Σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται διατεθειμένος να προσφέρει στους απαγωγείς «εκατομμύρια δολάρια» για κάθε όμηρο που αφήνουν ελεύθερο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού σταθμού Channel 12.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πρωθυπουργός φέρεται πρόθυμος να εγγυηθεί στους απαγωγείς που απελευθερώνουν ομήρους την «ασφαλή έξοδο» από τη Λωρίδα της Γάζας τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους.

Τις προηγούμενες εβδομάδες είχε γίνει γνωστό ότι επιχειρηματίες δίνουν μεγάλα ποσά για να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους.

Για παράδειγμα, ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της SodaStream Ντάνιελ Μπίρνμπαουμ είχε δηλώσει στο AFP ότι έχει δεχθεί εκατοντάδες τηλεφωνικές κλήσεις, αφού ανακοίνωσε στο Χ ότι θα προσφέρει 100.000 δολάρια σε «οποιονδήποτε στη Γάζα παραδώσει έναν Ισραηλινό όμηρο ζωντανό».

FMR. SodaStream CEO Daniel Birnbaum outlines his $100,000 offer to Gazans for the return of hostages. Discussion in studio with Major General Eitan Dangot | @benitalevin @eitan_dangot pic.twitter.com/25W0JhQYOM

