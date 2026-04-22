ΟΗΕ: Ο κόσμος είναι έτοιμος να αναθέσει σε γυναίκα το αξίωμα της Γενικής Γραμματέα, λέει η Μπατσελέτ
Κόσμος 22 Απριλίου 2026, 05:00

ΟΗΕ: Ο κόσμος είναι έτοιμος να αναθέσει σε γυναίκα το αξίωμα της Γενικής Γραμματέα, λέει η Μπατσελέτ

«Θα έδινε ελπίδα σε πολλούς» η ανάδειξη μιας γυναίκας στο αξίωμα της ΓΓ του ΟΗΕ, δηλώνει η υποψήφια Μισέλ Μπατσελέτ, εκτιμώντας ότι ο κόσμος σήμερα είναι έτοιμος γι' αυτό.

Η Μισέλ Μπατσελέτ, η πρώην πρόεδρος της Χιλής, πλέον υποψήφια για το αξίωμα της γενικής γραμματέα του ΟΗΕ, είπε χθες Τρίτη πως ευελπιστεί ότι ο κόσμος είναι επιτέλους «έτοιμος» να αναθέσει σε γυναίκα τη θέση (φωτογραφία του Reuters/Eduardo Munoz, επάνω).

Από ιδρύσεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι εννιά γενικοί γραμματείς του ήταν όλοι άνδρες· αρκετές χώρες συνηγορούν τα τελευταία χρόνια υπέρ της ανάδειξης γυναίκας στο αξίωμα.

Η Μπατσελέτ θεωρεί ότι η «μεγάλη εμπειρία» της την κάνει την καλύτερη υποψήφια για να διαδεχθεί τον Γκουτέρες

Το 2016, αν και υπήρχαν υποψήφιες, ήταν ο πορτογάλος διπλωμάτης Αντόνιο Γκουτέρες αυτός που επελέγη.

«Αν ήθελα να είμαι ευγενική, θα έλεγα ότι ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος. Είναι έτοιμος τώρα; Το ελπίζω», δήλωσε η κ. Μπατσελέτ, 74 ετών, απευθυνόμενη στον Τύπο, έπειτα από τρίωρη ακρόαση με παρόντες αντιπροσώπους κρατών μελών.

«Θα ήταν πολύ καλός οιωνός (…) Θα έδινε ελπίδα σε πολλούς», πρόσθεσε.

Καθώς ο κόσμος σπαράσσεται από πολέμους, η υποψήφια επιχειρηματολόγησε μιλώντας στα κράτη μέλη πως πρέπει να ανοικοδομηθεί η εμπιστοσύνη στον ΟΗΕ, κυρίως μέσω της συνέχισης μεταρρυθμίσεων στον θεσμό, που αντιμετωπίζει τελευταία κρίση — πολιτική και οικονομική.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη ο επόμενος ή η επόμενη ΓΓ να βρίσκεται «στο πεδίο» και να είναι κάποιος ή κάποια με «ηθική φωνή» και σε θέση «να λέει τι σκέφτεται» ακόμη κι όταν υφίσταται πιέσεις από ισχυρά κράτη μέλη.

«Μη μου μιλήσετε για την ηλικία μου»

Καθώς η δυσπιστία απέναντι στον ΟΗΕ τις περισσότερες φορές οφείλεται, ή αντανακλάται, στην παράλυση του Συμβουλίου Ασφαλείας για πολλά φλέγοντα ζητήματα, αναγνώρισε πως δεν έχει καμιά «μαγική φόρμουλα» που θα άλλαζε την κατάσταση εν μια νυκτί.

Για κάποιον λόγο «δεν έχω μαγικό μαντζούνι να δώσω να πιούν τα κράτη μέλη, ειδικά τα P5» (σ.σ. τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας), για «να γίνουν όλα φίλοι», είπε.

Ερωτηθείσα τι θεωρεί ότι την κάνει την καλύτερη υποψήφια για να διαδεχθεί τον Αντόνιο Γκουτέρες την 1η Ιανουαρίου 2027, η Μισέλ Μπατσελέτ τόνισε τη «μεγάλη εμπειρία» της.

Μόνο «μη μου μιλήσετε για την ηλικία μου», πέταξε. «Eλεγα πάντα ότι έχω αθροιστική νεότητα», χαριτολόγησε.

Οι άλλοι υποψήφιοι

Aλλος διεκδικητής του αξιώματος, ο Μαριάνο Γκρόσι, ο διπλωμάτης από την Αργεντινή που παρουσίασε επίσης χθες την υποψηφιότητά του, τόνισε εξίσου την ανάγκη ο μελλοντικός ή η μελλοντική ΓΓ να δρα «αληθινά» επί του πεδίου, και θύμισε τη δέσμευσή του σε αυτό στον σημερινό του ρόλο — είναι επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

«Ελπίζω πως θα αναδείξουμε και ελπίζω πως θα είμαι ένας γενικός γραμματέας που όχι μόνο θα παίρνει θέση, αλλά θα δρα και θα είναι μέρος της λύσης στα προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις», σημείωσε, ενώ ορισμένοι επικρίνουν τον Αντόνιο Γκουτέρες διότι δεν έχει εμπλακεί ενεργά στα εγχειρήματα με σκοπό πάνω απ’ όλα να τερματιστούν οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη δυο υποψηφιότητες, αυτή της Ρεβέκας Γκρίνσπαν (Κόστα Ρίκα) και αυτή του Μάκι Σαλ (Σενεγάλη), θα εξεταστούν από τα κράτη μέλη σήμερα.

Πρόκειται ακόμη για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας που θα κρίνει ποιος ή ποια θα αναλάβει αυτήν που η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η γερμανίδα διπλωμάτης Αναλένα Μπέρμποκ, περιγράφει ως «μια από τις πιο δύσκολες δουλειές στον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ

Ιράν: Εάν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν ξανά «αποχαιρετήστε την παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή»
Απειλές Ιράν 22.04.26

«Αποχαιρετήστε την παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή

Το Ιράν απειλεί να τερματιστεί η παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, εάν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν ξανά, καθώς θα άρχιζε σε αντίποινα να πλήττει ακόμη πιο σκληρά τις γειτονικές μοναρχίες του Κόλπου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 5 έγκλειστοι νεκροί κατά την εξέγερση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας
Βενεζουέλα 22.04.26

Πολύνεκρη εξέγερση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας

«Καβγάς» σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Βενεζουέλα εκτραχύνθηκε «σε εξέγερση», με αποτέλεσμα πέντε έγκλειστοι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με το υπουργείο Σωφρονιστικών Υπηρεσιών.

Σύνταξη
Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε σκοτώσει γειτόνισσά του το 1990
Κόσμος 22.04.26

Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα

Ο Τσάντγουικ Γουίλασι, 58 ετών, ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο γειτόνισσάς του το 1990, εκτελέστηκε με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα στη Φλόριντα.

Σύνταξη
Πτώση τουρκικού Σινούκ κατά τη διάρκεια άσκησης
Άγκυρας/Τεμέλι 22.04.26

Πτώση τουρκικού Σινούκ κατά τη διάρκεια άσκησης

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, «ένα ελικόπτερο βαρέων μεταφορών CH-47 που ανήκει στη Διοίκηση Αεροπορίας του Τουρκικού Στρατού συνετρίβη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία

Πράκτορες της CIA ήταν οι δύο Αμερικανοί που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Μεξικό – Δρούσαν κατά των καρτέλ
Υπέρβαση αρμοδιοτήτων 22.04.26

Πράκτορες της CIA ήταν οι δύο Αμερικανοί που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Μεξικό – Δρούσαν κατά των καρτέλ

Δύο Αμερικανοί σκοτώθηκαν την Κυριακή, σε τροχαίο, κατά την επιστροφή τους από επιχείρηση κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό. Η κυβέρνηση της χώρας δεν γνώριζε τίποτα για τη δράση της CIA.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν – Περιμένει την πρόταση της Τεχεράνης
Πόλεμος στο Ιράν 21.04.26

Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν – Περιμένει την πρόταση της Τεχεράνης

Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την εκεχειρία. Υποστηρίζει ότι δεν θα βομβαρδίσει το Ιράν, έως ότου οι ΗΠΑ λάβουν την πρόταση της Τεχεράνης και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις.

Σύνταξη
Βουλγαρία: Πως η νίκη Ράντεφ είναι ικανή να «σπάσει» την κρίσιμη αλυσίδα εφοδιασμού της Ουκρανίας με πυρομαχικά
Βουλγαρία 21.04.26

Πως η νίκη Ράντεφ είναι ικανή να «σπάσει» την κρίσιμη αλυσίδα εφοδιασμού της Ουκρανίας με πυρομαχικά

Η επικράτηση του Ρούμεν Ράντεφ στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία προκαλεί «πονοκέφαλο» στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, καθώς ο πρώην πιλότος μαχητικών και υποστηρικτής του «πραγματισμού» θεωρείται ο νέος ισχυρός πόλος του ευρωσκεπτικισμού στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Επανεμφάνιση» Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα υποχρεώσουμε τους εχθρούς μας να πέσουν στα γόνατα
Πόλεμος στο Ιράν 21.04.26

«Επανεμφάνιση» Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα υποχρεώσουμε τους εχθρούς μας να πέσουν στα γόνατα

Επανεμφάνιση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζάταμπα Χαμενεΐ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Telegram, δήλωσε ότι «ο στρατός του Ιράν είναι έτοιμος να χτυπήσει τους αμερικανικούς και σιωνιστικούς στόχους σαν αστραπή».

Σύνταξη
Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας
Νέα έρευνα 21.04.26

Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας

Στο στόχαστρο της ρυθμιστικής αρχής για τα ΜΜΕ της Βρετανίας είναι και επισήμως το Telegram. Ξεκίνησε έρευνα καθώς αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.

Σύνταξη
Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης
Ουγγρική πρωτιά 21.04.26

Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης

Το Δικαστήριο της ΕΕ ορίζει ότι ο νόμος του 2021 που πέρασε η κυβέρνηση Όρμπαν για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι μεροληπτικός. Επίσης ότι είναι «αντίθετος με την ταυτότητα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύνταξη
Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
Κόσμος 21.04.26

Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»

Η Μελόνι ανέθεσε στον Ιταλό πρεσβευτή στη Βέρνη να επιληφθεί του θέματος για να βεβαιωθεί ότι οι ελβετικές αρχές θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ότι η Ελβετία θα πληρώσει τους λογαριασμούς

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο
Ενεργειακή διπλωματία 21.04.26

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο

Ο αγωγός υπέστη ζημιές, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και οι Ουγγαρία και Σλοβακία είχαν κατηγορήσει το Κίεβο ότι καθυστερούσε την επιδιόρθωσή του. Απέδιδαν στην Ουκρανία εκβιασμό, ώστε να εξασφαλίσει την ένταξή της στην ΕΕ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρεαλιστικές προοπτικές του «ασυμβίβαστου»
Opinion 22.04.26

Ρεαλιστικές προοπτικές του «ασυμβίβαστου»

Το βαθύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πως το δίκτυο πολιτικών σχέσεων αποτελεί τρόπο πρόσβασης σε πόρους – είναι ένας «ανεπίσημος μηχανισμός κοινωνικής ασφάλειας» – που δεν μπορεί να καταργηθεί με ένα θεσμικό μέτρο.

Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν
Διεθνής Οικονομία 22.04.26

Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν

Η έκταση των διαταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν είναι πρωτόγνωρη – Ξεπερνά εκείνη των δύο προηγούμενων πετρελαϊκών κρίσεων του 1973 και του 1979

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ – Δύο χρόνια απ’ την κατάκτηση του Youth League από τον Θρύλο
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ – Δύο χρόνια απ’ την κατάκτηση του Youth League από τον Θρύλο

Στις 22 Απριλίου του 2024, η ομάδα Κ19 του Ολυμπιακού στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης κατακτώντας το Youth League στην Ελβετία. Μια επιτυχία μυθικών διαστάσεων για την ομάδα του Πειραιά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 80-72: Πρόκριση για τους Καταλανούς και στο… βάθος Ολυμπιακός
Μπάσκετ 21.04.26

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 80-72: Πρόκριση για τους Καταλανούς και στο… βάθος Ολυμπιακός

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 80-72 του Ερυθρού Αστέρα για τα play-in και θα διεκδικήσει απέναντι στη Μονακό την είσοδό της στα playoffs της EuroLeague. Σούπερ Κλάιμπερ και Πάντερ με 22 πόντους έκαστος.

Σύνταξη
Βουλγαράκης κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – «Το μεγαλύτερο ρουσφέτι ενός πρωθυπουργού…»
Παρασκήνιο 21.04.26

Βουλγαράκης κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – «Το μεγαλύτερο ρουσφέτι ενός πρωθυπουργού…»

Επικριτικός για την πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από τον πρωθυπουργό για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού ο Γιώργος Βουλγαράκης. «Δεν αξίζει καν τον κόπο να τα συζητήσουμε...».

Σύνταξη
Χαϊδάρι: Σκληρή μάχη για τη ζωή της δίνει η 13χρονη μαθήτρια – Έπαθε τέσσερις ανακοπές στο χειρουργείο
Ελλάδα 21.04.26

Χαϊδάρι: Σκληρή μάχη για τη ζωή της δίνει η 13χρονη μαθήτρια – Έπαθε τέσσερις ανακοπές στο χειρουργείο

Η πτώση από ύψος τεσσάρων μέτρων με το κεφάλι προκάλεσε βαρύτατους τραυματισμούς - «Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί» δήλωσε ο Μιχάλη Γιαννακός

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πού μπορούν να συναντηθούν οι δύο «αιώνιοι»
Μπάσκετ 21.04.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πού μπορούν να συναντηθούν οι δύο «αιώνιοι»

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και περιμένει τον 8ο των πλέι ιν, ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ως 7ος τη Βαλένθια στα πλέι οφ. Δείτε πως μπορούν να συναντηθούν οι «αιώνιοι».

Σύνταξη
Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ
100 χρόνια 21.04.26

Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ

Με ένα κολιέ που ανήκε στη βασίλισσα Ελισάβετ, η Κέιτ Μίντλετον έδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην εμφάνισή της στο Μπάκιγχαμ, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της αείμνηστης μονάρχη

Σύνταξη
