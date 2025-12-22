Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας

«Είναι ασφαλές;» ρωτάει μπροστά στην κάμερα τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, ενώ ετοιμάζεται για την δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ το 2025 στην Ουάσιγκτον. Οι 20 ημέρες της Μελάνια Τραμπ προτού αναλάβει τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας και επιστρέψει στον Λευκό Οίκο -για δεύτερη φορά- έρχονται μέσα από το ντοκιμαντέρ Melania.

Το project, που κόστισε 40 εκατ. δολάρια και τα δικαιώματα αγόρασε η Amazon MGM, δίνει μια μοναδική εικόνα στο παρασκήνιο πίσω από την ορκωμοσία του νυν προέδρου των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα παρουσιάζει τις σκέψεις, τις ανησυχίας και τον κόσμο της Μελάνια Τραμπ.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το φιλμ σε σκηνοθεσία Μπρετ Ράτνερ προσφέρει «πρωτοφανή πρόσβαση στις 20 ημέρες που οδήγησαν στην ορκωμοσία του 2025, μέσα από τα μάτια της ίδιας της πρώτης κυρίας. Οι θεατές καλούνται να εισέλθουν στον κόσμο της Μελάνια καθώς εκείνη οργανώνει τις τελετές της ορκωμοσίας, διαχειρίζεται τη μετάβαση εξουσίας στον Λευκό Οίκο και επιστρέφει στη δημόσια ζωή μαζί με την οικογένειά της».

Μάλιστα, ξεχωριστό κομμάτι στο trailer έχει η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας, καθώς οι δύο γυναίκες είχαν συναντηθεί στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, τον περασμένο Ιανουάριο. «Μαζί με ομοϊδεάτες ηγέτες, έχουμε φωνή» ακούγεται να λέει η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, καθώς η κάμερα τις δείχνει να συνομιλούν καθισμένες απέναντι, η μία από την άλλη.

Η παρουσία της βασίλισσας Ριάνα στο ντοκιμαντέρ δεν είναι τυχαία, καθώς αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο γυναικών. Ήδη από την πρώτη θητεία του προέδρου Τραμπ, έχει επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο δύο φορές, το 2017 και το 2018, εγκαινιάζοντας έναν διάλογο με τη Μελάνια Τραμπ σε ζητήματα που σχετίζονται με την ευημερία των παιδιών και τη βελτίωση της εκπαίδευσης διεθνώς.

Η συνεργασία τους συνεχίστηκε και το 2025, όταν η βασίλισσα Ράνια έδωσε το παρών στην επίσημη έναρξη της νέας πρωτοβουλίας της Μελάνια Τραμπ, με τίτλο «Fostering the Future Together». Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με στόχο την ενίσχυση της ευημερίας των παιδιών μέσα από την εκπαίδευση, την καινοτομία και την τεχνολογία, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην προετοιμασία των νέων στην ψηφιακή εποχή.

Η ταινία «Melania» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου 2026.

* Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Jeenah Moon