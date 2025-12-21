Τι σχέση έχει ο πληθωρισμός με τα εσώρουχα της Μελάνια; Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την απάντηση

Η ιδιωτικότητα της Μελάνια Τραμπ και η παραβίαση της έγινε θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πολιτικής ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Ρόκι Μάουντ της Βόρειας Καρολίνας.

Εκεί, παρεκλίννοντας από την προγραμματισμένη ατζέντα του για τον πληθωρισμό και τις τιμές των φαρμάκων, ο 79χρονος Πρόεδρος επέλεξε να μοιραστεί με το κοινό του λεπτομέρειες για την προσωπική ζωή και τις συνήθειες της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια Τραμπ προκαλώντας αμηχανία σε πολλούς.

Η αναφορά ξεκίνησε όταν ο ίδιος ανακάλεσε στη μνήμη του την έρευνα του FBI στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο το 2022, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι πράκτορες εξέτασαν τους προσωπικούς χώρους της Πρώτης Κυρίας.

Ο Πρόεδρος περιέγραψε τη Μελάνια ως έναν εξαιρετικά σχολαστικό άνθρωπο, τονίζοντας ότι η τάξη που επικρατεί στα προσωπικά της είδη είναι υποδειγματική.

Στη συνέχεια ο Τραμπ ανέφερε ότι τα εσώρουχά της είναι πάντα διπλωμένα με απόλυτη ακρίβεια και τυλιγμένα προσεκτικά, προσθέτοντας μάλιστα την εκτίμηση πως η σύζυγός του χρησιμοποιεί ατμό για να εξασφαλίσει το τέλειο αποτέλεσμα.

Για τους αναλυτές η συγκεκριμένη αναφορά έγινε για να υπογραμμιστεί η παραβίαση της οικογενειακής του εστίας από τις αρχές, μετατρέποντας μια προσωπική στιγμή σε πολιτικό επιχείρημα περί αυθαιρεσίας.

Η έφοδος στο Παλμ Μπιτς είχε ως στόχο τον εντοπισμό διαβαθμισμένων εγγράφων που φέρεται να μεταφέρθηκαν από τον Λευκό Οίκο μετά τη λήξη της προεδρικής του θητείας.

Η υπόθεση αυτή οδήγησε σε μια ιστορική απαγγελία κατηγοριών τον Ιούνιο του 2023, καθιστώντας τον τον πρώτο Αμερικανό Πρόεδρο που ήρθε αντιμέτωπος με ομοσπονδιακές ποινικές κατηγορίες για τον χειρισμό κρατικών μυστικών.

Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, οι οποίες περιλάμβαναν παραβιάσεις του νόμου περί κατασκοπείας και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, η υπόθεση απορρίφθηκε τελικά τον Ιούλιο του 2024.

Η επιλογή του Τραμπ να αναμειγνύει σοβαρά ζητήματα εθνικής πολιτικής με προσωπικές, σχεδόν οικείες λεπτομέρειες για τη ζωή του, αποτελεί σήμα κατατεθέν της επικοινωνιακής του τακτικής.

Ενώ το ακροατήριο στη Βόρεια Καρολίνα περίμενε αναλύσεις για το κόστος ζωής και τη μείωση των τιμών των φαρμάκων, η στροφή προς την «τέλεια τακτοποιημένη» ντουλάπα της Μελάνια λειτούργησε ως ένας τρόπος εξανθρωπισμού της εικόνας του και ταυτόχρονα ως επίθεση κατά των αντιπάλων του.

«Αυτού του είδους οι τρακτικές επιτρέπουν στον Πρόεδρο να διατηρεί μια συνεχή σύνδεση με τη βάση των ψηφοφόρων του, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα ενός συστήματος που δεν σέβεται ούτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς του» σημειώνει αναλυτής στο Time.

Η Μελάνια Τραμπ δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο μέχρι τώρα.