Νέο βίντεο με όμηρο έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς – «Ο χρόνος τελειώνει»

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα (19/4) στη δημοσιότητα ένα ακόμη βίντεο, όπου εμφανίζεται ένας από τους Ισραηλινούς ομήρους που απήχθησαν κατά την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Το βίντεο που δημοσιοποίησαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ διαρκεί περίπου τέσσερα λεπτά και δείχνει έναν όμηρο να μιλάει στο τηλέφωνο στα εβραϊκά.

«Δεν καταλαβαίνετε; Θέλω να φύγω από εδώ. Δεν έχω φαγητό… Πνίγομαι. Θέλω να φύγω από εδώ. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με», λέει ο όμηρος, ο οποίος φαίνεται να είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

«Ο χρόνος τελειώνει» είναι το μήνυμα της Χαμάς προς το Ισραήλ, στο τέλος του βίντεο, μαζί με μια κλεψύδρα.

Hamas releases new video of an Israeli hostage. pic.twitter.com/s2hEMnVbFP

— Clash Report (@clashreport) April 19, 2025