Μελάνια Τραμπ στη μεγάλη οθόνη: Το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ. και ο ατιμασμένος Σιωνιστής σκηνοθέτης 

Το ντοκιμαντέρ της Amazon του Τζεφ Μπέζος για τη Μελάνια Τραμπ είναι ένα κοστοβόρο project και ένα μεγάλο στοίχημα για τη μετοχή της πρώτης κυρίας στο χρηματιστήριο της δημόσιας επιρροής.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο Melania έχει κοστίσει 40 εκατ. δολάρια και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιανουάριο του 2026, προσφέροντας, όπως υπόσχεται η εταιρεία, μια «αποκλειστική ματιά» στις κρίσιμες στιγμές της Πρώτης Κυρίας πριν την ορκωμοσία του 2025.

Βέβαια, το project έχει ήδη αμφιλεγόμενο χαρακτήρα, καθώς τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπρετ Ράτνερ, γνωστός από τις σειρές ταινιών Rush Hour και Red Dragon, ο οποίος επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από χρόνια απουσίας.

Η καριέρα του Ράτνερ είχε διακοπεί απότομα το 2017, μετά από πολλαπλές καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά από γυναίκες, μεταξύ των οποίων οι ηθοποιοί Νατάσα Χένστριτζ και Ολίβια Μαν, ισχυρισμούς που ο ίδιος έχει αρνηθεί.

Η επιλογή του από την Amazon για ένα τόσο προβεβλημένο έργο εγείρει εύλογα ερωτήματα που δεν είναι απαραίτητο ότι θα απαντηθούν.

Το ντοκιμαντέρ καλύπτει τις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ το 2025 και, σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η Μελάνια θα «μας δείξει τον κόσμο μέσα από τα μάτια της», καθώς «ενορχηστρώνει τα σχέδια της ορκωμοσίας, διαχειρίζεται την πολυπλοκότητα της μετάβασης στον Λευκό Οίκο και επανέρχεται στη δημόσια ζωή με την οικογένειά της».

Το πλέον δελεαστικό σημείο είναι η υπόσχεση για «αποκλειστικό υλικό που καταγράφει κρίσιμες συναντήσεις, ιδιωτικές συνομιλίες και περιβάλλοντα που δεν έχουν ξαναδεί το φως της δημοσιότητας».

Η ίδια η Μελάνια Τραμπ, η οποία λειτουργεί και ως παραγωγός, είχε δηλώσει νωρίτερα τον Ιανουάριο ότι η παραγωγή ξεκίνησε τον Νοέμβριο, καταγράφοντας την καθημερινότητά της, από την ομάδα μετάβασης μέχρι τη μετακόμιση στον Λευκό Οίκο και την οργάνωση του γραφείου της Πρώτης Κυρίας.

Μάλιστα, και υποστήριξε πως η ταινία ήρθε εν μέρει ως αποτέλεσμα της επιτυχίας των απομνημονευμάτων της – ενός βιβλίου που ο κριτικός των Guardian, Λόιντ Γκριν, χαρακτήρισε ως «μια άσκηση 180 σελίδων στην αποποίηση και μετάθεση ευθυνών και την αποφυγή μομφής».

Διαπλοκή παντού;

Η εμπλοκή της Amazon και του ιδρυτή της, Τζεφ Μπέζος, προσθέτει άλλη μια διάσταση στην υπόθεση.

Ο Μπέζος είχε παραβρεθεί στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα φέτος και είχε βρεθεί στο στόχαστρο επικρίσεων όταν, ως ιδιοκτήτης της εφημερίδας Washington Post, κατηγορήθηκε ότι απέτρεψε τη δημοσίευση άρθρου υπέρ της αντιπάλου του Τραμπ, Κάμαλα Χάρις, στις εκλογές – μια απόφαση την οποία ο ίδιος υπερασπίστηκε ως μέσο αποφυγής μεροληψίας στα μέσα ενημέρωσης.

Το ντοκιμαντέρ Melania θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου, ενώ αργότερα θα είναι διαθέσιμο και στην πλατφόρμα Amazon Prime.

Παράλληλα, η Amazon θα κυκλοφορήσει μια τριμερή σειρά ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ, που θα παρακολουθεί τη ζωή της μεταξύ Νέας Υόρκης, Ουάσιγκτον και Παλμ Μπιτς.

«Περήφανος Σιωνιστής»

Ο Μπρετ Ράτνερ δεν είναι αμφιλεγόμενος μόνο για τις καταγγελίες εις βάρος του. Μετά από την οργή στο πρόσωπο του, ο Ράτνερ μετακόμισε στο Ισραήλ, αυτοπροσδιοριζόμενος ως «περήφανος Σιωνιστής».

Φημολογείται επίσης ότι ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ για τις Συμφωνίες του Αβραάμ, όντας γνωστός για τη φιλία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Amazon ποντάρει εκατομμύρια σε ένα αμφιλεγόμενο δίδυμο, προσδοκώντας προφανώς σε μια κινηματογραφική επιτυχία που θα συζητηθεί όσο λίγες.

Η απόπειρα να επανασυστηθεί η Μελάνια Τραμπ μέσα από το φακό ενός σκηνοθέτη με βαριές «σκιές» από το κίνημα #MeToo, και η υψηλή τιμή που πληρώθηκε από τον Τζεφ Μπέζος, καθιστούν αυτό το ντοκιμαντέρ κάτι παραπάνω από ένα απλό χρονικό της επιστροφής της Πρώτης Κυρίας.