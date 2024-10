Γιατί ισραηλινοί επιχειρηματίες προσφέρουν αμοιβή για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα;

«Πέρασα έναν ολόκληρο χρόνο αναζητώντας έναν τρόπο για να βοηθήσω τις οικογένειες των ομήρων και τη χώρα», δηλώνει ο Daniel Birnbaum, ο οποίος προσφέρει 100.000 δολάρια σε οποιονδήποτε στη Γάζα απελευθερώσει έναν ισραηλινό όμηρο ζωντανό.

Σε συνέντευξή του στο Israel Hayom, ο ισραηλινός επιχειρηματίας και πρώην CEO της SodaStream ανέλυσε το σκεπτικό του σχεδίου του και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα μπορούσε να διευκολύνει την απελευθέρωση των αιχμαλώτων στη Γάζα.

Εξήγησε ότι μετά την εξόντωση του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, είχε μια «επιφοίτηση» μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη χορήγηση ασφαλούς διέλευσης και ασυλίας σε όσους επιστρέφουν τους ομήρους.

«Ήταν μια νέα προσέγγιση, αλλά του ξέφυγε το τρίτο στοιχείο – η ανταμοιβή», σημείωσε ο Birnbaum. «Μόλις συμπεριλάβεις το τρίτο στοιχείο, την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή και όχι απλώς την επιβίωση, γίνεται μια προσφορά που είναι πολύ πιο δύσκολο να απορριφθεί».

Δείτε το βίντεο:

Netanyahu offered immunity to any Gazan who releases hostages.

Now Daniel Birnbaum, former CEO of SodaStream, is offering $100,000 to anyone who retruns an Israelis hostage alive. The deadline to do so is Wednesday Oct 23.

❗Share this – we may just save some lives❗ pic.twitter.com/QgZAxIRjMf

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 19, 2024