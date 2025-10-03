newspaper
Τραμπ: Έδωσε διορία μέχρι την Κυριακή στη Χαμάς για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»
03 Οκτωβρίου 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, έδωσε νέο τελεσίγραφο στη Χαμάς για να αποδεχθεί το σχέδιό του για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διορία στη Χαμάς μέχρι την Κυριακή για να αποδεχτεί το σχέδιο των 20 σημείων για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ.

Η Χαμάς είχε ζητήσει παράταση για να δώσει την απάντησή της στο σχέδιο Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο του Τραμπ δεν περιλαμβάνει κανένα ρόλο για την παλαιστινιακή οργάνωση στη μεταπολεμική Γάζα, ενώ η Χαμάς δέχεται μεγάλες πιέσεις από πολλές μεριές για να συμφωνήσει, από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία μέχρι την ΕΕ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Η Χαμάς αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια μια αδίστακτη και βίαιη απειλή στη Μέση Ανατολή! Έχουν σκοτώσει (και έχουν κάνει τη ζωή αφόρητα δυστυχισμένη), με αποκορύφωμα τη ΣΦΑΓΗ της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, σε μωρά, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και πολλούς νέους άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, που ετοιμάζονταν να γιορτάσουν τη μελλοντική τους ζωή μαζί» (σ.σ. τα κεφαλαία όπως στο πρωτότυπο).

«Ως αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου κατά του πολιτισμού, περισσότεροι από 25.000 ‘στρατιώτες’ της Χαμάς έχουν ήδη σκοτωθεί. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι περικυκλωμένοι και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ, περιμένοντας απλώς να δώσω το σύνθημα ‘ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ’ για να εξαλειφθούν γρήγορα», πρόσθεσε.

«Όσο για τους υπόλοιπους, ξέρουμε πού και ποιοι είστε, και θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε. Ζητώ από όλους τους αθώους Παλαιστινίους να εγκαταλείψουν αμέσως αυτή την περιοχή, όπου ενδέχεται να υπάρξουν πολλές θανάσιμες απώλειες στο μέλλον, και να μεταβούν σε ασφαλέστερες περιοχές της Γάζας. Όλοι θα λάβουν την απαραίτητη φροντίδα από όσους περιμένουν να τους βοηθήσουν», σημείωσε.

«Τελευταία ευκαιρία»

«Ευτυχώς για τη Χαμάς, όμως, θα τους δοθεί μια τελευταία ευκαιρία! Μεγάλες, ισχυρές και πολύ πλούσιες χώρες της Μέσης Ανατολής και των γύρω περιοχών, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, συμφώνησαν, με την υπογραφή του Ισραήλ, να επιτύχουν ΕΙΡΗΝΗ, μετά από 3.000 χρόνια, στη Μέση Ανατολή.

«ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΑΡΙΖΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗ ΖΩΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ! Οι λεπτομέρειες του εγγράφου είναι γνωστές σε ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ και είναι εξαιρετικές για ΟΛΟΥΣ! Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα έχουμε ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή. Η βία και η αιματοχυσία θα σταματήσουν. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΟΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΙ, ΤΩΡΑ!», γράφει ο Τραμπ.

«Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς μέχρι την Κυριακή το απόγευμα στις 6 μ.μ., ώρα Ουάσιγκτον (σ.σ. 01:00 ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα). Όλες οι χώρες έχουν υπογράψει! Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, θα ξεσπάσει μια ΚΟΛΑΣΗ, όπως δεν έχει ξαναδεί κανείς, εναντίον της Χαμάς. ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑ Ή ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», καταλήγει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δείτε την ανάρτηση του Τραμπ:

