Δέκα εκατομμύρια δολάρια για να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους: επιχειρηματίες από το Ισραήλ προσφέρουν αμοιβή προκειμένου να πείσουν τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας να απελευθερώσουν τους δεκάδες ανθρώπους που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της SodaStream Ντάνιελ Μπίρνμπαουμ δήλωσε χθες, Δευτέρα, στο AFP ότι έχει δεχθεί εκατοντάδες τηλεφωνικές κλήσεις, αφού ανακοίνωσε στο Χ ότι θα προσφέρει 100.000 δολάρια σε «οποιονδήποτε στη Γάζα παραδώσει έναν Ισραηλινό όμηρο ζωντανό».

Η πρότασή του ισχύει μέχρι αύριο, Τετάρτη, τα μεσάνυκτα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

FMR. SodaStream CEO Daniel Birnbaum outlines his $100,000 offer to Gazans for the return of hostages. Discussion in studio with Major General Eitan Dangot | @benitalevin @eitan_dangot pic.twitter.com/25W0JhQYOM

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 21, 2024