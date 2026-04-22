Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας καταδίκασαν «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» την επίθεση που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου κατά της UΝIFIL (Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο) κατά την οποία ένας γάλλος κυανόκρανος έχασε τη ζωή του και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters, επάνω, συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ).

Σε δήλωση προς τον Τύπο, τα μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν «τα βαθύτατα συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή τους» προς τις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων, καθώς και την αλληλεγγύη τους προς τη Γαλλία, ενώ διατύπωσαν συλλυπητήρια και προς τα Ηνωμένα Εθνη.

Στην επίθεση εναντίον της UΝIFIL σκοτώθηκε γάλλος κυανόκρανος και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν

Ευχήθηκαν επίσης «ταχεία και πλήρη ανάρρωση» στους τραυματίες και απέτισαν φόρο τιμής «στην αφοσίωση και την υπηρεσία όλων των κυανόκρανων των Ηνωμένων Εθνών που διακινδυνεύουν τη ζωή τους στην υπηρεσία της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας», εκφράζοντας παράλληλα βαθιά εκτίμηση προς τις χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα στην αποστολή.

Τα μέλη του Συμβουλίου επανέλαβαν την «πλήρη στήριξή» τους προς την UNIFIL και κάλεσαν όλα τα μέρη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστούν «η ασφάλεια και προστασία του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της UNIFIL, καθώς και η ελευθερία κινήσεων της αποστολής», σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Υπογράμμισαν ότι οι κυανόκρανοι «δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο επίθεσης».

Παράλληλα, κάλεσαν τα Ηνωμένα Εθνη να «διερευνήσουν ταχέως την επίθεση μέσω της UNIFIL» και να κρατούν ενήμερη τη χώρα που συνεισφέρει στρατεύματα, σύμφωνα με τις αποφάσεις 2518 (2020) και 2589 (2021) του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ ζήτησαν οι υπεύθυνοι «να λογοδοτήσουν χωρίς καθυστέρηση».

Η «ισχυρή δέσμευση»

Το Συμβούλιο Ασφαλείας κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να ενισχύσει τη στήριξή της προς τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, περιλαμβανομένων υλικών, εξοπλισμού και χρηματοδότησης, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και διαρκής ανάπτυξή τους νότια του ποταμού Λιτάνι και να ενισχυθούν οι δυνατότητές τους για εφαρμογή της Απόφασης 1701.

Η δήλωση καταλήγει με έκκληση προς όλα τα μέρη να εφαρμόσουν πλήρως την απόφαση 1701 και να συμμορφωθούν με την παύση των εχθροπραξιών της 16ης Απριλίου, ενώ επαναβεβαιώνεται η «ισχυρή δέσμευση» του Συμβουλίου για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα του Λίβανου.

Πηγή: ΑΠΕ