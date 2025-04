Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στοχοποίησαν χθες Τετάρτη κέντρο στρατιωτικής επιστημονικής έρευνας στην πρωτεύουσα της Συρίας, τη Δαμασκό, και στρατιωτικό αεροδρόμιο στην πόλη Χάμα (κεντρικά), με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς στη δεύτερη εγκατάσταση (φωτογραφία, επάνω, από syriahr.com).

«Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μέλη του συριακού υπουργείου Αμυνας, σε πλήγματα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Χάμα», ανέφερε η ΜΚΟ, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

🚨 Israel is currently bombing Syria for no reason

Another day of self-defense.pic.twitter.com/xoXalsZRo2 — Propaganda Spray (@SprayPropaganda) April 2, 2025

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε πως έπληξε στρατιωτικές βάσεις στην κεντρική Συρία και κοντά στη Δαμασκό, ενώ το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για βομβαρδισμούς σε δυο αεροδρόμια.

Με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω Telegram, το συριακό υπουργείο Εξωτερικών της de facto κυβέρνησης έκανε γνωστό πως «καταδικάζει σθεναρά την πιο πρόσφατη ισραηλινή επίθεση εναντίον της Συρίας» που αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της συριακής εθνικής κυριαρχίας».

⚡️🇸🇾🇮🇱JUST IN: Israel has carried out large-scale airstrikes in Syria today Israeli airstrikes targeted multiple sites across Syria, according to Syrian state media. In Damascus, the Scientific Research Center in Barzeh was hit. In Hama, strikes severely damaged the military… pic.twitter.com/qdfR4CEuF3 — Suppressed News. (@SuppressedNws) April 2, 2025

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επίθεση είχε αποτέλεσμα τη «σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή του στρατιωτικού αεροδρομίου στη Χάμα» και «δεκάδες τραυματισμούς πολιτών και στρατιωτικών».

«Ισραηλινή στρατιωτική επιδρομή» έπληξε «κτίριο επιστημονικής έρευνας» στη συνοικία Μπαρζέ της Δαμασκού, μετέδωσε εξάλλου το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA. Η ίδια εγκατάσταση είχε ήδη βομβαρδιστεί.

Ακόμη, το πρακτορείο αναφέρθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή «στα περίχωρα» της Χάμας, χωρίς να διευκρινίσει ποιος ήταν ο στόχος.

Amid news of Türkiye’s intentions to establish military bases in Syria, Israel bombed the Hama Military Airport tonight. Israel is moving as if the entire air space of the Arab world is theirs. pic.twitter.com/zYWYRTn6YB — Dilly Hussain (@DillyHussain88) April 2, 2025

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Συρίας.

Επιβεβαίωση από το Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν «στρατιωτικές δυνατότητες στις συριακές βάσεις στη Χάμα και T4, στην επαρχία Χομς (κεντρικά), καθώς και άλλες στρατιωτικές υποδομές στην επαρχία της Δαμασκού».

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές στη Συρία αφότου συμμαχία ισλαμιστικών οργανώσεων ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Ασαντ την 8η Δεκεμβρίου, επιχειρηματολογώντας πως θέλουν ν’ αποτρέψουν το ενδεχόμενο το οπλοστάσιο του προηγούμενου καθεστώτος να πέσει στα χέρια των νέων αρχών, που η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζει «τζιχαντιστές».

🔴 The Israeli Army continues to target Syria’s infrastructure. Israeli warplanes carried out large-scale attacks on Syria’s Hama airbase. In the Israeli attack, ammunition depots, fighter jets, and hangars were damaged. pic.twitter.com/G1eaeMn1bJ — Conflict (@ConflictTR) April 2, 2025

Τις μέρες που ακολούθησαν την πτώση του πρώην προέδρου Ασαντ, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε κάνει λόγο για ισραηλινά πλήγματα στο κέντρο έρευνας στην Μπαρζέ. Και, τον περασμένο μήνα, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως έπληξε δυο φορές την αεροπορική βάση T4.

Την 27η Μαρτίου, ισραηλινοί βομβαρδισμοί έβαλαν στο στόχαστρο την παραθαλάσσια Λαττάκεια (δυτικά), σύμφωνα με το SANA. Κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επλήγησαν αποθήκες πυρομαχικών.

Πηγή: ΑΠΕ