Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
29.09.2025 | 22:40
Για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»
Κόσμος 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 03:33

Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»

H Παλαιστινιακή Αρχή προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα τις οποίες και επικροτεί, ζητώντας να προχωρήσει η Λύση των Δύο Κρατών

Σύνταξη
Με δήλωσή της, η Παλαιστινιακή Αρχή «χαιρετίζει τις ειλικρινείς και αποφασιστικές προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στην ικανότητά του να βρει μια οδό προς την ειρήνη. Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη της ειρήνης στην περιοχή».

Η Παλαιστινιακή αρχή δηλώνει πως ανανεώνει τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα κράτη της περιοχής και τους εταίρους της για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μέσω μιας συνολικής συμφωνίας που θα εξασφαλίζει την επαρκή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων και των κρατουμένων και τη δημιουργία μηχανισμών για την προστασία του παλαιστινιακού λαού.

Συμπληρώνει πως ζητά την εγγύηση του σεβασμού της εκεχειρίας και της ασφάλειας και για τις δύο πλευρές, την αποτροπή της προσάρτησης εδαφών, τον τερματισμό του εκτοπισμού των Παλαιστινίων, τον τερματισμό των μονομερών ενεργειών που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, την αποδέσμευση των παρακρατηθέντων παλαιστινιακών φορολογικών εσόδων και την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ.

Ζητά στη βάση της Λύσης των Δύο Κρατών «την ενοποίηση της παλαιστινιακής γης και των θεσμών στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, κάτι που θα έθετε τέλος στην κατοχή και θα άνοιγε τον δρόμο προς μια δίκαιη ειρήνη βασισμένη στη λύση των δύο κρατών, με το ανεξάρτητο και κυρίαρχο Κράτος της Παλαιστίνης να συνυπάρχει με το Κράτος του Ισραήλ σε συνθήκες ασφάλειας, ειρήνης και καλής γειτονίας».

Η Παλαιστινιακή Αρχή και οι μεταρρυθμίσεις

Η Παλαιστινιακή Αρχή επαναβεβαίωση την δέσμευσή της για διεξαγωγή προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών εντός ενός έτους μετά το τέλος του πολέμου και της διασφάλισης ότι όλοι οι υποψήφιοι στις εκλογές θα τηρούν το πολιτικό πρόγραμμα, τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΟΑΠ, τη διεθνή νομιμότητα και την αρχή ενός συστήματος, ενός νόμου και μιας νόμιμης παλαιστινιακής δύναμης ασφαλείας.

Η Παλαιστινιακή αρχή ζητά ένα «σύγχρονο, δημοκρατικό και μη στρατιωτικοποιημένο παλαιστινιακό κράτος, προσηλωμένο στον πλουραλισμό και την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας».

Περιλαμβάνεται η δέσμευση της Παλαιστινιακής Αρχής για την εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τα πρότυπα της UNESCO εντός δύο ετών, την κατάργηση των νόμων και κανονισμών βάσει των οποίων γίνονται πληρωμές στις οικογένειες των κρατουμένων και των μαρτύρων (κάτι που ζητά το Ισραήλ εδώ και χρόνια) και τη δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που θα υπόκειται σε διεθνή έλεγχο.

«Το Κράτος της Παλαιστίνης επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να συνεργαστεί θετικά και εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ και όλα τα μέρη προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα για τους λαούς της περιοχής» καταλήγει η ανακοίνωση.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Αποπομπή της κυβέρνησης – Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις
Κόσμος 30.09.25

Αποπομπή της κυβέρνησης της Μαδαγασκάρη - Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε λένε οι διαδηλωτές

Στη διάλυση της κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη, προχωρά ο πρόεδρος της χώρας, μετά από τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που μεταχειρίστηκαν οι αρχές, που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 22 πολίτες

Σύνταξη
Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ
Κόσμος 30.09.25

Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ

Το Youtube αποδέχεται να πληρώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για να αποσύρει την αγωγή του, η οποία κατατέθηκε μετά την επίθεση των οπαδών του προέδρου των ΗΠΑ στο Καπιτώλιο, για την «νοθεία στις εκλογές»

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις
Κόσμος 30.09.25 Upd: 00:50

Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις

Την Δευτέρα παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ για την Ειρήνη στη Γάζα, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρουσιάζονται σχηματικά οι πιο σημαντικές από τις 20 διατάξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ
Κόσμος 29.09.25

Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ

Η δεύτερη πολυπληθέστερη οργάνωση στη Γάζα μετά την Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε πως οι θέσεις στο σχέδιο που παρουσιάστηκε από τους Τραμπ και Νετανιάχου αντικατοπτρίζει τις θέσεις του Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία
Τι ζυγίζουν οι ΗΠΑ 29.09.25

Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ. Συνεπώς, μπορούν να πλήξουν τη Μόσχα και το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής Ρωσίας εάν εκτοξευθούν από την Ουκρανία.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση
Τεστ αντοχής 29.09.25

Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση για έξι συνεχόμενες ημέρες. Ανοιχτός ο κίνδυνος ατυχήματος, σύμφωνα με ειδικούς.

Σύνταξη
«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα πυρηνικά»: Το μήνυμα της Βόρειας Κορέας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
«Δικαίωμα ύπαρξης» 29.09.25

«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα πυρηνικά»: Το μήνυμα της Βόρειας Κορέας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ήταν η πρώτη φορά από το 2018 που η Βόρεια Κορέα έστειλε αξιωματούχο από την Πιονγιάνγκ για να απευθυνθεί στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Σύνταξη
Πυραυλική επίθεση με δύο τραυματίες σε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν
Κόσμος 29.09.25 Upd: 21:54

Πυραυλική επίθεση με δύο τραυματίες σε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν - Οι υποψίες πέφτουν στους Χούθι

Yπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές, αφού χτυπήθηκε από τουλάχιστον έναν πύραυλο. Οι υποψίες πέφτουν στην Ανσάρ Αλλάχ (Χούθι) καθώς επιχείρησαν να χτυπήσουν το ίδιο πλοίο νωρίτερα

Σύνταξη
Μετά το Νεπάλ, οι διαδηλώσεις της Gen Z ρίχνουν την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης
22 νεκροί 29.09.25

Μετά το Νεπάλ, οι διαδηλώσεις της Gen Z ρίχνουν την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης

Οι νέοι της Μαδαγασκάρης βγήκαν για τρίτη φορά στους δρόμους, σε διαμαρτυρίες ενάντια στις διακοπές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, με πολλούς να ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ερντογάν: «Σύντομα θα είναι ορατά τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ»
«Πετύχαμε κάθε βήμα» 29.09.25

Ερντογάν: «Σύντομα θα είναι ορατά τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ»

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζει ότι η συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του στη Νέα Υόρκη ήταν πολύ θετική. Και πως είχε αποτελέσματα που σύντομα θα είναι ορατά.

Σύνταξη
«Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα»: Προκλητικές δηλώσεις Όρμπαν, καθώς η διαμάχη για τα drones οξύνεται
Ουγγαρία 29.09.25

«Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα»: Προκλητικές δηλώσεις Όρμπαν, καθώς η διαμάχη για τα drones οξύνεται

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ουγγαρία ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας με πολλά drones που φέρεται να προσπαθούσαν να κατασκοπεύσουν τις παραμεθόριες περιοχές της.

Σύνταξη
Τραμπ και Νετανιάχου συμφώνησαν για το μέλλον της Γάζας – Τελεσίγραφο στη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιό τους
Λευκός Οίκος 29.09.25 Upd: 23:00

Τραμπ και Νετανιάχου συμφώνησαν για το μέλλον της Γάζας – Τελεσίγραφο στη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιό τους

Τραμπ και Νετανιάχου παρουσίασαν το σχέδιό τους για το μέλλον της Γάζας. Τελεσίγραφο στη Χαμάς να το αποδεχθεί αμέσως, «ειδάλλως θα καταστραφεί».

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: «Χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Τύπου Airbnb 29.09.25

Οι Βρυξέλλες «χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση βάζει σε «κίνηση» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ψάχνει τρόπους περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
