή της στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, σήμερα, Τρίτη.

Η κ. Γκίλφοϊλ τόνισε ότι το καλοκαίρι και, συγκεκριμένα, στις αρχές Ιουλίου, θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανός αξιωματούχος αναμένεται να συμμετάσχει σε διεθνείς υποχρεώσεις υψηλού επιπέδου, με πιθανή παρουσία σε Σύνοδο Κορυφής του NATO στην Τουρκία το καλοκαίρι, μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα»

Να σημειωθεί ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε προαναγγείλει επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην Αθήνα, ήδη από τον Φεβρουάριο.

Ειδικότερα, με δηλώσεις της κατά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Μελάνια», η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να έρθει η Μελάνια Τραμπ στην Ελλάδα, απάντησε: «Ελπίζω να έρθει. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Αναποτελεσματικό το Fuel Pass: Είχε και ρέστα… η κυβέρνηση

Αναποτελεσματικό το Fuel Pass: Είχε και ρέστα… η κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Κόσμος
Επιμένει ο Τραμπ: Έχουμε καταστρέψει πλήρως τον στρατό του Ιράν – Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

Επιμένει ο Τραμπ: Έχουμε καταστρέψει πλήρως τον στρατό του Ιράν – Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Πολιτική 02.05.26

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων

Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Πολιτική 27.04.26

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε πως «αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες»,

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Διπλωματία 25.04.26 Upd: 16:49

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Σύνταξη
Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη
Διπλωματία 25.04.26

Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική. Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε […]

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής
Διπλωματία 25.04.26

Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής

«Η Γαλλία είναι πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδας και ο Εμανουέλ Μακρόν φίλος της χώρας και μπορώ να πω και προσωπικός μου φίλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, μάλιστα, πως «αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις […]

Σύνταξη
Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν
Διπλωματία 25.04.26

Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, και μία συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Σύνταξη
Μακρόν σε Μητσοτάκη: Yπάρχει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για περιπτώσεις ένοπλης επίθεσης, θα επιβεβαιωθεί στην πράξη
Επίσκεψη στην Αθήνα 25.04.26 Upd: 14:02

Μακρόν σε Μητσοτάκη: Yπάρχει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για περιπτώσεις ένοπλης επίθεσης, θα επιβεβαιωθεί στην πράξη

Ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν επισκέφθηκαν τη φρεγάτα «Κίμων». Ολοκληρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, τι ειπώθηκε

Σύνταξη
Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα
Γαλλία 25.04.26

Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Το σημερινό πρόγραμμα στην Αθήνα

Σύνταξη
Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ – «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» είπε στα ελληνικά
Διπλωματία 24.04.26 Upd: 22:29

Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ – «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» είπε στα ελληνικά

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα ο γάλλος Προέδρος Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος συμμετείχε σε εκδήλωση στην Ρωμαϊκή Αγορά για την επόμενη μέρα της Ευρώπη, ενώ στη συνέχεια παρακάθισε σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Αύριο θα επισκεφθεί τη φρεγάτα Κίμων μαζί με τον ελληνα πρωθυπουργό και θα υπογράψουν συμφωνίες.

Σύνταξη
Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος
Γαλλία 24.04.26

Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος

Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του εν όψει της επίσκεψης υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»

Σύνταξη
Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης
Κοινή δήλωση 24.04.26

Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, συζητήθηκαν «οι πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015»

Σύνταξη
Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή
Διπλωματία 21.04.26

Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή

Με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ συναντήθηκε, χθες, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς […]

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
Τι συζητήθηκε 05.05.26

Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο

Τι συζήτησαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Σαφές ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στη στάση και την απόφασή του σε σχέση με το συνέδριο της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 05.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]
Στεγαστική κρίση 05.05.26

Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]

Ούτε λίγο ούτε πολύ το 28,9% του πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος εκτιμάται στο 8,2%

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ
Τεχνητή νοημοσύνη 05.05.26

Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ

Η Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε τη διακίνηση deepfake φωτογραφιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Χ, όπου την παρουσιάζουν ημίγυμνη και σε προσωπικές στιγμές. Και κάλεσε το κοινό να είναι πολύ προσεκτικό και να διασταυρώνει τις πληροφορίες.

Σύνταξη
Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών
Επικαιρότητα 05.05.26

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βάφτισε μια καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως «γενναία εθνική πρωτοβουλία».

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός
Euroleague 05.05.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Ολυμπιακός για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων
Τι είπε ο Θεοδωρικάκος 05.05.26

Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων

«Ας αφήσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα ψέματα και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
Ελλάδα 05.05.26

Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για το γεγονός ότι επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών παρότι είχε προσωπική εμπλοκή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)

Απίστευτο κι όμως, αληθινό, το... ακατάλληλο Aspmyra Stadion και μεγάλο όπλο της Μπόντο/Γκλιμτ, με τους Νορβηγούς να δαπανούν 100.000.000 € για την ανέγερση της υπερσύγχρονης «Arctic Arena». Ολες οι λεπτομέριες για το... τέλος του «εφιάλτη»!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου

Κι όμως, τα στοιχεία για τις υποκλοπές όπως έχουν προκύψει από τις μαρτυρίες κομβικών προσώπων, αν επαληθευτούν από την εισαγγελία Πρωτοδικών, μπορούν να ακυρώσουν το αφήγημα του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
ΕΚΤ 05.05.26

Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Σύνταξη
Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση
Culture Live 05.05.26

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Cookies