Ποιοι ήταν οι έξι όμηροι που βρέθηκαν νεκροί; – Οι τελευταίς στιγμές τους – «Από αύριο το Ισραήλ θα τρέμει», λένε οι οικογένειές τους

Εκρηκτική είναι η κατάσταση στο Ισραήλ, μετά την ανάσυρση από τις IDF των σορών 6 ακόμη ομήρων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πέρα από τους συγγενείς των νεκρών, που κατηγορούν προσωπικά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για τον θάνατο των ανθρώπων τους, εξαιτίας της ανυποχώρητης στάσης του ως προς την επίτευξη συμφωνίας με την παλαιστινιακή οργάνωση για την επίτευξη εκεχειρίας, τόσο η αντιπολίτευση όσο και υπουργοί της κυβέρνησής του τον πιέζουν ασφυχτικά, προκειμένου να κάνει πίσω για τον «Διάδρομο της Φιλαδέλφειας», που αποτελεί βασικό «αγκάθι» στις συνομιλίες.

Στην ίδια κατεύθυνση πιέζει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και η διεθνής κοινότητα, ζητώντας από τον Νετανιάχου – και από την Χαμάς – να προχωρήσουν άμεσα σε κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να γυρίσουν στα σπίτια τους ζωντανοί οι εναπομείναντες όμηροι.

Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε «σοκαρισμένος» από «την δολοφονία των έξι Ισραηλινών ομήρων από την Χαμά».

«Αυτοί οι αθώοι νέοι άνδρες και γυναίκες θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί κάπου με ασφάλεια και να είχαν επανενωθεί με τους οικείους τους εδώ και πολύ καιρό. Βρισκόμαστε στο πλευρό όλων των ομήρων», έγραψε ο Μπορέλ στο X.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 1, 2024