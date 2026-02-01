Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα»

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με δηλώσεις της κατά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Μελάνια», προανήγγειλε επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Ελλάδα.

Το ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, έκανε πρεμιέρα στο «Κέντρο Αθηνών».

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους, η Κίμπερλο Γκίλφοϊλ, εξέφρασε θαυμασμό για τη Μελάνια Τραμπ. Είπε ότι είναι «η πιο αναμορφωτική» πρώτη κυρία των ΗΠΑ.



Και όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να έρθει η Μελάνια Τραμπ στην Ελλάδα, είπε:

«Ελπίζω να έρθει. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι».

Για τη Μελάνια Τραμπ

Η Αμερικανίδα πρέσβης μίλησε με θαυμασμό για τη σύζυγο του προέδρου των ΗΠΑ, με αφορμή την προβολή του φιλμ.

«Είναι μια τόσο απίστευτη τιμή, η εκπληκτική Πρώτη Κυρία, πιστεύω η πιο αναμορφωτική Πρώτη Κυρία που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Μελάνια Τραμπ είναι μια αγαπημένη μου φίλη, μια απίστευτη μητέρα, μια σπουδαία σύζυγος και πραγματικά μια λαμπρή Πρώτη Κυρία», είπε.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είπε επίσης για τη Μελάνια Τραμπ ότι «έχει κάνει απίστευτα πράγματα για τα παιδιά, για τις γυναίκες. Είναι πολύ αφοσιωμένη στη χώρα μας και θέλω να μπορέσω να αναδείξω τι κατάφερε να πετύχει».

«Ο θαυμασμός, η αγάπη και η στοργή που απολαμβάνει από τη χώρα μας είναι πραγματικά κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ», σημείωσε.