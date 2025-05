Το κίνημα των Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα πως έγιναν περίπου δέκα αεροπορικοί βομβαρδισμοί, αποδιδόμενοι στις ΗΠΑ, στην πρωτεύουσα Σανάα και στα περίχωρά της, καθώς η Ουάσιγκτον συνεχίζει την εκστρατεία σχεδόν καθημερινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον των ανταρτών που πρόσκεινται στο Ιράν (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

#BREAKING Yemen’s Huthi rebels blame US for around 10 strikes around capital Sanaa pic.twitter.com/zswRpT2rGj

— AFP News Agency (@AFP) May 4, 2025