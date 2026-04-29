Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
O επόμενος γ.γ. του ΟΗΕ θα ξαναγυρίσει στα «παλιά»: Αφήνει το Κλίμα και πιάνει πολέμους
Τόσο τα κράτη όσο και οι υποψήφιοι γ.γ. θα δείξουν το επερχόμενο καλοκαίρι τι είδους ΟΗΕ θέλουν

Βαγγέλης Γεωργίου
Υποτίθεται ότι μετά τους παγκόσμιους πολέμους που συγκλόνισαν στην ανθρωπότητα τον 20ο αιώνα, ο ΟΗΕ θα έβαζε σε μια τάξη την παγκόσμια ειρήνη. Ενώ λοιπόν, σταδιακά επικεντρώθηκε στο Κλίμα και τη τεχνητή νοημοσύνη η επικαιρότητα αναγκάζει τον επόμενο γ.γ. να ανοίξει ξανά το σκονισμένο εγχειρίδιο του 50΄και 60΄: πως να επιλύετε συγκρούσεις. Και δεν είναι καθόλου εύκολο.

Προς το παρόν υπάρχουν τέσσερις υποψήφιοι για τη θέση του γενικού γραμματέα: Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, Ραφαέλ Γκρόσι, Μισέλ Μπατσελέτ και Μάκι Σαλ. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να εμφανιστούν και άλλοι.

Πράγματι, οι συγκρούσεις σύμφωνα με το Uppsala Conflict Data Program (UCDP) έχουν αυξηθεί από τη δεκαετία του 1940 και ειδικά στην Αφρική.

«Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική από το να επιστρέψει ο ΟΗΕ στα βασικά». Λέει σε ανάλυσή του στο Foreign Policy ο Ντάνιελ Φόρτι, ειδικός στον ΟΗΕ στο International Crisis Group.

«Περισσότερα από 80 χρόνια μετά την ίδρυσή του, υπό τη σκιά πολλαπλών πολέμων από το Ιράν έως το Σουδάν, ο οργανισμός χρειάζεται να δείξει ξανά ότι αντιμετωπίζει σοβαρά την ιδρυτική του αποστολή: την επίλυση συγκρούσεων».

Ο ίδιος εξηγεί πως πρόκειται για ένα δύσκολο έργο καθώς έχει υπονομευθεί η αξιοπιστία του οργανισμού από τις διαιρέσεις μεταξύ των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Οι ΗΠΑ και η Ρωσία έχουν ενεργήσει απροκάλυπτα φαινομενικά αψηφώντας τον Χάρτη του ΟΗΕ» σημειώνει, υπενθυμίζοντας την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την απαγωγή του ηγέτη της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ και την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν. «Δεν είναι μυστικό ότι, υπό το βάρος των διαιρέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, οι διπλωμάτες δυσκολεύονται πολύ περισσότερο να εργαστούν μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον τερματισμό πολέμων ή έστω για τον περιορισμό των τρομερών συνεπειών τους».

Ωστόσο, ο Φόρντι προτείνει για τον ΟΗΕ τρία βήματα τα οποία μπορεί να ακολουθήσει ώστε να επαναφέρει αποτελεσματικά την ειρήνη στις προτεραιότητες.

Συνεργαστείτε και με μεσαίες δυνάμεις

Πρώτον, οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να αποκαταστήσουν τη γεωπολιτική αξιοπιστία του ΟΗΕ και να ενισχύσουν το προφίλ του γενικού γραμματέα ως κορυφαίου διπλωμάτη του κόσμου. Οι διεκδικητές της κορυφαίας θέσης στον ΟΗΕ πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να συνεργαστούν με τα μόνιμα μέλη, κάτι κρίσιμο σε μια περίοδο όπου τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Μόσχα κρατούν τον ΟΗΕ σε απόσταση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει δημόσια να υπερασπίζονται τον Χάρτη του ΟΗΕ και να κατονομάζουν τις μεγάλες δυνάμεις όταν τον παραβιάζουν, ενώ ταυτόχρονα θα χρησιμοποιούν παρασκηνιακή διπλωματία ώστε να διατηρούν ανοιχτή την επικοινωνία με αυτούς τους ίδιους παραβάτες.

Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι πλέον οι μεσαίες δυνάμεις διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο, τόσο στην πρόκληση συγκρούσεων όσο και στην επίλυσή τους. «Ως αποτέλεσμα, ο επόμενος γενικός γραμματέας θα πρέπει να δείξει ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με συνασπισμούς μεσαίων δυνάμεων, ακόμη περισσότερο όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας βρίσκεται σε αδιέξοδο».

Πάρε πρωτοβουλίες παρά τις αντιδράσεις

Δεύτερον, οι διεκδικητές, λέει, θα πρέπει ήδη να σκέφτονται ιδέες σχετικά με τη συμβολή του ΟΗΕ ως παράγοντα διαχείρισης συγκρούσεων, όπως έκανε ο Γκουτέρες με την  Πρωτοβουλία για τα Σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας. «Ο διάδοχος του Γκουτέρες θα πρέπει να επαναφέρει μια θεσμική κουλτούρα που έχει γίνει υπερβολικά επιφυλακτική. Μπορεί να ηγηθεί αυτής της αλλαγής προωθώντας διπλωματικές πρωτοβουλίες με ή χωρίς ρητές οδηγίες από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Προηγούμενοι γενικοί γραμματείς είχαν αγκαλιάσει αυτή την ευθύνη».

Άλλωστε υπάρχουν καλά παραδείγματα όπως στη δεκαετία του 1960 ο γ.γ. Ου Θαντ βοήθησε στη διαμεσολάβηση για τον τερματισμό της κρίσης των πυραύλων της Κούβας.

Μπορεί αυτή η προσέγγιση να συναντήσει αντιδράσεις, αλλά ο γ.γ. δεν θα πρέπει να αποθαρρυνθεί. Η αξιοπιστία του ΟΗΕ εξαρτάται από την ικανότητά του να αναλαμβάνει πολιτικά ρίσκα και να θέτει ιδέες στο τραπέζι όταν κανένας άλλος παράγοντας δεν μπορεί.

Ο ειδικός του ICG δίνει μεγάλη σημασία και στην επιλογή κατάλληλων ανθρώπων από τον επόμενο γενικό γραμματέα. «Πολλά θα εξαρτηθούν από το ποιους θα επιλέξει να ενταχθούν στο επιτελείο του. Μια ισχυρή και πολυσυλλεκτική ομάδα συμβούλων θα πρέπει να παρέχει ανεξάρτητες και κριτικές συμβουλές, ενώ ταυτόχρονα να συγκεντρώνει ιδέες από ολόκληρο το σύστημα».

Αποκαταστείστε τις ειρηνευτικές αποστολές

Δεδομένου ότι οι ειρηνευτικές αποστολές έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 56% την τελευταία δεκαετία, με περισσότερες περικοπές να έρχονται, ο Φόρντι παρατηρεί ότι οι διπλωμάτες του Συμβουλίου Ασφαλείας δυσκολεύονται να συμφωνήσουν για τους πολιτικούς ρόλους που πρέπει να έχουν οι ένστολες και πολιτικές αποστολές του ΟΗΕ, αφήνοντάς τες ευάλωτες στις διαθέσεις των κυβερνήσεων υποδοχής.

Παρ΄ όλα αυτά σημειώνει πως μόνο οι αποστολές του ΟΗΕ ξέρουν να προστατεύουν αμάχους, όπως έδειξαν οι άσχημες εμπειρίες από τη δημιουργία παράλληλων αποστολών εκτός ηγεσίας ΟΗΕ στη Γάζα, την Αϊτή και τη Σομαλία.

«Είναι αλήθεια ότι ο επόμενος γενικός γραμματέας θα χρειαστεί να σκεφτεί τρόπους ώστε οι επιχειρήσεις του ΟΗΕ να επικεντρωθούν σε ένα πιο περιορισμένο και ιεραρχημένο σύνολο αποστολών. Αλλά αν τέτοιου είδους εγχειρήματα πάψουν απλώς να υπάρχουν, το τελευταίο δίχτυ ασφαλείας που διαθέτουν μερικοί από τους πιο ευάλωτους ανθρώπους στον κόσμο θα διαλυθεί — και μαζί του η αξιοπιστία του ΟΗΕ».

Έτσι, κλείνοντας ο Φόρντι υποστηρίζει μάλιστα πως η επιλογή του επόμενου γ.γ. δεν πρέπει να στηρίζεται τόσο σε κριτήρια όπως το φύλο και η εθνικότητα, αλλά στην ικανότητα αντιμετώπισης του πολέμου και προώθησης του πολέμου.

Πάντως, αν ο γ.γ. ποζάρει με τη σημαία του ψευδοκράτους, η αξιοπιστία δεν κερδίζεται.

Όμιλος AKTOR: Με αμερικανικό LNG «χτίζει» το ενεργειακό hub στον Αυλώνα Αλβανίας

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή
Κόσμος 29.04.26

Τέσσερις αξιωματικοί «αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι» από τη διαμαρτυρία του άντρα ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές στην Ινδονησία που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών σε πολιτικές θέσεις

Σύνταξη
Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν – Μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 29.04.26 Upd: 07:50

Ο Τραμπ, φέρεται να έδωσε έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν - Το Πακιστάν αναμένει σήμερα νέα ιρανική πρόταση - Το Ισραήλ, σκότωσε 3 διασώστες και ακόμη 5 ανθρώπους στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
ΗΠΑ-Ιράν: Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι προειδοποιήσεις για «παγωμένη σύρραξη» στον Κόλπο
Κόσμος 29.04.26

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios, η ιρανική πρόταση είναι να ανοίξει το στενό, να τερματιστεί ο πόλεμος και μόνο κατόπιν να γίνει διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Ο Τραμπ και η πολιτική πόλωση που «σκοτώνει» τη δημοκρατία στις ΗΠΑ
Τοξικό κλίμα 29.04.26

Οι εκ νέου διχαστικοί τόνοι του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ένοπλη επίθεση στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και η προεκλογική αναζωπύρωση της δημόσιας συζήτησης περί πολιτικής βίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: Δίωξη για απειλή κατά της ζωής του με μια φωτογραφία στον πρώην διευθυντή του FBI
«Απειλή κατά ζωής» 29.04.26

Ο πρώην διευθυντής του FBI διώκεται για μια φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν και θεωρήθηκε ότι συνιστά απειλή κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Κόσοβο: Διαλύεται η Βουλή – Διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών εντός 45 ημερών
Νέες εκλογές 29.04.26

Το Κόσοβο οδηγείται σε νέες βουλευτικές εκλογές εντός 45 ημερών, καθώς διαλύθηκε η Βουλή έπειτα από την αδυναμία της να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο, δηλώνει ο Σάαρ
Γκίντεον Σάαρ 29.04.26

«Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο», αναφέρει ο Γκίντεον Σάαρ, προσθέτοντας ότι η παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεών του στο λιβανέζικο έδαφος στοχεύει στην προστασία των Ισραηλινών.

Σύνταξη
Σουδάν: Κυρώσεις του ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών και σε Κολομβιανούς
Εμφύλιος 29.04.26

Κυρώσεις επέβαλε ο ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών στο Σουδάν καθώς και σε υπήκοους Κολομβίας, για προμήθεια στρατιωτικού υλικού και στρατολόγηση Κολομβιανών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ αντεπιτίθεται στον Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει»
ΗΠΑ 29.04.26

«Κάνω κάτι για το Ιράν, επί του παρόντος, που άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει καιρό τώρα», δηλώνει ο Τραμπ, και επιτίθεται στον Φρίντριχ Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει».

Σύνταξη
Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να καταρτίσει ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση
Σειρά της Κομισιόν 29.04.26

Οκτώ μέλη της ΕΕ συνεχίζουν να περιλαμβάνουν τη βία στον ορισμό του βιασμού στους ποινικούς κώδικες. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να ισχύουν διαφορετικά πράγματα όταν περνάει κάποιος τα σύνορα.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ
Κι άλλες αλλαγές 28.04.26

Τα διαβατήρια θα είναι διαθέσιμα αρχικά μόνο σε αιτούντες στο γραφείο διαβατηρίων της Ουάσιγκτον και μόνο κατόπιν αιτήματος. Ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος εν ζωή πρόεδρος που θα εμφανίζεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών
Άμεσες οι διαδικασίες 28.04.26

Οι Βρυξέλλες προχωρούν σε αυστηροποίηση των κυρώσεων για όσες χώρες καθυστερούν την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών, θέτοντας ως στόχο την εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων

Γεώργιος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος
Τα Νέα της Αγοράς 29.04.26

Η Ρένα Κροκίδα αναλύει πώς ο συνδυασμός συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνολογίας απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική την βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Γουρλωμένα μάτια 29.04.26

Μετά την ακύρωση του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχιζε να εμφανίζεται στα κοινωνικά μου δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Έφη Αλεβίζου
Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή
Κόσμος 29.04.26

Τέσσερις αξιωματικοί «αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι» από τη διαμαρτυρία του άντρα ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές στην Ινδονησία που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών σε πολιτικές θέσεις

Σύνταξη
Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων – «Αποτέλεσμα κοινωνικού αυτοματισμού οι επιθέσεις»
Ελλάδα 29.04.26

Μετά την επίθεση του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο τραυματίζοντας πέντε άτομα οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις θέτοντας ζητήματα ασφάλειας αλλά και συνθηκών εργασίας

Σύνταξη
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Το σενάριο που η FIFA μετατρέπει από «επιστημονική φαντασία» σε ελεγχόμενη πραγματικότητα, με αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εκτός συνόρων, με αυστηρότερο πλαίσιο και συμφωνία για «ένα ματς ανά Λίγκα, πέντε ανά χώρα... φιλοξενίας».

Νικόλαος Κώτσης
Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας
Ελλάδα 29.04.26

Στο φως έρχονται τα κενά ασφαλείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο 89χρονος χθες στην Αθήνα. Τι είπε στους αστυνομικούς. Οδηγείται στον εισαγγελέα

Σύνταξη
Η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών στοιχειώνει το Μαξίμου – «Μασάζ» χωρίς ουσιαστική απάντηση από Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Επιχείρηση κατευνασμού των «γαλάζιων» βουλευτών από το Μαξίμου, χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις για την «ταμπακιέρα». Καζάνι που βράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα ενόψει της συνεδρίασής της αλλά και του συνεδρίου.

Γιάννης Μπασκάκης
Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν – Μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 29.04.26 Upd: 07:50

ΗΠΑ-Ιράν: Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι προειδοποιήσεις για «παγωμένη σύρραξη» στον Κόλπο
Κόσμος 29.04.26

Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει
Go Fun 29.04.26

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από περίπλοκες εφαρμογές ευεξίας και ακριβά συμπληρώματα διατροφής, η Gen Ζ στρέφεται σε μια απρόσμενη πηγή σοφίας: την Ιταλίδα γιαγιά. Tι είναι το Nonnamaxxing;

Σύνταξη
Η ανεκπλήρωτη επιθυμία του σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»
Λάθος timing 29.04.26

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» Ντέιβιντ Φράνκελ δήλωσε ότι υπήρχε μια cameo εμφάνιση που ήλπιζε να συμβεί στο σίκουελ. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

