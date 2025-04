Χιλιάδες διαδηλωτές στην Ισπανία κατέκλυσαν, εχθές Σάββατο (5/4), τους δρόμους σε σχεδόν 40 πόλεις για να απαιτήσουν λύσεις στη στεγαστική κρίση της χώρας.

Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων κατηγόρησαν την ισπανική κυβέρνηση ότι έχει μετατρέψει την κατοικία «σε επιχειρηματικό μοντέλο».

Οι μαζικές διαμαρτυρίες αποτελούν ορόσημο, καθώς είναι οι πρώτες που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές, δέκα χρόνια μετά τις μαζικές διαμαρτυρίες κατά των εξώσεων.

Μεγάλες οδοί σε όλη την Ισπανία, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας, Μαδρίτης, «βάφτηκαν» πορτοκαλί και πράσινο – τα χαρακτηριστικά χρώματα του κινήματος.

«Αυτή η διαδήλωση έρχεται μετά από πολλούς μήνες συζητήσεων. Θέλαμε να είναι αποκεντρωμένη, για να βγούμε όλοι έξω ταυτόχρονα και να παραλύσουμε το κράτος. Η ιδέα είναι ότι θα είναι η πρώτη μέρα μιας νέας σειράς διαδηλώσεων», δήλωσε ένας από τους διαδηλωτές.

Μερικά από τα αιτήματα των διαδηλωτών περιλαμβάνουν τη άμεση μείωση των ενοικίων έως και κατά 50%, την ανακαίνιση 3,8 εκατομμυρίων κενών κατοικιών και την απαγόρευση των εξώσεων ευάλωτων οικογενειών.

Today in Madrid we protest against the privatization of housing which is a human right that’s being commercialized. For universal public housing ✊🏻 pic.twitter.com/AbNueEdrBF

— 𝐋𝐮𝐢𝐬𝐁𝐂 | Commissions closed (@L_B_C_95) April 5, 2025