Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση κατά στόχων των Χούθι στην Υεμένη, σε αντίποινα για την επίθεση με πύραυλο στο διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, «Μπεν Γκουριόν». Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), στην επιχείρηση συμμετείχαν 20 ισραηλινά αεροσκάφη, που έπληξαν το λιμάνι της Χοντέιντα και εργοστάσιο σκυροδέματος στην πόλη Μπαζίλ.

Το πλήγμα αυτό είναι σημαντικό για την οικονομία και τον στρατό των Χούθι, οι οποίοι είχαν επιβάλει αεροπορικό αποκλεισμό στο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν ανεφοδιαστικά και κατασκοπευτικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, ενώ η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, αλλά χωρίς τη συμμετοχή τους.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν το λιμάνι της Χοντέιντα γιατί χρησιμοποιήθηκε από τους Χούθι «για τη μεταφορά ιρανικών όπλων, εξοπλισμού για στρατιωτικές ανάγκες και άλλους τρομοκρατικούς σκοπούς».

Επίσης, ότι το εργοστάσιο σκυροδέματος στην Μπαζίλ «χρησιμεύει ως σημαντικός οικονομικός πόρος για το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι και χρησιμοποιείται για την κατασκευή σηράγγων και στρατιωτικών υποδομών».

Some of the first footage from tonight’s unilateral strikes by the Israeli Air Force against Hodeidah in Houthi-controlled Western Yemen, which is reported to have heavily targeted a cement factory on the outskirts of the city as well as the Port of Hodeidah. pic.twitter.com/gWDSVCLnsV

