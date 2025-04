«Αδελφέ μου, απλά παραδώστε τους» – Το μήνυμα του Παλαιστίνιου προέδρου στη Χαμάς για τους ομήρους

«Η Χαμάς έχει δώσει στην εγκληματική κατοχή δικαιολογίες για να διαπράττει τα αδικήματά της στη Λωρίδα της Γάζας, με σημαντικότερο την κράτηση ομήρων», δήλωσε ο Αμπάς σε συνάντηση στη Ραμάλα.

«Εγώ είμαι αυτός που πληρώνει το τίμημα, ο λαός μας πληρώνει το τίμημα, όχι το Ισραήλ. Αδελφέ μου, απλά παραδώστε τους».

Σε ομιλία του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά ο Αμπάς ζήτησε επίσης από τη Χαμάς να παραχωρήσει την ευθύνη για τη Λωρίδα της Γάζας, να παραδώσει τα όπλα της στην Παλαιστινιακή Αρχή και να μετατραπεί σε πολιτικό κόμμα.

President Mahmoud Abbas:

“The genocide perpetrated by Israel must stop, everyday there are hundreds of [Palestinians] killed. You sons of dogs [Hamas], hand over the hostages you have and get it over with.” pic.twitter.com/xfUOvSjfJb

