«Νετανιάχου, εσύ είσαι ο λόγος που είμαι εδώ» – Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με Ισραηλινό όμηρο

Στο σχεδόν τρίλεπτο απόσπασμα που δημοσιεύθηκε από τις Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ Κασάμ της Χαμάς, ο όμηρος που δηλώνει πως ονομάζεται Όμρι Μιράν απευθύνεται στην κάμερα στα εβραϊκά.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε την ταυτότητά του σε δήλωσή της.

Ο Ομρί Μιράν απήχθη από το Κιμπούτζ Ναχάλ Οζ όπου διέμενε, μαζί με την σύζυγο του Λιχάι Μιράν-Λαβί και τα δύο μικρά κορίτσια τους, που αφέθηκαν ελεύθερες.

Το AFP δεν μπόρεσε να εξακριβώσει πότε καταγράφηκε το βίντεο, αλλά σε αυτό, ο Μιράν λέει ότι γιορτάζει τα 48 γενέθλιά του, τα οποία ήταν στις 11 Απριλίου.

Αρχικά εμφανίζεται να περπατάει μέσα σε μια σήραγγα, στη συνέχεια να κάθεται σε ένα στρώμα σε έναν περιορισμένο χώρο.

Έχοντας μπροστά του ένα μικρό γλυκό με κερί, λέει πως περνά τα δεύτερα γενέθλια του σε ομηρία, και πως αυτά δεν είναι χαρούμενα.

Ευχαριστεί τους διαδηλωτές στο Ισραήλ που έχουν κινητοποιηθεί εναντίον της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου και απαιτούν την απελευθέρωση των ομήρων.

Ζητά περισσότερες μαζικές διαδηλώσεις εναντίον του πρωθυπουργού από τον λαό του Ισραήλ.

«Φέρτε τις κόρες μου στις διαδηλώσεις, για να τις δω τουλάχιστον στην τηλεόραση», αναφέρει.

🇵🇸🇮🇱 #BREAKING: Al-Qassam Brigades released a new video featuring Israeli captive Omri Miran:

“Because of you, we are all here! you are pushing this country to collapse” pic.twitter.com/9fM0QiqXX1

— Md.Sakib Ali (@iamsakibali1) April 23, 2025