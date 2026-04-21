Με έντονο συμβολισμό και ερωτήματα ως προς τα μηνύματα που εκπέμπονται, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν με την αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για πολιτικές υποθέσεις και ειρηνευτικές αποστολές, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, στο περιθώριο του Antalya Diplomacy Forum στην Τουρκία (φωτογραφία, επάνω).

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, στις οποίες οι σημαίες του ΟΗΕ και του αποσχιστικού μορφώματος των κατεχομένων εμφανίζονται τοποθετημένες δίπλα-δίπλα στο τραπέζι της συνάντησης.

Το γεγονός αυτό αποκλίνει από τη συνήθη πρακτική του ΟΗΕ, η σημαία του Οργανισμού να συνοδεύει επίσημα μόνο αναγνωρισμένα κράτη-μέλη σε αντίστοιχου επιπέδου επαφές, προκαλώντας εύλογες επικρίσεις και προβληματισμό για τους συμβολισμούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την πλευρά Ερχιουρμάν, η συνάντηση χαρακτηρίστηκε «παραγωγική», με τις δύο πλευρές να συζητούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο αξιωματούχων από τότε που ο Ερχιουρμάν ανέλαβε καθήκοντα τον περασμένο Οκτώβριο, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία αναμένονται νέες επαφές του ΟΗΕ στο νησί.

Δυσφορία της κυβέρνησης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης επιβεβαίωσε τη δυσφορία της κυπριακής κυβέρνησης για το περιστατικό, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη γίνει διαβήματα τόσο στην Κύπρο όσο και στην έδρα του ΟΗΕ.

Οπως ανέφερε, η παρουσία συμβόλων του κατοχικού καθεστώτος σε σχετική συνάντηση συνιστά παραβίαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Η κυβέρνηση, κατέληξε, θα συνεχίσει να ενεργεί θεσμικά και με στόχο την προάσπιση της νομιμότητας, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Εξηγήσεις από ΟΗΕ

Καμία αλλαγή στην πάγια θέση των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό δεν σηματοδοτεί στο σκηνικό της φωτογραφίας, ξεκαθάρισε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Απαντώντας σε ερώτηση για το γεγονός ότι στη φωτογραφία εμφανίζεται πάνω στο τραπέζι τόσο η σημαία των Ηνωμένων Εθνών όσο και η σημαία του ψευδοκράτους, ο κ. Ντουζαρίκ ανέφερε ότι η κ. ΝτιΚάρλο «βρέθηκε πράγματι στο Anatolia Diplomacy Forum» και ότι «η φωτογραφία που κυκλοφόρησε αντανακλά τη διάταξη που υπήρχε στον χώρο της συνάντησης».

«Να είμαστε σαφείς», τόνισε, «αυτό δεν σηματοδοτεί καμία αλλαγή στη θέση του ΟΗΕ στο Κυπριακό».

Οπως πρόσθεσε, «η θέση μας εξακολουθεί να καθοδηγείται από τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας» και ο ΟΗΕ «συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες για μια συνολική και βιώσιμη διευθέτηση στο νησί, εντός του καθιερωμένου πλαισίου».

