Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»

Με δήλωσή της, η Παλαιστινιακή Αρχή «χαιρετίζει τις ειλικρινείς και αποφασιστικές προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στην ικανότητά του να βρει μια οδό προς την ειρήνη. Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη της ειρήνης στην περιοχή».

Η Παλαιστινιακή αρχή δηλώνει πως ανανεώνει τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα κράτη της περιοχής και τους εταίρους της για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μέσω μιας συνολικής συμφωνίας που θα εξασφαλίζει την επαρκή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων και των κρατουμένων και τη δημιουργία μηχανισμών για την προστασία του παλαιστινιακού λαού.

Συμπληρώνει πως ζητά την εγγύηση του σεβασμού της εκεχειρίας και της ασφάλειας και για τις δύο πλευρές, την αποτροπή της προσάρτησης εδαφών, τον τερματισμό του εκτοπισμού των Παλαιστινίων, τον τερματισμό των μονομερών ενεργειών που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, την αποδέσμευση των παρακρατηθέντων παλαιστινιακών φορολογικών εσόδων και την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ.

Ζητά στη βάση της Λύσης των Δύο Κρατών «την ενοποίηση της παλαιστινιακής γης και των θεσμών στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, κάτι που θα έθετε τέλος στην κατοχή και θα άνοιγε τον δρόμο προς μια δίκαιη ειρήνη βασισμένη στη λύση των δύο κρατών, με το ανεξάρτητο και κυρίαρχο Κράτος της Παλαιστίνης να συνυπάρχει με το Κράτος του Ισραήλ σε συνθήκες ασφάλειας, ειρήνης και καλής γειτονίας».

Η Παλαιστινιακή Αρχή και οι μεταρρυθμίσεις

Η Παλαιστινιακή Αρχή επαναβεβαίωση την δέσμευσή της για διεξαγωγή προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών εντός ενός έτους μετά το τέλος του πολέμου και της διασφάλισης ότι όλοι οι υποψήφιοι στις εκλογές θα τηρούν το πολιτικό πρόγραμμα, τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΟΑΠ, τη διεθνή νομιμότητα και την αρχή ενός συστήματος, ενός νόμου και μιας νόμιμης παλαιστινιακής δύναμης ασφαλείας.

Η Παλαιστινιακή αρχή ζητά ένα «σύγχρονο, δημοκρατικό και μη στρατιωτικοποιημένο παλαιστινιακό κράτος, προσηλωμένο στον πλουραλισμό και την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας».

Περιλαμβάνεται η δέσμευση της Παλαιστινιακής Αρχής για την εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τα πρότυπα της UNESCO εντός δύο ετών, την κατάργηση των νόμων και κανονισμών βάσει των οποίων γίνονται πληρωμές στις οικογένειες των κρατουμένων και των μαρτύρων (κάτι που ζητά το Ισραήλ εδώ και χρόνια) και τη δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που θα υπόκειται σε διεθνή έλεγχο.

«Το Κράτος της Παλαιστίνης επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να συνεργαστεί θετικά και εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ και όλα τα μέρη προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα για τους λαούς της περιοχής» καταλήγει η ανακοίνωση.