Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων

Τα μεταγωγικά αεροσκάφη και πιο συγκεκριμένα η ανάγκη να είναι λειτουργικά, τείνει να αναδειχθεί σε ένα χρόνιο ζήτημα για την Πολεμική Αεροπορία.

Στην ανάγκη αναγέννησης του στόλου έχει αναφερθεί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υπενθυμίζοντας μάλιστα και τις προσπάθειες του προκατόχου του Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Οι δηλώσεις Δένδια

Με τις διαθεσιμότητες να είναι εξαιρετικά χαμηλές και όπως παραδέχθηκε ο Δένδιας στην επίσκεψη του στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα, στις 5 Νοεμβρίου 2025, υπήρχαν μέρες «που είχαμε ένα ή κανένα C-130 και ένα ή κανένα C-27 διαθέσιμο. Και σήμερα είδαμε 10 μεταγωγικά αεροπλάνα, 5+5, στον διάδρομο της Ελευσίνας. Και επίσης, από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα δύο αεροπλάνα σε τακτική συντήρηση. Δηλαδή, συνολικά, βρισκόμαστε ήδη στα 12 αεροπλάνα».

Τότε ο Δένδιας είχε προαναγγείλει και την αγορά «ενός αριθμού νέων μεταγωγικών αεροσκαφών, ώστε να μπορούμε να διευρύνουμε αυτή τη δυνατότητά μας», χωρίς να διευκρινίζει ακριβώς πόσα προτίθεται να αγοράσει η Ελλάδα.

Δεδομένου ωστόσο ότι τα μεταγωγικά έχουν σημαντικό ρόλο και στην Πολιτική Προστασία, η ανανέωση του στόλου πρέπει να θεωρείται εκ των ουκ άνευ, με τα συγκεκριμένα αεροσκάφη να έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο σε διάφορες περιστάσεις και να πρωταγωνιστούν τόσο στη μεταφορά σωστικών ομάδων, όσο και στους επαναπατρισμούς από εμπόλεμες ζώνες, όπως πχ το τελευταίο διάστημα από χώρες της Μέσης Ανατολής.

Οι επικρατέστερες προσφορές για την αγορά μεταγωγικών

Σε αυτό το πλαίσιο της ανάγκης που έχει δημιουργηθεί για την Ελλάδα, οι επικρατέστεροι μνηστήρες είναι τουλάχιστον δύο, η αμερικανική Lockheed Martin, αλλά και η βραζιλιάνικη Embraer.

Η πρόταση της Lockheed Martin αφορά το C-130 J την εξέλιξη του θρυλικού για την Ελλάδα C-130 Hercules, με πηγές της αμερικανικής εταιρείας να κάνουν λόγο στο in για την πρόθεση της LM η πρόταση να είναι εξαιρετικά «ανταγωνιστική».

Σημειώνουν μάλιστα τη μακρά συνεργασία της Lockheed Martin με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), η οποία μάλιστα ήταν εκείνη που ανέλαβε να «τρέξει» τις διαδικασίες συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών που για χρόνια ήταν καθηλωμένα.

Η Lockheed Martin

Μιλώντας στον ΟΤ, ο Κώστας Παπαδόπουλος, διευθυντής της Lockheed Martin για την Ελλάδα και την περιοχή, σημείωσε ότι «συζητάμε για το C130 J της σειράς Hercules που είναι το τελευταίο. Εχουν παραχθεί ήδη πάρα πολλά. Η ΕΑΒ παράγει ένα αρκετά μεγάλο τμήμα της ατράκτου του αεροσκάφους αυτού. Περίπου το 70% της ατράκτου που παράγεται εδώ, όχι μόνο για την Ελλάδα, για την παγκόσμια παραγωγή. Η Ελλάδα, συνεπώς, έχει έναν σημαντικότατο ρόλο στην παραγωγή του συγκεκριμένου αεροσκάφους».

Σε ό, τι αφορά το ποσοστό του 25% ως ενός μίνιμουμ ποσοστού συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στις εξοπλιστικές προμήθειες, ο ίδιος σημείωσε πως «εμείς υπερβαίνουμε το 25% πριν γίνει υποχρεωτικό. Για κάθε πρόγραμμα που πουλήσαμε στην Ελλάδα ακολουθήσαμε την ίδια μέθοδο. Δίναμε την τεχνογνωσία στη χώρα γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να ισχύει το win – win. Αν δώσεις την τεχνογνωσία μπορεί το αντικείμενο να υπσοτηριχτεί στη χώρα».

Τα C-130 Millennium

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η προσφορά της Embraer για τα C-390 Millennium, που φαίνεται επίσης να κερδίζει πόντους στην Αθήνα.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές υπάρχει ήδη πρόταση για τρία μεταχειρισμένα αεροσκάφη C-390, τα οποία η Ελλάδα συζητά να αποκτήσει μεταχειρισμένα, με διακρατική συμφωνία από την Πορτογαλία, και το κόστος να κυμαίνεται στα 550 εκατομύρια ευρώ περίπου.

Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί και η επίσκεψη που προγραμματίζει ο Νίκος Δένδιας στην Πορτογαλία, πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα.

Να σημειωθεί ότι σχετική απόφαση του ΣΑΓΕ υπάρχει ήδη.

Αρμόδιες στρατιωτικές πηγές μιλώντας στο in εκτιμούσαν ότι η τελική απόφαση θα είναι πολιτική και συνδέεται και με τους στόχους της αμυντικής διπλωματίας της χώρας.

Τόνιζαν δε ότι οι αμερικανοί δεν θέλουν να χάσουν το συμβόλαιο και προέβλεπαν ότι η Ελλάδα θα μοιράσει τα συμβόλαια της ανάμεσα στις δύο πλευρές, αγοράζοντας τα μισά αεροσκάφη από την Lockheed Martin και τα άλλα μισά από την Embraer. Επιδιώκοντας μία ισορροπία, έστω και αν χάνει την ομοιοτυπία.