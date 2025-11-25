magazin
25.11.2025
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
25.11.2025
Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στο Λονδίνο – Φόβοι για εκρήξεις,
Μελάνια Τραμπ: Το καλωσόρισμα των 170 δευτερολέπτων και ο Πόλεμος στα Χριστούγεννα συνεχίζεται
25 Νοεμβρίου 2025

Η Μελάνια Τραμπ υποδέχτηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Λευκό Οίκο σε μια εμφάνιση-αστραπή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Ελεύθερος χρόνος: Από τι μπορεί να κινδυνεύετε αν δεν έχετε

Spotlight

Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ έχει ακόμη ένα παρατσούκλι. Tώρα πέρα από «Γκριντς «Χουντίνι των Εορτών» την αποκαλούν άρθρα στα media σχολιασμού και παραπολιτικής επικαιρότητας στις ΗΠΑ μετά από την τελευταία εμφάνιση της στη δημόσια σφαίρα.

Η Μελάνια Τραμπ, 55, αφιέρωσε μόλις δύο λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για να καλωσορίσει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου, σπεύδοντας πίσω στην προεδρική κατοικία υπενθυμίζοντας τη σχετική αδιαφορία της για εποχιακές εθιμοτυπίες.

Η Πρώτη Κυρία επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά τη φήμη πως δεν την ενθουσιάζουν οι στολισμοί με την εμφάνιση-αστραπή που διήρκεσε λιγότερο από τρία λεπτά για να καλωσορίσει το επίσημο Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου, προτού εξαφανιστεί στο εσωτερικό του.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα από περιστατικά με πρωταγωνίστρια τη Μελάνια Τραμπ σε εορταστικό πλαίσιο.

Μόλις δύο λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να φέρνουν ξανα σε ιστοσελίδες τη φήμη της ως «Γκριντς Μελάνια» (Grinch Melania) επέστρεψε στην επικαιρότητα καθώς η FLOTUS ήταν πάρα-πολύ-απασχολημένη για να αφοσιωθεί κάπως περισσότερο από 170 δεύτερα στην τελετή άφιξης του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Λευκό Οίκο.

Η βιαστική αναχώρηση έγινε αφορμή για να ανακυκλωθεί στα media το περίφημο ηχητικό ντοκουμέντο του 2018, όταν η Πρώτη Κυρία είχε εκφράσει την περιφρόνησή της για τις χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις, ρωτώντας με αγανάκτηση:

«Ποιος γ@@@@ται για τα χριστουγεννιάτικα;»

Η μυστική ηχογράφηση που έφερε στο φως o Άντερσον Κούπερ του CNN σόκαρε καθώς η Μελάνια Τραμπ μιλούσε γεμάτη αγανάκτηση και περιφρόνηση για τις χριστουεγννιάτικες εθιμοτυπίες.

Η κρυφή ηχογράφηση από το καλοκαίρι του 2018, κατέγραψε τη Μελάνια να εκφράζει την αγανάκτησή της για τη συνεχή κριτική που δεχόταν για την μεταναστευτική πολιτική του συζύγου της, την ώρα που ήταν υποχρεωμένη να εκτελεί τα παραδοσιακά της καθήκοντα, όπως ο προετοιμασία των Χριστουγέννων.

YouTube thumbnail

Οι λέξεις της είναι αφοπλιστικά ειλικρινείς και σκληρές. Ηχογραφημένη εν αγνοία της από τη Στέφανι Ουίνστον Ουόλκοφ, πρώην φίλη και ανώτερη σύμβουλο της Πρώτης Κυρίας, η Μελάνια ακούστηκε να λέει:

«Σκίζομαι στη δουλειά με τα χριστουγεννιάτικα, που ξέρεις, ποιος γ@@@@ται για τα χριστουγεννιάτικα και τις διακοσμήσεις; Αλλά πρέπει να το κάνω, έτσι δεν είναι;»

Και συνεχίζει, συνδέοντας άμεσα την κριτική για τη μεταναστευτική πολιτική με τους εορταστικούς στολισμούς:

«Εντάξει, και μετά το κάνω και λέω ότι εργάζομαι για τα Χριστούγεννα και σχεδιάζω τα Χριστούγεννα και μου λένε: “Ω, τι γίνεται με τα παιδιά που χωρίστηκαν;” Αφήστε με λίγο στη γ@@@@@νη ησυχία μου».

Η Ουόλκοφ αργότερα έγραψε ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για τη σχέση τους με τον τίτλο Μελάνια και Εγώ (Melania and Me).

Χριστουγεννιάτικο πνεύμα

@cnn First lady Melania Trump welcomed the official White House Christmas tree, a concolor fir which hails from Korson’s Tree Farms in Sidney, Michigan, and will be the centerpiece of the Blue Room. #CNN #News ♬ original sound – CNN

Στην τελευταία εμφάνιση της η Μελάνια απαθανατίστηκε να υποδέχεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μετά από κάποιες χειραψίες και φωτογραφίες έκλεισε τις εορταστικές υποχρεώσεις της «επιβεβαιώνοντας τη δυσφορία της» σημειώνει το Daily Beast.

H Mελάνια έκανε έναν κύκλο γύρω από την άμαξα που έφερε το δέντρο, το χαρακτήρισε «όμορφο», προσέφερε κάποια χαμόγελα στους φωτογράφους του Τύπου και γρήγορα επέστρεψε στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, σε μια κίνηση που πολλοί χαρακτήρισαν ως «εκπλήρωση υποχρέωσης» παρά ως γνήσιο καλωσόρισμα των εορτών.

Από τα «Δέντρα του Φόνου» στο λευκό μίνιμαλ

Πέρα από τα σχόλια, οι χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις της Μελάνια Τραμπ είχαν προκαλέσει σάλο και ευρεία κριτική κατά την πρώτη προεδρική θητεία του συζύγου της.

Ανάμεσα στις επιλογές της ήταν κάποια λευκά, σαν ιστοί αράχνης κλαδιά και κατακόκκινα Χριστουγεννιάτικα δέντρα. Οι μακάβριες για πολλούς διακοσμητικές επιλογές της χαρακτηρίστηκαν από μέρος του Τύπου ως «Δέντρα του Φόνου», και προκάλεσαν συγκρίσεις με την παλέτα που συναντώνται στη δυστοπική τηλεοπτική σειρά Η Ιστορία της Θεραπαινίδας και στην ταινία τρόμου Η Λάμψη.

YouTube thumbnail

Ο Λευκός Οίκος είχε υπερασπιστεί την ασυνήθιστη επιλογή χρώματος, λέγοντας ότι η διακριτική κόκκινη απόχρωση παρέπεμπε στις «λωρίδες, ή ράβδους, που βρίσκονται στη σφραγίδα του προέδρου, σχεδιασμένη από τους Ιδρυτές Πατέρες» και αποτελεί «σύμβολο ανδρείας και γενναιότητας».

Χρυσός μέσα σε ερείπια

Ωστόσο, οι καιροί αλλάζουν. Τον Οκτώβριο, η Πρώτη Κυρία είχε αναρτήσει ένα σύντομο βίντεο πέντε δευτερολέπτων προλογίζοντας την έναρξη των χριστουγεννιάτικων προετοιμασιών στον Λευκό Οίκο, επιλέγοντας μια «χρυσή» αισθητική.

Στην ανάρτηση που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ, η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να τοποθετεί προσεκτικά ένα καλαίσθητο στολίδι σε χρυσές αποχρώσεις, διακοσμημένο με λευκά λουλούδια, πάνω σε μεταλλικά φύλλα.

Στο βίντεο η Πρώτη Κυρία φορούσε διαμαντένια βέρα και είχε άψογο ανοιχτό ροζ μανικιούρ.

Η επιλογή της μοιάζει να ευθυγραμμίζεται με την εμμονή του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ, για το χρυσό που πρωταγωνιστεί στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου.

Η άφιξη του Χριστουγεννιάτικου δέντρου αφήνει να εννοηθεί ότι η εορταστική διακόσμηση της Μελάνια θα αποκαλυφθεί πλήρως σύντομα.

Ωστόσο, αναμένεται να είναι πιο μινιμαλιστική σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, δεδομένης της καταστροφής της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, η οποία συνήθως φιλοξενούσε το κύριο μέρος της χριστουγεννιάτικης έκθεσης.

Το φετινό δέντρο, που προέρχεται από τις Φάρμες Δέντρων Κόρσον (Korson’s Tree Farms) στο Μίσιγκαν, αναδείχθηκε ο Εθνικός Πρωταθλητής Καλλιεργητών Δέντρων από την Εθνική Ένωση Χριστουγεννιάτικων Δέντρων.

Από το 1966, ο Εθνικός Πρωταθλητής κερδίζει την τιμή να κοσμεί την Μπλε Αίθουσα του Λευκού Οίκου. Η επιλογή του δέντρου έγινε από τον επιθεωρητή εδαφών του Λευκού Οίκου, Ντέιλ Χάνεϊ, τον Σεπτέμβριο.

