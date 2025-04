Ο Ρόνιν ανήκει στο είδος των αρουραίων, ωστόσο για κάποιους είναι ήρωας κι αυτό χάρη στα κατορθώματά του που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά των υπολοίπων εκπροσώπων του είδους του.

Aυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός πως ο Ρόνιν έθεσε πρόσφατα νέο παγκόσμιο ρεκόρ, και έγινε το πρώτο τρωκτικό που ανακάλυψε περισσότερες από 100 νάρκες και άλλα επικίνδυνα υπολείμματα πολέμου στην Καμπότζη.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ Apopo, στο δυναμικό της οποίας ανήκει ο Ρόνιν, ο αφρικανικός αρουραίος έχει ανακαλύψει 109 νάρκες και 15 αντικείμενα ανεξάρτητης εκρηκτικής ύλης από το 2021.

Η Καμπότζη παραμένει γεμάτη με εκατομμύρια αδέσποτα εκρηκτικά, αποτέλεσμα των περίπου 20 ετών εμφυλίου πολέμου που έληξε το 1998.

Δείτε το βίντεο:

Meet #Ronin, APOPO’s record-breaking rat. He holds a Guinness World Record title for the most landmines detected by a rat. Support Ronin’s mission.

Adopt a HeroRAT: https://t.co/Ch9LjXwaq7#MineAwarenessDay #WorldRatDay #SavingLives #GuinnessWorldRecord #APOPO pic.twitter.com/B1UBcolt2J

— APOPO (@herorats) April 4, 2025