Αξιωματούχος της Χαμάς, ο Ιζάτ αλ-Ρισέκ τόνισε σε δηλώσεις του ότι η παλαιστινιακή οργάνωση συνεχίζει να πιέζει να κλειστεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση ομήρων.

Ο ίδιος κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για το ότι δεν έχει ακόμη υπάρξει συμφωνία και τόνισε ότι: «Αν ο Νετανιάχου δεν πιεστεί για να συμφωνήσει, οι όμηροι δεν θα δουν το φως της ημέρας».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

HAMAS LEADER IZZAT AL-RISHQ: IF NETANYAHU IS NOT PRESSURED AND FORCED TO DO WHAT WAS AGREED UPON, THE OCCUPATION PRISONERS WILL NOT SEE THE LIGHT

