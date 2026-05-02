Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Τα μεταγωγικά αεροσκάφη και πιο συγκεκριμένα η ανάγκη να είναι λειτουργικά, τείνει να αναδειχθεί σε ένα χρόνιο ζήτημα για την Πολεμική Αεροπορία.

Στην ανάγκη αναγέννησης του στόλου έχει αναφερθεί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υπενθυμίζοντας μάλιστα και τις προσπάθειες του προκατόχου του Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Οι δηλώσεις Δένδια

Με τις διαθεσιμότητες να είναι εξαιρετικά χαμηλές και όπως παραδέχθηκε ο Δένδιας στην επίσκεψη του στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα, στις 5 Νοεμβρίου 2025, υπήρχαν μέρες «που είχαμε ένα ή κανένα C-130 και ένα ή κανένα C-27 διαθέσιμο. Και σήμερα είδαμε 10 μεταγωγικά αεροπλάνα, 5+5, στον διάδρομο της Ελευσίνας. Και επίσης, από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα δύο αεροπλάνα σε τακτική συντήρηση. Δηλαδή, συνολικά, βρισκόμαστε ήδη στα 12 αεροπλάνα».

Τότε ο Δένδιας είχε προαναγγείλει και την αγορά «ενός αριθμού νέων μεταγωγικών αεροσκαφών, ώστε να μπορούμε να διευρύνουμε αυτή τη δυνατότητά μας», χωρίς να διευκρινίζει ακριβώς πόσα προτίθεται να αγοράσει η Ελλάδα.

Δεδομένου ωστόσο ότι τα μεταγωγικά έχουν σημαντικό ρόλο και στην Πολιτική Προστασία, η ανανέωση του στόλου πρέπει να θεωρείται εκ των ουκ άνευ, με τα συγκεκριμένα αεροσκάφη να έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο σε διάφορες περιστάσεις και να πρωταγωνιστούν τόσο στη μεταφορά σωστικών ομάδων, όσο και στους επαναπατρισμούς από εμπόλεμες ζώνες, όπως πχ το τελευταίο διάστημα από χώρες της Μέσης Ανατολής.

Οι επικρατέστερες προσφορές για την αγορά μεταγωγικών

Σε αυτό το πλαίσιο της ανάγκης που έχει δημιουργηθεί για την Ελλάδα, οι επικρατέστεροι μνηστήρες είναι τουλάχιστον δύο, η αμερικανική Lockheed Martin, αλλά και η βραζιλιάνικη Embraer.

Η πρόταση της Lockheed Martin αφορά το C-130 J την εξέλιξη του θρυλικού για την Ελλάδα C-130 Hercules, με πηγές της αμερικανικής εταιρείας να κάνουν λόγο στο in για την πρόθεση της LM η πρόταση να είναι εξαιρετικά «ανταγωνιστική».

Σημειώνουν μάλιστα τη μακρά συνεργασία της Lockheed Martin με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), η οποία μάλιστα ήταν εκείνη που ανέλαβε να «τρέξει» τις διαδικασίες συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών που για χρόνια ήταν καθηλωμένα.

Η Lockheed Martin

Μιλώντας στον ΟΤ, ο Κώστας Παπαδόπουλος, διευθυντής της Lockheed Martin για την Ελλάδα και την περιοχή, σημείωσε ότι «συζητάμε για το C130 J της σειράς Hercules που είναι το τελευταίο. Εχουν παραχθεί ήδη πάρα πολλά. Η ΕΑΒ παράγει ένα αρκετά μεγάλο τμήμα της ατράκτου του αεροσκάφους αυτού. Περίπου το 70% της ατράκτου που παράγεται εδώ, όχι μόνο για την Ελλάδα, για την παγκόσμια παραγωγή. Η Ελλάδα, συνεπώς, έχει έναν σημαντικότατο ρόλο στην παραγωγή του συγκεκριμένου αεροσκάφους».

Σε ό, τι αφορά το ποσοστό του 25% ως ενός μίνιμουμ ποσοστού συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στις εξοπλιστικές προμήθειες, ο ίδιος σημείωσε πως «εμείς υπερβαίνουμε το 25% πριν γίνει υποχρεωτικό. Για κάθε πρόγραμμα που πουλήσαμε στην Ελλάδα ακολουθήσαμε την ίδια μέθοδο. Δίναμε την τεχνογνωσία στη χώρα γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να ισχύει το win – win. Αν δώσεις την τεχνογνωσία μπορεί το αντικείμενο να υπσοτηριχτεί στη χώρα».

Τα C-130 Millennium

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η προσφορά της Embraer για τα C-390 Millennium, που φαίνεται επίσης να κερδίζει πόντους στην Αθήνα.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές υπάρχει ήδη πρόταση για τρία μεταχειρισμένα αεροσκάφη C-390, τα οποία η Ελλάδα συζητά να αποκτήσει μεταχειρισμένα, με διακρατική συμφωνία από την Πορτογαλία, και το κόστος να κυμαίνεται στα 550 εκατομύρια ευρώ περίπου.

Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί και η επίσκεψη που προγραμματίζει ο Νίκος Δένδιας στην Πορτογαλία, πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα.

Να σημειωθεί ότι σχετική απόφαση του ΣΑΓΕ υπάρχει ήδη.

Αρμόδιες στρατιωτικές πηγές μιλώντας στο in εκτιμούσαν ότι η τελική απόφαση θα είναι πολιτική και συνδέεται και με τους στόχους της αμυντικής διπλωματίας της χώρας.

Τόνιζαν δε ότι οι αμερικανοί δεν θέλουν να χάσουν το συμβόλαιο και προέβλεπαν ότι η Ελλάδα θα μοιράσει τα συμβόλαια της ανάμεσα στις δύο πλευρές, αγοράζοντας τα μισά αεροσκάφη από την Lockheed Martin και τα άλλα μισά από την Embraer. Επιδιώκοντας μία ισορροπία, έστω και αν χάνει την ομοιοτυπία.

Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Societe Generale: Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε πως «αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες»,

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη
Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική. Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε […]

Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής
«Η Γαλλία είναι πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδας και ο Εμανουέλ Μακρόν φίλος της χώρας και μπορώ να πω και προσωπικός μου φίλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, μάλιστα, πως «αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις […]

Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν
Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, και μία συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Μακρόν σε Μητσοτάκη: Yπάρχει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για περιπτώσεις ένοπλης επίθεσης, θα επιβεβαιωθεί στην πράξη
Ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν επισκέφθηκαν τη φρεγάτα «Κίμων». Ολοκληρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, τι ειπώθηκε

Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα
Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Το σημερινό πρόγραμμα στην Αθήνα

Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ – «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» είπε στα ελληνικά
Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα ο γάλλος Προέδρος Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος συμμετείχε σε εκδήλωση στην Ρωμαϊκή Αγορά για την επόμενη μέρα της Ευρώπη, ενώ στη συνέχεια παρακάθισε σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Αύριο θα επισκεφθεί τη φρεγάτα Κίμων μαζί με τον ελληνα πρωθυπουργό και θα υπογράψουν συμφωνίες.

Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος
Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του εν όψει της επίσκεψης υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»

Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης
Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, συζητήθηκαν «οι πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015»

Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή
Με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ συναντήθηκε, χθες, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς […]

Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο
Φέτος η επέτειος των 205 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 συμπίπτει με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, γεγονός που επισημάνθηκε στα πολιτικά μηνύματα των περισσότερων νομοθετών

Δημογραφικό: Ραγδαία ανατροπή της κρίσιμης αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους
«Δημογραφικός χειμώνας» απειλεί ανοιχτά την οικονομία και τα ασφαλιστικά συστήματα

Η ραγδαία μείωση του παραγωγικού πληθυσμού καθιστά τη μετανάστευση και την τεχνητή νοημοσύνη τις μόνες σανίδες σωτηρίας για μια Ευρώπη που γερνάει και αδειάζει επικίνδυνα

Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει
Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει

Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε τη σειρά των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» του σε επιλεγμένα μέρη στην επικράτεια μέσα σε πέντε μήνες. Το πραγματικό ταξίδι όμως, τώρα αρχίζει....

Εφορία: Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους
Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους

Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία έχουν εκτοξευτεί στα 114,537 δισ. ευρώ - Από τους 3.681.752 οφειλέτες, οι 2.332.133 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων

Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε ευρωπαϊκά οχήματα δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ, δηλώνει αξιωματούχος της ΕΕ
Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε βάρος της ΕΕ «δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ»

Η απειλή Τραμπ για επιβολή δασμών 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα είναι μια κίνηση που «καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», τονίζει αξιωματούχος της ΕΕ.

Βραβεία Οσκαρ: Δεν θα είναι επιλέξιμα «ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη
Τα Οσκαρ κλείνουν την πόρτα των βραβείων στην ΤΝ

«Ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα είναι επιλέξιμα για βραβεία Οσκαρ, ανακοινώνει η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Βολιβία: Η εργατική συνομοσπονδία κήρυξε απεργία διαρκείας
Απεργία διαρκείας κηρύχτηκε στη Βολιβία

Η εργατική συνομοσπονδία στη Βολιβία κήρυξε απεργία διαρκείας, ζητώντας αύξηση του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, και κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις.

Μέση Ανατολή: Πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ σε συμμάχους τους
Οι ΗΠΑ πωλούν τώρα όπλα άνω των 8,6 δισ. δολαρίων σε συμμάχους τους

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν την πώληση σε συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή όπλων αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων, εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Λίβανος: 12 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την εκεχειρία
Συνεχίζει να σκοτώνει, και παιδιά, το Ισραήλ παρά την εκεχειρία

Δώδεκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι – ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες – σκοτώθηκαν κι άλλοι 21 τραυματίστηκαν εξαιτίας πληγμάτων στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκκένωση είχε διατάξει ο […]

Μεξικό: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες σε ανατροπή λεωφορείου
Πολύνεκρη ανατροπή λεωφορείου με εκδρομείς

Λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκδρομείς, βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 11 άνθρωποι και άλλοι 30 να τραυματιστούν.

Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»
Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»

«Αγκαλιά» με την παραμονή της στην Premier League είναι η Λιντς μετά το 3-1 επί της ήδη υποβιβασμένης Μπέρνλι, χάρη στην οποία έφτασε στο +9 από την 18η Τότεναμ που παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη.

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»

Αν και χωρίς τον τραυματία Ταβάρες στη διάθεσή της, η Ρεάλ επικράτησε και στο 2ο παιχνίδι στην Ισπανία της Χάποελ Τελ Αβίβ (102-75) κι έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ. Σούπερ Γκαρούμπα και Καμπάτσο

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

